Milano travolgente contro Perugia

MILANO – Vittoria in scioltezza per la Numia Milano, nell'anticipo contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Egonu e compagne si impngono 0-3 (25-16; 25-15; 25-16), nell'anticipo della 6a di ritorno, alla squadra di Giovi, in poco più di un'ora, al termine di un match dominato in lungo e largo dalla squadra di Lavarini che ottiene la terza vittoria di fila dopo quelle Cuneo e Firenze. Una sfida che ha visto la prima squadra femminile del Consorzio sempre al comando, trascinata da una solida prestazione soprattutto a muro: ben 18 i blocks meneghini 9 dei quali portano la firma dell’MVP e top scorer di serata Hena Kurtagic. In doppia cifra anche Paola Egonu con 12 palloni a terra. Con questo successo, Milano si può preparare nel miglior modo alla prossima, decisiva sfida. Mercoledì 22 gennaio alle ore 20:00 Orro e compagne scenderanno in campo per affrontare il VakifBank Istanbul, nell’ultimo match della Pool C di CEV Champions League.

Contro le perugine, coach Lavarini conferma le sue scelte con Orro-Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto, Sylla e Daalderop schiacciatrici, Danesi-Kurtagic coppia al centro e Gelin nel ruolo di libero.

Partenza subito decisa per la Numia Vero Volley che si prende il comando del set inaugurale (5-1). Perugia prova a restare attaccata, ma Kurtagic al centro mette a terra l’8-4, mentre Sylla sul 10-4 costringe coach Giovi a spendere il suo primo time-out. Alla ripresa, nonostante il tentativo ospite, due monster block consecutivi di Danesi e l’ace di Orro riportano la Numia avanti di +6 (14-8). Le avversarie si fanno insidiose, ma Milano mantiene saldo il vantaggio e sul 17-11 arriva anche la seconda sospensione per Perugia. Un primo parziale all’insegna dei muri: con Kurtagic a segno due volte di fila Milano trova il 21-12. Sul finale le Black Angels provano a resistere e si guadagnano quattro punti, ma Sylla mette a terra il set point (24-16) e Milano può così chiudere il parziale 25-16.

In avvio di seconda frazione, Perugia tenta subito la reazione (2-4), ma sul 5-5 Milano trova la parità. Le perugine provano a prendersi ancora il comando, ma per due volte Danesi va a segno dal centro, ristabilendo di nuovo l’equilibrio. Si accende anche Daalderop che stacca la Numia di +2 (12-10). Dopo il time-out chiesto da Perugia, continua la corsa di Milano che con l’ennesimo muro si prende il 19-12. Le ospiti nulla possono contro Sylla che in diagonale mette a terra il 22-14, mentre il monster block di Danesi vale il 23-15. La neo entrata Cazaute va a segno sul più bello e regala a Milano il set point; è invece un muro, il dodicesimo della serata, a consegnare alla Numia il parziale (25-15).

In apertura di terzo set, continua il controllo da parte delle padrone di casa (6-4) che però devono fronteggiare il tentativo di aggancio delle ospiti (7-6). Complice qualche errore di troppo, Perugia lascia scappare di nuovo avanti Milano che si prende il 12-7. Altro muro a firma di Danesi sul 14-9 e ingresso in campo per Pietrini. La diagonale di Egonu consegna a Vero Volley il 15-10 e costringe coach Giovi a richiamare le sue ragazze. Si registra a referto anche la neo entrata Pietrini: sul 17-11 e poi con l’ace del 19-12. Sul finale coach Lavarini schiera in campo anche Konstantinidou, Guidi e Smrek che va a segno con il suo primo muro di serata. La sfida è ormai indirizzata nelle mani di Milano che con otto match point a disposizione, chiude set (25-16) e incontro (3-0).

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo tutte molto contente della vittoria e della prestazione dopo una settimana di alti e bassi. Non è mai scontato vincere così questo tipo di partite; oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di coinvolgere molte ragazze dalla panchina e questo fa sicuramente piacere ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice anche per l’atmosfera del palazzetto che sembrava veramente vestito a festa. Una festa però a cui noi non abbiamo partecipato. Abbiamo messo in difficoltà Milano in alcune situazioni, ma non è bastato. Guardiamo avanti in vista delle prossime partite che saranno molto importanti in chiave salvezza ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-0 (25-16 25-15 25-16) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 13, Orro 3, Sylla 9, Danesi 8, Egonu 12, Daalderop 5, Gelin (L), Smrek 3, Pietrini 3, Cazaute 1, Konstantinidou 1, Guidi. Non entrate: Heyrman, Fukudome (L). All. Lavarini.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci, Traballi 4, Bartolini 3, Nemeth 7, Gardini 2, Cekulaev 4, Sirressi (L), Ungureanu 6, Pecorari 1. Non entrate: Recchia, Rastelli, Cogliandro (L), Gryka, Anchante Pena. All. Giovi.

ARBITRI: Cecconato, Zanussi.

Durata set: 23', 20', 26'; Tot: 69'.

MVP: Hena Kurtagic (Numia Milano)

Spettatori: 3550