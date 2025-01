"Cuneo, per salvarti devi crederci davvero": parla Pintus

Nel campionato femminile di Serie A1 Tigotà , la corsa salvezza dell’ Honda Olivero Cuneo passerà dagli scontri diretti con le formazioni con cui divide la bassa classifica, e quello di domenica al palazzetto dello Sport di Roma era molto importante , per prendere il giusto abbrivio in questa serie di incontri decisivi, che vedrà nelle prossime giornate avvicendarsi i match a Firenze, poi con Perugia, a Busto e nuovamente in casa con il Talmassons a metà febbraio, probabilmente quello decisivo per la permanenza nella massima serie. Il 3-1 finale per le padrone di casa targate Smi del libero torinese Giorgia Zannoni (53% di positività e 41% di perfezione, con 2 errori sotto le battute della capitana torinese Noemi Signorile) costringe ora la squadra di coach Lorenzo Pintus ad avere il fiato sul collo delle rivali (penultime dietro a -1) e cercare altrove i punti fondamentali per la permanenza.

Le parole di coach Pintus

«I mezzi per far bene li abbiamo -commenta a caldo il coach, romano di nascita e di formazione pallavolistica con il Volleyrò Casal dè Pazzi - ma dobbiamo dimostrare di voler provare a vincere, anche in trasferta. Abbiamo pagato le fatiche infrasettimanali della vittoria contro Novara, la centrale Polder è stata ferma due giorni ed era fuori, ma il cambio con l’americana Dodson è stato più che buono». Decisivo invece il calo,fisico e mentale, nel finale di terzo set, sull’1-1 (22-25/25-18), decisivo per il sorpasso delle romane, che dopo aver perso il primo parziale si erano riportate sotto. «Sul 18-23 ci siamo proprio fermate, forse aspettavamo un loro errore per chiudere il set e invece ci abbiamo messo del nostro in negativo, con attacchi murati, pallette facili da rigiocare, troppi errori gratuiti. Non è certo lo spirito che serve per fare punti contro una diretta rivale per la salvezza, poi nel quarto ci siamo spenti, anche Cecconello ha patito le fatiche recenti». Decisivo il parziale di 7-0 per il 25-23, con tanti errori punto da parte delle cuneesi, e in effetti a fine match (25-14 il 4° set) il conto dice 17-32, un divario netto, con la schiacciatrice locale Salas (12) premiata mvp.

La delusione di capitan Signorile

In difficoltà la banda russa Kapralova (5 punti): «Lei è un 2004, è giovane, la sua crescita deve passare anche da queste situazioni, l’hanno presa di mira e alla lunga non è riuscita a riprendersi». Sul tabellino sono 3 le ospiti in doppia cifra: Bjelica 15, Dodson 13, Martinez 10, top scorer in assoluto l’opposta di casa Orvosova a 18. Da segnalare anche l’esordio dell’ultima arrivata in casa cuneese, l’attaccante brasiliana Mariana Brambilla, autrice del suo primo punto italiano. Domenica prossima una nuova trasferta, a Firenze contro Il Bisonte: «Serve una bella reazione, dovremo fare una settimana di lavoro intenso e provare ad andare a vincere sul loro campo - chiosa Pintus - siamo tutte e due sullo stesso piano, quindi dovremo dare prova di maturità se vogliamo stare a questo livello». Delusa a fine partita anche la capitana e regista Signorile: «In questo palazzetto è sempre difficile giocare, non ci sono punti di riferimento, ma non è una scusa. Non possiamo permetterci di fare un’altra prestazione come questa, per cui a Firenze non dobbiamo fare altri passi falsi».