Roma vince la sfida salvezza con Cuneo

ROMA - Una sesta di ritono che ha lasciato il segno soprattutto nella lotta per non retrocedere dove Roma, superando Cuneo in rimonta, ha riacceso le sue speranze di salvezza. Tutti e cinque gli incontri giocati oggi sono terminati 3-1. La classifica che ne consegue vede sempre Conegliano prima e imbattuta con 54 punti, nove in più di Scandicci e 13 in più di Novara e Milano (trevigiane e meneghine con una partita in meno). Chieri scavalca Bergamo al quinto posto, Busto si conferma settima mentre Vallefoglia allunga nuovamente su Pinerolo, che scivola a -5 (anche bustocche e pinelle devono recuperare una gara). Tutto riaperto in zona salvezza: Firenze, Perugia e Cuneo a 14 punti, Roma sale a 13 mentre resta a 10 Talmassons.

Partita molto equilibrata al PalaFenera tra le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Cda Volley Talmassons FVG. Buoni segnali per la formazione di coach Barbieri, non sufficienti però per ottenere punti in una gara terminata 3-1 seppur con soli quattro punti complessivi di distacco. Tutti i set terminano infatti con due punti di distanza, a dimostrazione della bella prova delle ospiti, che dopo aver vinto il primo parziale 23-25 cedono poi due volte con lo stesso punteggio e 29-27 alla quarta frazione. Ben 29 i muri vincenti complessivi delle due squadre, con Botezat, 7 (17 punti totali), e Alberti, 6 (11), le migliori nei due lati del campo. MVP l’opposta Anthouli, subentrata al posto di Gicquel e protagonista con 20 punti davanti ai 17 di Skinner e Buijs, mentre per Talmassons 19 punti di Storck e 16 di Strantzali.

A non molti chilometri di distanza, si rialza l’Igor Gorgonzola Novara dopo il k.o. contro Cuneo di mercoledì: 3-1 a Il Bisonte Firenze. Sfida che parte in salita per le ragazze di coach Bernardi, ancora privo di Tolok e con Mims al suo posto: dopo un gagliardo primo set sono infatti le bisontine a mettersi davanti con il punteggio di 23-25. Le zanzare alzano i giri del motore sia a muro che in attacco e prima pareggiano 25-22, poi effettuano il sorpasso con una terza frazione saldamente nelle mani (25-18). Entusiasmante il quarto parziale, con la squadra di coach Bendandi che non lascia scappare le avversarie dando vita ad un avvincente finale, che si chiude definitivamente sul 27-25. Legge dell’ex che colpisce le ospiti, con Ishikawa e Alsmeier autrici di un grande match con 24 e 16 punti a testa, non bastano i 20 punti di Malual.

In zona Playoff, l’Eurotek Uyba Busto Arsizio torna al successo tenendo a distanza la Wash4Green Pinerolo, che strappa soltanto il secondo set alle bustocche in una partita mai realmente in pugno e con le farfalle sempre con vantaggi rassicuranti nelle altre tre frazioni. Bene Smarzek con 22 punti, ma dall’altro lato Boldini manda in doppia cifra tutte le sue compagne: 18 punti per l’MVP Obossa, 15 per Kunzler, 14 per Van Avermaet e 11 a testa per Piva e Sartori.

Quattro set anche nelle Marche tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bergamo. A festeggiare è la squadra di coach Pistola, che vince il primo set, lascia il secondo alle orobiche, e poi si impone con tranquillità nel terzo gioco e con estrema lucidità nel quarto, chiuso 25-23. Sono la top scorer Bici e l’MVP Giovannini, 17 e 16 punti a testa, le punte di diamante delle biancoverdi, mentre dall’altro lato del campo i 17 punti di Cesé Montalvo e i 14 di Mlejnkova non permettono a coach Parisi di tornare da Pesaro con il sorriso.

