Talmassons-Pinerolo è l'anticipo della 7a di ritorno

ROMA - Dopo i trionfi in Coppa delle formazioni italiane, tutte vincenti, gli appassionati di pallavolo torneranno a riempire i palazzetti per il 7° turno di ritorno di A1. Il turno del weekend si aprirà sabato 25 gennaio alle ore 21 e si chiuderà domenica 26 alle ore 18, con due partite in diretta Rai Sport e VBTV. La prima metterà in palio punti particolarmente pesanti perché coinvolgerà la Cda Volley Talmassons FVG, al momento ultima in classifica a -3 dal tredicesimo post e -4 dalla zona salvezza. Imperativo conquistare almeno due set contro la Wash4Green Pinerolo, a sua volta impegnata nella rincorsa all'ottavo posto che vale i Playoff, distante cinque punti. Nel posticipo della domenica, scenderà invece in campo la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che, al Palaverde, ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri '76, una delle tre squadre (insieme a Roma, due volte, e Vallefoglia) ad aver strappato, in questo campionato, un set alle campionesse di tutto. Domenica, focus sulla lotta salvezza che, dopo il successo della Smi Roma Volley dello scorso weekend, vede quattro squadre in un solo punto. Alle 16, su DAZN e VBTV, la Bartoccini-Mc Restauri ospiterà l'Igor Gorgonzola Novara mentre, alle 17, proprio le giallorosse sfideranno la Megabox Ond. Savio Vallefoglia a Pesaro sulla piattaforma di Volleyball World. Alla stessa ora, altro scontro diretto per la Honda Olivero Cuneo che, dopo il k.o. contro le capitoline, sarà di scena a Palazzo Wanny ospite de Il Bisonte Firenze. Ma le attenzioni saranno anche sulla zona Playoff, perché la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano, seconda e terza a parimerito con Novara (ma con una partita in meno), giocheranno in trasferta su due campi affatto semplici, con due accreditate rivali come Bergamo e Eurotek Uyba Busto Arsizio, sesta e settima in classifica. Fischi d'inizio alle 17, mentre il derby lombardo, con l'E-Work Arena praticamente sold out nei suoi 4500 posti e pronta a infiammare il confronto, verrà trasmesso anche su DAZN.

Cda Volley Talmassons Fvg - Wash4green Pinerolo

La trasferta di Chieri ha lasciato grande rammarico in casa CDA Talmassons FVG ma ora è il momento di voltare pagina. Le friulane ritroveranno il pubblico del PalaSport di Latisana e lo faranno nell’intensa sfida di sabato sera che vedrà le Pink Panthers affrontare la Wash4Green Pinerolo. La compagine friulana cercherà punti chiave nella corsa alla salvezza contro la formazione piemontese, provando anche a “vendicare” la gara d’andata, dove Pinerolo ebbe la meglio con un netto 3-0. Uno stimolo in più per provare a centrare l’impresa, sfatando il tabù Latisana per mantenere viva la fiamma della lotta salvezza e trovare la prima vittoria davanti al pubblico di casa in questa stagione.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Wash4green Pinerolo, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Maja Storck a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo carichi e concentrati per questo finale di campionato. Possiamo farcela, ma dobbiamo crederci di più, mostrando il carattere necessario per affrontare ogni sfida con determinazione. Per quanto riguarda Pinerolo, è una squadra di difficile lettura. Sta alternando molto tra attaccanti e centrali, con una formazione che cambia di partita in partita e persino durante lo stesso match. L’elevato numero di rotazioni e opzioni che utilizzano rende complicata la preparazione tattica. Nonostante ciò, siamo nelle condizioni migliori, sia dal punto di vista fisico che strategico, per affrontarli. Questa partita è cruciale, e vogliamo fortemente trovare la nostra prima vittoria in casa. Daremo tutto per conquistare i punti che ci servono per la salvezza ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Abbiamo chiuso questo trio di partite ravvicinate con 6 punti. Sognavamo come tutti i 9 e anche se il risultato con Busto non ci è piaciuto la partita è stata bella dura e aperta come quella che ci aspettiamo sabato. Siamo in un buon periodo, gli alti e i bassi fanno parte di ogni percorso ma come squadra stiamo bene. Sabato abbiamo un’occasione per chiudere il nostro primo obiettivo. Dovremo essere cinici. L’aspetto motivazionale giocherà un ruolo importante ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Domenica 7° di ritorno al Palaverde alle 18.00, per la sfida tra la Prosecco DOC Imoco Volley e la quinta forza del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri. Le Pantere continuano a marciare imbattute in vetta con 54 punti in 18 gare, tutte vinte, mentre Chieri è 5° con 35 punti frutto di 13 vittorie e 6 sconfitte. Squadra al completo per coach Santarelli. Sarà presente la mascotte Oscar e il presidente Garbellotto premierà in campo il presidente di AVIS provinciale Stefano Pontello. Animazione: Negli intervalli dei set si esibiranno 60 ragazze e ragazzi della scuola di ballo Evento Danza che ha le sedi a Breda di Piave e a Silea. Presente come sempre la mascotte Panty, realizzata in collaborazione con Trudi e Testa&Molinaro.Post gara: continuano gli eventi post partita all'Imoco Bistrot, il ristorante adiacente al Palaverde inserito nel contesto del CMB Imoco Center. Al ritmo del Dj Tommy De Sica i tifosi delle Pantere potranno cenare, brindare e divertirsi con buona musica per coronare una bella giornata di sport tutta gialloblù.

