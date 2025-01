Starting Six: Per Conegliano 19° sigillo, Roma si rialza

ROMA - Frizzante puntata di Starting Six al Femminile che ci racconta quanto è avvenuto nell'ultimo turno del campionato di A1 che ha avuto risvolti importanti soprattutto nella lotta per non retrocedere.

Match& Play ci riporta su tutti i campi. Sabato è andato in scena il big match fra Scandicci e Conegliano. Le inarrestabili pantere hanno conquistato a Palazzo Wanny il 19° successo consecutivo dominando la sfida con Antropova e socie. Sempre sabato a Milano Egonu e compagne hanno superato in tre set Perugia ricacciando le umbre nel pieno della lotta per non retrocedere. In coda ha fatto punti soltanto Roma che ha battuto in rimonta Cuneo riagganciando di fatto il gruppo che la precede. Rimane all'ultimo posto Talmassons, caduta a Chieri. Si fermano Firenze, che ha vinto il primo set al Pala Igor prima di arrendersi alla rimonta di Novara. Successo in trasferta per Busto Arsizio sul campo di Pinerolo e per Vallefoglia davanti al proprio pubblico su Bergamo.

In Overthestat le analisi sulle performance di giornata delle protagoniste del campionato. Miglior marcatrice di giornata Ishikawa (Novara) con 24 punti, poi Smarzek (Pinerolo) con 22, terze a pari merito Anthouli (Chieri) e Malual (Firenze) con 20. In battuta sei atlete alla pari con tre aces Bjelica (Cuneo), Butigan (Firenze), Mims (Novara), Perovic (Vallefoglia), Strantzali (Talmassons) e Weitzel (Vallefoglia). Fra le muratrici spicca Kurtagic (Milano) con 9, seguono Rucli (Roma) e Botezat (Talmassons) con 7. Nelle classifiche generali guida fra le bomber Antropova (Scandicci) con 428 punti, poiNemeth (Perugia) con 405 e Malual con 358. Al servizio comanda sempre Antropova con 44, poi Obossa (Busto) e Manfredini (Bergamo) con 29. A muro la leader è sempre Candi (Vallefoglia) con 70, seconda Danesi (Milano) con 60 e Carol (Firenze) con 56.

Superwoman, la rubrica dedicata ai migliori libero dell'A1 ha visto conquistare i cinque punti Ilaria Spirito (Chieri). Nella classifica generale prima sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 41 punti, seguita da Spirito con 30 e Castillo (Scandicci) con 26.

Mercoledì 22 gennaio con sei squadre italiane in campo nelle Coppe Europee. In Champions Milano aspetta il VakifBank in un match che vale il primato della Pool C; Conegliano sfida il Developres Resovia per mantenere l’imbattibilità ed il primo posto nella Pool A; Scandicci contro il Bielsko-Biala per ribadire la leadership, già matematica, nella Pool E.

In Cev Cup match da dentro o fuori per Novara contro il Kuzeyboru Aksaray che ha vinto l’andata dei Play Off una settimana fa. Per la squadra di Bernardi l’obbligo di vincere 3-0 o 3-1 per rimanere in corsa. In Challenge Cup Roma in casa con le belghe del Charleroi per ribadire il successo dell’andata e passare il turno così come Chieri che ospita il Benfica, già battuto a domicilio che deve solo mettere a segno due set per andare in semifinale.