Nelle retrovie della classifica sono tre punti preziosissimi quelli conquistati dalla Smi Roma Volley all’Honda Olivero Cuneo. Il 3-1 che matura al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano permette alle giallorosse di accorciare a -1 dal dodicesimo posto, ravvivando il fuoco della lotta salvezza. Brava la squadra di coach Cuccarini a non scomporsi dopo il 22-25 del primo set, ma eccezionale nel rimontare, dopo il pareggio sull’1-1, un terzo parziale che sembrava perso: sul 18-23, un perentorio 7-0 chiude di fatto i giochi, frantumando lo spirito delle ragazze di coach Pintus, che poi non oppongono resistenza nella quarta frazione. Determinanti i 18 punti di Orvosova ma anche i 12 a testa di Salas e Schoelzel, fondamentale anche a muro con 4 blocks vincenti, ma fa meglio Rucli che ne piazza 7 per 11 punti totali. Tra le ospiti, 15 punti per Bjelica e 13 dell’americana Dodson.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio

Torna a volare la Eurotek UYBA Busto Arsizio che vince per 3-1 sul difficile campo di Pinerolo e trova tre punti pesantissimi per la classifica, salendo così a quota 32. Prova di forza per la squadra di coach Barbolini che, dopo aver approcciato al meglio la gara e aver vinto in agilità il primo parziale, ha subito il rientro delle padrone di casa, guidate da una Smarzek a tratti devastante (22 i punti totali per lei). Dopo l’1-1 le farfalle hanno però trovato la forza di accelerare e trovare una grande continuità di gioco che ha, di fatto, scavato un solco tra le due formazioni, permettendo alla UYBA di conquistare terzo e quarto parziale con sufficiente scioltezza (a 17 e 20). La squadra biancorossa ha messo sul campo di Villafranca la versione più bella di sè, con Boldini brillante al palleggio, capace di 6 punti personali e soprattutto di mandare in doppia cifra tutte le sue attaccanti. Jennifer ha trovato risposte positive dalla solita Obossa (ancora MVP con 18 punti e il 56% offensivo) e dalle due bande Kunzler (15) e Piva (11), bravissime anche a tenere in ricezione insieme a Pelloni. Non solo: oggi la UYBA ha ritrovato un grande gioco al centro, con Van Avermaet scatenata (14 punti, 58%) e Sartori in grande crescita (10 con il 60% con ben 4 muri).

Alla Wash4green non sono bastati gli spunti della già citata Smarzek e di Sorokate (13). Coach Marchiaro ha provato anche diversi cambi, facendo ruotare in banda anche Bracchi e D’Odorico e inserendo Sylves al centro, ma la superiorità bustocca è sembrata sinceramente netta alla distanza.

Da segnalare per la UYBA l’esordio della neo arrivata Alexandra Lazic, in campo per Kunzler nei minuti finali e subito brava in ricezione a sventare un turno di battuta piemontese che si stava facendo decisamente pericoloso.

Marchiaro parte con Cambi – Smarzek, Akrari – Cosi, Sorokaite – Perinelli, Moro libero.

Busto Arsizio risponde con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero.

Nel primo set Sorokaite parte fortissimo al servizio (4-2), ma la UYBA c’è, recupera e super con Obossa (5-6); Van Avermaet e Sartori lavorano bene con Boldini (7-8), Kunzler attacca e fa ace (8-10). Le farfalle sono ottime in ricezione ed allungano con Obossa (11-14), Van Avermaet continua il suo show (11-15 e 12-16), mentre anche Kunzler si fa valere in seconda linea e in attacco per il 13-17. Smarzek ci prova ma i muri di Piva e Boldini salvano tutto (17-21 dentro D’Odorico per Perinelli), mentre nel finale le farfalle amministrano senza troppo soffrire: Kunzler (5 punti nel set al pari di Van Avermaet) mette a terra la doppietta che vale il 19-24, Boldini chiude 19-25.