PRECEDENTI: 14 (14 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Lucille Gicquel a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022

Daniele Santarelli ( Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sono molto soddisfatto delle ultime due partite giocate e vinte dalla squadra, a Scandicci e con Resovia ho visto una Prosecco DOC Imoco sempre attenta e concentrata, le ragazze hanno interpretato molto bene le due partite tenendo molto alto il livello del gioco e ottenendo gli obiettivi che volevamo. Stiamo vivendo un buon momento, ho tutte le giocatrici disponibili e si lavora bene in palestra, per cui non temo il pericolo di un rilassamento del gruppo dopo questi due bei match e sono certo che anche domenica al Palaverde saremo pronte per un altra bella partita. Speriamo in un altro, ennesimo, "tutto esaurito" perchè la carica che ci dà il Palaverde pieno è qualcosa di unico, noi da parte nostra dovremo continuare sulla strada intrapresa perchè affrontiamo Chieri, una squadra ostica per noi da tradizione, attrezzata per dare fastidio alle grandi e ormai una delle realtà più importanti del campionato e anche si fa rispettare in Europa. Hanno attaccanti forti che conosciamo bene e possono fare risultato con chiunque, ma noi sappiamo che per non complicarci la vita, se giochiamo bene con ordine e lucidità per tutto il match, possiamo dare un'altra bella soddisfazione ai nostri tifosi ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quella con Conegliano è una partita che dobbiamo affrontare con tranquillità e serenità, cercando di fare le nostre cose e cercando di mettere in campo quello per cui ci stiamo allenando, anche se purtroppo in queste settimane di allenamenti ce ne sono stati pochi visti i tanti impegni. E' una trasferta lunga, siamo un po' stanche ma con Conegliano è sempre un piacere giocare perché è una pallavolo di altissimo livello. Quindi nessuna pressione e andiamo in campo per migliorarci, prendere consapevolezza dei nostri mezzi e affrontare al meglio l'ultimo pezzo di stagione che è molto importante, sia in ottica play-off, sia le semifinali di Challenge Cup che sono un altro step per il nostro percorso ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Igor Gorgonzola Novara

PRECEDENTI: 11 (11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Nessuno

Ormai ci siamo, il campionato chiama. Siamo all’antivigilia della sfida tra la Bartoccini MC Restauri Perugia e la Igor Gorgonzola Novara che si giocherà al Pala Barton Energy alle ore 16.00 di domenica 26 gennaio. Insomma, un’altra big del torneo a far visita alle Black Angels, con le piemontesi di coach Lorenzo Bernardi che stazionano al terzo posto in classifica forti di 41 punti. Inutile ribadire che le perugine hanno bisogno di punti per rilanciarsi in ottica salvezza dopo gli ultimi successi di Cuneo e Roma che hanno rimesso tutto in discussione.

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una partita difficile perché Novara è una squadra di grande livello, reduce da una vittoria e, tra l’altro, capace di battere Milano nella sfida di inizio gennaio. Il livello di concentrazione, di dedizione e di gioco deve essere alto da parte nostra. Sarà questa la sfida da raccogliere contro certi avversari. L’obiettivo è quello di tenere un alto livello di gioco e di provare a contrastare Novara, perché poi si tratta sempre di un’occasione per fare punti e per dimostrare la bontà del lavoro settimanale, dove da parte delle ragazze non manca mai l’impegno. La speranza è che, come accaduto con Chieri, possano inserirsi quei fattori che ci possano permettere di mettere in difficoltà un avversario di grande caratura come quello che andremo ad affrontare domenica. Loro, per caratteristiche, sono una squadra molto simile a Pinerolo, formazione che abbiamo un po’ sofferto nell’ultimo incontro, ma con dedizione e lavoro possiamo giocarcela ».

Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo concentrati sulla partita di Perugia, una sfida che sarà sicuramente tosta visto il momento positivo delle nostre avversarie e che mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni. Confido che l’entusiasmo per la grande prestazione offerta mercoledì sera e per la bella serata vissuta in un Pala Igor più che mai caldo e partecipe, possa dare una spinta in più alla squadra in questo momento sicuramente molto probante dal punto di vista delle risorse fisiche e mentali ».