Alla ripresa del gioco Pinerolo parte alla grande con Smarzek (3-0), la UYBA commette qualche errore di troppo e le piemontesi ne approfittano (6-2); Piva e Van Avermaet recuperano (6-5 dentro Bracchi per Perinelli), Kunzler trova il pari con il mani-out del 7-7. Obossa di potenza supera (9-10), ma di procede a braccetto (12-12 Akrari); Smarzek sale in cattedra con la doppietta del 14-12, Piva attacca out il 15-12, mentre Boldini trova il cambiopalla del 15-13. Bracchi allunga (17-13 dentro Scola e Frosini), il muro di Akrari porta al 20-15. Kunzler e il muro di Sartori riaccendono la speranza (20-17 mentre si chiude il doppio cambio), Piva (attacco + muro) trova il -1 (20-19). Sartori mura ancora (20-20), Obossa c’è (21-21), ma Smarzek e Akrari trovano 3 set ball (24-21); proprio Smarzek (7 punti nel game) chiude 25-22.

Nel terzo set Marchiaro conferma Bracchi in posto 4 e l’avvio è equilibrato (5-5 Kunzler risponde a Smarzek); Sartori mura il primo vantaggio biancorosso (5-6), Van Avermaet firma l’ace del 5-7, Obossa di forza trova il +3 (5-8). Kunzler con il mani-out e con l’ace allunga (7-11), Obossa due volte fa 7-13, mentre Sorokaite trova il cambiopalla (8-13). Obossa (6 punti nel game) lavora bene anche di fino (9-15 dentro Sylves per Cosi e D’Odorico per Bracchi), Sartori allunga ancora (attacco e muro fino all’11-19). Il set è ormai segnato: la UYBA amministra senza troppi assilli e chiude nel finale con Scola e Frosini al solito protagoniste del doppio cambio biancorosso. L’ultimo punto è proprio di Frosini (17-25).

Nel quarto parziale Marchiaro conferma Sylves al centro e D’Odorico in posto 4, la UYBA parte forte con Piva e il muro di Boldini (1-4); Obossa forza il servizio e attacca da seconda linea il 2-5, Van Avermaet è sempre perfetta con la sua fast che vale il 3-6. Kunzler e Obossa trovano il +5 (3-8), Van Avermaet firma l’ace del 3-9, Kunzler fa una magia e la mette nell’angolino (3-10 dentro Perinelli per Sorokaite). Kunzler e Piva trovano sempre cambiopalla rapido (8-14), con la schiacciatrice numero 4 che mura anche l’importante 9-15, mentre Boldini di prima intenzione fa 11-17. Obossa ha il braccio caldissimo (14-20), Boldini si mette ancora in proprio per il 16-22, poi D’Odorico tenta l’ultimo recupero (19-22). Nel finale Boldini vince l’ingaggio a rete che vale il 19-23 (dentro Lazic all’esordio), Obossa affonda il 20-24, Sylves attacca lungo il 20-25.

I protagonisti-

Sofia D'Odorico (Wash4green Pinerolo)- « Ci sono cose che dovremo riguardare, oggi abbiamo fatto fatica a contenere Obossa a muro e in generale anche sulla fast abbiamo faticato un po’. Ci sono state anche cose positive e sicuramente vado a casa con delle cose da imparare per la prossima gara ».

Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Questa partita l'abbiamo giocata molto concentrate contro un avversario importante e in grande forma. La chiave per la vittoria? Sicuramente l'aver lottato su ogni palla ed avere avuto pazienza come ci aveva chiesto il nostro allenatore. Siamo state brave in tutti i fondamentali e credo che anche questa gara l'abbiamo vinta grazie alla forza del gruppo ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 1-3 (19-25 25-22 17-25 20-25) –

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 2, Cambi 2, Sorokaite 13, Akrari 12, Smarzek 22, Perinelli 1, Moro (L), D’odorico 6, Sylves 4, Moreno Reyes 2, Bracchi 1, Avenia, Di Mario (L). Non entrate: Bussoli. All. Marchiaro.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 15, Sartori 11, Obossa 18, Piva 11, Van Avermaet 14, Boldini 6, Pelloni (L), Frosini 1, Scola, Lazic. Non entrate: Van Der Pijl, Howard, Lualdi, Morandi (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Luciani, Serafin.

Durata set: 25′, 27′, 26′, 26′; Tot: 104′.

MVP: Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1140

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze

Vittoria da tre punti per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che supera Firenze al termine di un match tiratissimo grazie a una buona prestazione di squadra, in cui spiccano le performance di Ishikawa (24 punti con 10 nel solo quarto parziale) e Mims (14 e diversi spunti decisivi). Novara ancora senza Tolok, schierata come secondo libero, e con Squarcini al rientro dopo l’intervento al menisco.

Igor in campo con Mims opposta a Bosio, la rientrante Squarcini con Aleksic al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Fersino libero; Firenze con l’ex Battistoni in regia e Malual in diagonale, Baijens e Butigan centrali, Davyskiba e Nervini schiacciatrici e Leonardi libero.

Si parte con Novara che firma il primo break sul 9-6 con l’ace di Alsmeier e scappa via 13-8 con l’attacco out di Butigan, mentre Bendandi ferma il gioco. Butigan va in battuta e riapre tutto con due ace e un filotto importante (13-13), Aleksic scappa di nuovo (ace, 16-14) ma Battistoni a muro ricuce (16-16) e nel punto a punto successivo è ancora un ace di Butigan a invertire l’inerzia, dando vantaggio alle ospiti (20-21). Il muro di Baijens vale il set ball (22-24) e al secondo tentativo è un muro ospite a chiudere il set (23-25).

Si riparte con Firenze avanti con Baijens (3-4, primo tempo), Alsmeier mette la freccia (5-4) e Bosio con l’ace fa il break dell’8-6. Ishikawa fa due punti in fila (12-9), Firenze rientra 13-12 ed è Squarcini a muro a mandare di nuovo in fuga le sue (16-13), mentre Ishikawa sigla anche la diagonale del 19-14 mentre tra le ospiti entra Acciarri. Il suo turno in battuta riapre la contesa (20-18), con Firenze rientra 22-21 e Alsmeier che conquista il set ball in maniout, dopo una serie di difese di entrambe le squadre (24-22). Chiude ancora lei, in pallonetto, per il 25-22 che vale l’1-1.

Si riparte con Novara che scappa subito via 4-1 con Bosio a segno e poi 8-2 con l’ace di Ishikawa, mentre Bendandi ferma invano il gioco. Da 9-3 le ospiti rientrano di colpo 10-8, Mims a muro chiude uno scambio infinito e rilancia le sue (12-8), ripetendosi poi con due ace per il 17-12 che indirizza il parziale. Bosio a muro avvicina il traguardo (21-16), poi firma l’ace del +6 (22-16) e poco dopo il set scorre via sul 25-18.

Firenze con Cagnin in sestetto, Novara mette la testa avanti con Alsmeier (5-4) ma il turno in battuta di Malual rilancia le ospiti sul 7-10 con Novara che si affida ad Alsmeier (gran pipe dopo una difesa di Fersino, 9-10) e a due punti in fila di Ishikawa per mettere la freccia e fare 11-10, con la giapponese che firma anche il 13-11 in maniout. Altro ace di Mims (15-12) ma sul più bello (18-15), Firenze rientra e impatta (18-18) e poi scappa con Nervini, rientrata, 18-20. Squarcini concretizza una gran difesa (21-21), nel testa a testa successivo le azzurre annullano due set ball (25-25) per poi trovare il break decisivo con due errori di Malual (27-25).

I protagonisti-

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « E' sempre bello giocare in casa con il nostro pubblico e questa bella atmosfera, è una cosa che carica davvero noi giocatrici e anche lo staff. Penso che nei momenti cruciali siamo riusciti a venirne fuori unite, come squadra. Firenze ha fatto un'ottima partita, nel nostro campionato tutti gli avversari sono difficili da affrontare e questo si è visto. Da parte nostra è stato importantissimo reagire dopo una sconfitta e ripartire al meglio ».

Giulia Leonardi (Il Bisonte Firenze)- « Penso che avevamo una bella occasione e credo che meritassimo almeno il tie break: loro venivano da una sconfitta ed erano molto stanche, noi dovevamo approfittarne ma non lo abbiamo fatto e mi dispiace perché vedo tanti demeriti nostri. Si sono anche viste delle buone cose, soprattutto dal punto di vista caratteriale, e sono contenta di questo, perché da ora in poi dobbiamo fare sul serio, mettendoci più testa e più convinzione e soprattutto chiudere i set quando si arriva li lì nel punteggio ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (23-25 25-22 25-18 27-25) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alsmeier 16, Squarcini 6, Mims 14, Ishikawa 24, Aleksic 9, Bosio 6, Fersino (L), Villani 1, De Nardi. Non entrate: Mazzaro, Bonifacio, Tolok (L), Bartolucci. All. Bernardi. IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 1, Davyskiba 10, Butigan 6, Malual 20, Nervini 11, Baijens 12, Leonardi (L), Cagnin 5, Acciarri 2, Agrifoglio 1, Giacomello. Non entrate: Lapini (L). All. Bendandi. ARBITRI: Papadopol, Salvati.

Durata set: 28′, 27′, 25′, 33′; Tot: 113′.

MVP: Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2910

Smi Roma Volley-Honda Olivero Cuneo

Prima lo spavento, poi le Wolves ci mettono tutto il “core de Roma” per rimontare Cuneo e conquistare tre punti fondamentali che rilanciano le ambizioni delle giallorosse in ottica salvezza. Adesso c’è soltanto una lunghezza a separare le capitoline, penultime a quota 13, dal trio composto dalle piemontesi insieme a Firenze e Perugia. Lo starting six di coach Cuccarini vede la diagonale Mirković-Orvošová, Rucli e Schölzel centrali, Melli e Salas di banda e Zannoni libero. Dopo un avvio equilibrato Cuneo si porta avanti (6-11). Le Wolves ricuciono lo svantaggio fino al -1 (13-14) prima che Cuneo alzi di nuovo il ritmo (15-19). Due attacchi vincenti di Orvošová riportano Roma a -2 (21-23) ma le avversarie chiudono il set con l’attacco di Dodson (22-25). Nella seconda frazione è di Roma il primo allungo (8-5). Poi l’attacco di Salas vale il +4 (15-11). Quindi l’ace di Mirkovic per il 20-13 e una prodigiosa difesa di Zannoni infiammano il Palazzetto, che esplode sull’attacco di Melli che pareggia il conto dei set (25-18). Nel terzo set sono tre punti consecutivi di Rucli a rompere l’equilibrio (10-6). Cuneo trova il pari a quota 11 e con un’altra tripletta targata Bjelica scappa via (15-19). Le piemontesi sembrano gestire il vantaggio (19-23) ma il carattere delle Wolves cambia l’inerzia del set e di tutto l’incontro. Con la complicità di due attacchi out avversari, ci pensano le diagonali di Orvošova e Melli e due incredibili muri di Rucli ad infiammare nuovamente il pubblico del Palazzetto per il parziale di 6-0 che consegna alle capitoline il terzo set. Alla ripresa continua la marcia di Roma, che con un altro parziale superlativo (5-0) si porta sull’8-1. Poi Salas in diagonale firma il +9 (11-2), costringendo il coach ospite a giocarsi entrambi i time-out. L’invasione di Colombo (16-6) fotografa il blackout di Cuneo, che nulla può contro una Roma ormai praticamente perfetta in tutti i fondamentali. Alla fine il sipario si chiude sul muro di Schölzel, che decreta il 25-14 conclusivo tra il tripudio de Il Branco e del calorosissimo pubblico romano.

I protagonisti-

Michela Rucli (Smi Roma Volley)- « Siamo state bravissime a ribaltare la partita. Non abbiamo mai mollato, tenevamo tantissimo a questa vittoria. Adesso dobbiamo restare concentrate per le prossime partite ma questi tre punti erano fondamentali ».

Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- « Giocare qua è sempre difficile e ci è mancata un po’ di testa nei momenti importanti. Nell’ultimo non c’eravamo più, quindi complimenti a loro, ma abbiamo altre partite importanti. Vediamo di cancellare questa brutta partita subito e di pensare alle prossime. Siamo tante squadre lì e non possiamo permetterci di fare una prestazione come quella di oggi. A Firenze dovremo scendere in campo in modo diverso, sarà un’altra battaglia per cui lavoreremo bene in settimana perché non possiamo più permetterci di fare passi falsi. Le nuove ci daranno una mano ».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY – HONDA OLIVERO CUNEO 3-1 (22-25 25-18 25-23 25-14) –

SMI ROMA VOLLEY: Salas 12, Rucli 11, Orvosova 18, Melli 9, Schoelzel 12, Mirkovic 3, Zannoni (L), Provaroni, Cicola, Muzi. Non entrate: Ciarrocchi, Demiri (L), Costantini, Adelusi. All. Cuccarini.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 4, Kapralova 5, Cecconello 6, Bjelica 15, Martinez 10, Dodson 13, Panetoni (L), Bakodimou 4, Sanchez Savon 4, Brambilla 1, Colombo 1. Non entrate: Turco, Scialanca (L), Polder. All. Pintus.

ARBITRI: Puecher, Armandola.

Durata set: 27′, 28′, 33′, 23′; Tot: 111′.

MVP: Wilma Salas (Smi Roma)

Spettatori: 1400

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Cda Volley Talmassons Fvg

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova la vittoria al PalaFenera conquistando l’intera posta in palio con la Cda Volley Talmassons Fvg che viene superata 3-1.

Il risultato matura in una partita combattutissima che vede i quattro set risolversi tutti sul filo di lana. Le ospiti si aggiudicano il primo 23-25, stesso punteggio con cui Chieri fa sue la seconda frazione e, in rimonta da 16-20, la terza frazione. Il quarto set si decide ai vantaggi, con le biancoblù che chiudono alla seconda palla match dopo aver annullato tre set-point alle friulane.

Fra i fattori che contribuiscono al successo di Chieri c’è senza dubbio la profondità della rosa che Bregoli sfrutta appieno concludendo l’incontro con tre giocatrici inizialmente in panchina traendone un contributo importantissimo non soltanto in attacco ma anche al servizio e in difesa. Il resto lo fa il cuore che permette di superare i tanti momenti difficili fino alla vittoria.

Fra le biancoblù subentrate a gara in corsa c’è Anthouli che in due set e mezzo mette a terra 20 palloni col 52% in attacco, è la miglior realizzatrice della partita e guadagna il premio di MVP. Fra le chieresi chiudono in doppia cifra anche Buijs (17), Skinner (17) e Alberti (11). Fra le friulane la top scorer è l’ex Storck che sigla 19 punti, seguita da Botezat (17), Strantzali (16), Pamio (11) e Kocic (11). Da sottolineare nel tabellino chierese i 19 punti a muro, spartiti fra nove giocatrici diverse.

La partita inizia con un primo tempo di Gray. Il primo break significativo si registra sul 7-7 con Chieri che sale a 10-7 grazie al muro di Gicquel, all’attacco vincente di Gray e all’attacco fuori di Storck, costringendo Barbieri a fermare il gioco. Kocic torna a muovere il punteggio ospite (11-8). Talmassons si rifà sotto quando Botezat arpiona a rete il pallone del 12-11. Nelle fasi centrali, dominate dai cambi palla, le biancoblù mantengono un’incollatura finché Botezat mura Gicquel ripristinando la parità (18-18). Talmassons passa avanti su attacco lungo di Alberti (20-21) e trova il doppio vantaggio grazie al muro di Botezat su Skinner (21-23). Dopo il time-out di Bregoli Skinner firma il 22-23 in pallonetto, quindi l’attacco di Strantzali dà alle ospiti due palle set. La prima se ne va su attacco lungo della stessa Strantzali che poi si riscatta subito realizzando il 23-25.

Nel secondo set sul 3-5 per Talmasson tre attacchi consecutivi di Skinner girano il punteggio in 6-5 portando avanti Chieri per la prima volta. Le friulane si riprendono il doppio vantaggio con Kocic e Storck (8-10). Le biancoblù reagiscono con Alberti e Buijs (12-11) e salgono a 14-12 con Buijs e Van Aalen. Due ace di Strantzali riportano avanti Talmassons (16-17). Bregoli chiama time-out, quindi inserisce Guiducci e Zakchaiou per Van Aalen e Alberti (16-18). Gicquel interrompe il filotto ospite (17-18). Sul 18-19 Gicquel cede il posto ad Anthouli che subito piazza il muro del 19-19. Buijs chiude il combattutissimo scambio del 21-21, poi Chieri torna avanti con Skinner (22-21). Seguono il controsorpasso friulano a 22-23 con un muro di Botezat e un errore di Skinner, e il controcontrosorpasso chierese con Anthouli e Skinner. Time-out di Barbieri, al rientro in campo Storck attacca fuori e il set termina 25-23.

Nel terzo parziale Guiducci, Anthouli e Zakchaiou vengono confermate nel sestetto. Chieri riparte forte, sale rapidamente a 5-1 e mantiene un buon margine fino al 9-5 (muro di Alberti). L’attacco di Kocic manda sulla linea dei 9 metri Strantali il cui turno di battuta prosegue fino al 9-9 (Storck). Segue una fase di punto a punto finché sul 14-14 il servizio di Botezat frutta un break a 14-18. Alberti torna a muovere il punteggio di Chieri (15-18). Sul 16-20 Omoruyi dà il cambio a Skinner e la mossa da i suoi frutti: su servizio della neo entrata i punti di Buijs e Alberti ridanno la parità alle chieresi (20-20). Le padrone di casa tornano avanti grazie a un fortunoso attacco di Anthouli destinato a uscire che tocca la schiena di Storck (22-21). Sul 22-22 il pallonetto da posto 2 di Anthouli e il muro di Buijs su Storck danno due palle set a Chieri (24-22). Pamio firma il 24-23, quindi il mani-out di Buijs porta al giro di campo sul 25-23.

Al rientro in campo c’è ancora Omoruyi al posto di Skinner. Sul 3-3 il punteggio gira decisamente a favore di Talmassons che su servizio di Pamio strappano a 3-11, complici diversi errori biancoblù. Bregoli spende i suoi due time-out e rimanda in campo Van Aalen e Skinner al posto di Guiducci e Buijs. Zakchaiou torna a muovere il punteggio di Chieri (4-11). La squadra di Barbieri tocca il distacco massimo di 8 punti sul 6-14 (Strantzali). I muri di Alberti e Anthouli scuotono Chieri che recuperano a 12-15 (Skinner). Pamio ferma la rimonta chierese ma l’inerzia resta favorevole alle padrone di casa che si riavvicinano ulteriormente a 17-18. Le gestione non ottimane di alcuni scambi ridà ossigeno a Talmassons (19-23). Il muro di Omoruyi vale il 20-23, poi la schiacciatrice va in battuta e con due ace propizia la parità a 23-23 (muro di Alberti). Il primo set-point è di Talmassons grazie a Storck (23-24). Anthouli mette a terra i due palloni suggessivi (25-24) ma il muro di Botezat su Skinner vanifica la palla match biancoblù (25-25). Seguono il 25-26 su invasione chierese, il 26-26 di Anthouli, il 26-27 di Botezat, il 27-27 di Skinner e il 28-27 si Van Aalen che vince una contesa a rete. Il secondo match-point è quello buono: Skinner serve un ace e i titoli di coda scendono sul 29-27.

I protagonisti-

Gaia Guiducci (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quest'anno si soffre un po' con tutte le squadre, il livello è piuttosto equilibrato e non bisogna mai sottovalutare nessuno. Talmassons ha confermato di essere una squadra che lotta fino all'ultimo e difende tantissimo. Da parte nostre speravamo magari in una prestazione migliore ma l'importante è aver portato a casa la partita ».

Maja Storck (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Mettiamo sempre in campo il nostro gioco e tutto il nostro cuore perché sappiamo che ogni partita è importantissima, ma purtroppo manca sempre qualcosina per vincere. Torniamo in palestra per lavorare e vincere la prossima ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-1 (23-25 25-23 25-23 29-27) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 17, Gray 4, Gicquel 6, Buijs 17, Alberti 11, Van Aalen 2, Spirito (L), Anthouli 20, Zakchaiou 5, Omoruyi 5, Rolando, Guiducci. Non entrate: Lyashko, Bednarek (L). All. Bregoli.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Strantzali 16, Kocic 11, Storck 19, Pamio 11, Botezat 17, Eze 2, Ferrara (L), Piomboni. Non entrate: Gannar, Feruglio, Bucciarelli, Gazzola (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Grossi, Lot.

Durata set: 27′, 28′, 28′, 33′; Tot: 116′.

MVP: Martha Anthouli (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1074

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo

La Megabox Ondulati del Savio vince una battaglia al cardiopalma in quattro set contro un Volley Bergamo indomito, capace di restare in partita sino all'ultimo nonostante i continui tentativi di strappo delle tigri nel set decisivo. Tra le padrone di casa Mvp Gaia Giovannini (16 punti e il 58% in ricezione, 2 muri compreso quello decisivo), bene anche Bici (17 punti, 2 ace e 2 muri). Tra le ospiti, molto efficaci Montalvo (17 punti) e Mlejnkova (14), buona la prova da ex di Piani (11 punti). Punti preziosissimi per la Megabox, che stacca di nuovo Pinerolo, ora a -5 nella lotta per l'ottavo posto. Per Bergamo battuta di arresto, ma al termine di una partita di buon livello.

I protagonisti-

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « E' stata una partita piuttosto difficile, loro sono una squadra che sta facendo molto bene. Sono molto contenta della nostra prestazione, finalmente è arrivata una vittoria piena che ci meritiamo tantissimo. Ognuna di noi ha dato il massimo ».

Roberta Carraro (Bergamo)-« Siamo stati meno incisivi rispetto al solito. Venivamo da una buona striscia di partite in cui eravamo stati ordinati e avevamo fatto quello che avevamo preparato. Forse la settimana con il turno infrasettimanale si fa sempre un po’ più fatica ad allenarsi e abbiamo avuto qualche problema da gestire. Ci è mancato proprio l’essere incisivi, l’ordine. La battuta e il contrattacco non sono stati i soliti. Non siamo nemmeno riusciti a sfruttare i loro errori. Potevamo gestirla meglio ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BERGAMO 3-1 (25-19 17-25 25-17 25-23) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 7, Bici 17, Giovannini 16, Candi 9, Perovic 8, Lee 13, De Bortoli (L), Lazda 1, Feduzzi, Carletti, Kobzar. Non entrate: Michieletto, Stefanini (L), Torcolacci. All. Pistola.

BERGAMO: Mlejnkova 14, Manfredini 8, Evans 2, Cese Montalvo 17, Strubbe 7, Piani 11, Armini (L), Carraro, Adriano, Bolzonetti, Mistretta. Non entrate: Farina, Spampatti (L). All. Parisi.

ARBITRI: Giardini, Cavalieri. NOTE – Spettatori: 834,

Durata set: 25′, 25′, 23′, 31′; Tot: 104′.

MVP: Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 834,

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 1-3 (19-25, 25-22, 17-25, 20-25)

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 14-25, 13-25) Giocata ieri

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-1 (23-25, 25-22, 25-18, 27-25)

Smi Roma Volley-Honda Olivero Cuneo 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-14)

Numia Vero Volley Milano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-16, 25-15, 25-16) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (23-25, 25-23, 25-23, 29-27)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo 3-1 (25-19, 17-25, 25-17, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 54 (18 – 0); Savino Del Bene Scandicci 45 (15 – 4); Igor Gorgonzola Novara 41 (15 – 4); Numia Vero Volley Milano 41 (14 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 35 (13 – 6); Bergamo 33 (11 – 8); Eurotek Uyba Busto Arsizio 32 (11 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 26 (8 – 11); Wash4green Pinerolo 21 (7 – 11); Il Bisonte Firenze 14 (5 – 14); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14 (4 – 15); Honda Olivero Cuneo 14 (4 – 15); Smi Roma Volley 13 (4 – 15); Cda Volley Talmassons Fvg 10 (2 – 17).

IL PROSSIMO TURNO 26/01/2025 Ore 17.00-

Cda Volley Talmassons Fvg – Wash4green Pinerolo Si gioca 25/01/2025 Ore 21.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Ore 18.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara Ore16.00

Il Bisonte Firenze – Honda Olivero Cuneo

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Numia Vero Volley Milano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Smi Roma Volley Ore 15.00

Bergamo – Savino Del Bene Scandicci