Il Bisonte Firenze - Honda Olivero Cuneo

Comincia la lunga volata per la salvezza per Il Bisonte Firenze, che nelle ultime sette partite di campionato dovrà affrontare tutte e quattro le squadre con cui si gioca la permanenza della massima categoria: si comincia domenica alle 17, quando a Palazzo Wanny arriverà la Honda Olivero Cuneo – che ha gli stessi punti delle bisontine – per la ventesima giornata della Serie A1 Tigotà, e sarà l’unico scontro diretto da giocare in casa, visto che quelli contro Roma, Perugia e Talmassons andranno in scena in trasferta. Una sfida da non sbagliare quindi per la squadra di coach Bendandi, che dopo cinque ko di fila – sia in totale che a Palazzo Wanny – deve provare a portarsi a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (al momento distante solo una lunghezza) e al contempo per staccare una delle dirette concorrenti per la salvezza.

PRECEDENTI: 15 (9 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Beatrice Agrifoglio a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Sara Panetoni a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alice Turco a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze) « Ci aspetta una partita molto dura dal punto di vista della classifica e della pressione, perché è innegabile che la pressione ci sarà: ho detto alle ragazze di pensare soltanto a giocare a pallavolo, e che non importerà essere belle da vedere, ma concrete e con tanta fame di prenderci una vittoria e di godercela fino in fondo. Siamo consapevoli che sarà una battaglia molto intensa, ma le ragazze si stanno allenando molto bene sia dal punto di vista fisico che dello spirito: se ne sono rese conto e mi fa molto piacere, ma ora non dobbiamo più guardare in faccia a nessuno ed entrare in campo per giocare al massimo contro Cuneo ».

Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo)- « Naturalmente siamo andati via da Roma con l'amaro in bocca, ma quello di buono che abbiamo fatto non è sparito. I punti fatti con Pinerolo e Novara valgono oro, non hanno perso valore dopo Roma. Quindi ripartiamo da quello che sappiamo fare e andiamo a Firenze per fare la nostra partita. Il morale è alto, così come la nostra convinzione di fare bene ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Numia Vero Volley Milano

Domenica e mercoledì, Milano e Conegliano: due sfide da mission impossible per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che vuole sfruttare il fattore e-work arena nel durissimo doppio turno casalingo alle porte (la gara contro la Imoco è il recupero della prima giornata di ritorno). Per il momento coach Barbolini si concentra sull'incontro con la Numia Vero Volley Milano, contro cui la sua UYBA fece un figurone nella gara di andata al Pala Lido, uscendo a testa altissima dal campo e conquistando un punto bellissimo al termine di una battaglia incredibile. Affrontare ancora Egonu e compagne con quello spirito, battagliero, ma anche leggero e spregiudicato, senza troppe pressioni insomma, è l'input in casa biancorossa. Lualdi e compagne, rigenerate dalla vittoria su Pinerolo, vogliono provare a strappare punti, anche grazie all'aiuto del pubblico dell'arena. Sarà spettacolo dunque sugli spalti e sul campo, con la squadra di Lavarini che arriva a Busto Arsizio in un ottimo stato di forma, reduce da tre vittorie consecutive in campionato (domenica scorsa 3-0 a Perugia) e attualmente quarta forza del campionato con 41 punti (9 in più delle farfalle). Non solo: mercoledì sera al Pala Lido ha sconfitto in Champions League il Vakifbank per 3-1. Milano dovrebbe schierare con ogni probabilità la sua migliore formazione ovvero Orro al palleggio in diagonale con Egonu, Danesi e Kurtagic (domenica scorsa 9 muri contro Perugia!) al centro, Sylla e Daalderop in banda, Fukutome libero. Per la UYBA, recuperate in pieno tutte le atlete alle prese con influenza e acciacchi, vedremo in campo quasi di per certo Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero.

PRECEDENTI: 28 (14 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio, 14 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022; Martina Morandi a Vero Volley nel 2019/2020; Josephine Obossa a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Alessia Orro a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Allenatori: Stefano Lavarini a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020

Laura Kunzler (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « La UYBA sta bene, la vittoria con Pinerolo è stata molto importante per noi per i tre punti e perchè ci ha dato nuova consapevolezza dei nostri mezzi. Non solo: ci ha detto che siamo una squadra da playoff. Ora c'è Milano, un avversario molto forte, ma noi non dobbiamo avere pressioni e non dobbiamo avere paura: solo così potremo giocare libere e mostrare ciò che sappiamo fare ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « All’andata, dopo un ottimo approccio iniziale, abbiamo subito la tenacia e il buon momento di Busto Arsizio, riuscendo comunque a portare a casa due punti. Si tratta di una squadra estremamente cinica in attacco e dotata di grande qualità difensiva, che riesce a esprimersi al meglio di fronte al proprio pubblico. Per questo, contro di loro, ogni punto va sudato e guadagnato. Andremo a Busto pronti a lottare su ogni pallone per proseguire il nostro percorso positivo ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Smi Roma Volley

Secondo incontro casalingo consecutivo per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ospita domenica 26 gennaio alle 15 la Smi Roma Volley. La squadra di coach Cuccarini è reduce da due vittorie casalinghe molto importanti: la prima, in campionato, contro la Honda Olivero Cuneo, l'ha rimessa completamente in gioco nella lotta per la salvezza; la seconda, nell'infrasettimanale contro le belghe dello Charleroi, l'ha qualificata alle semifinali di CEV Challenge Cup, in programma in febbraio contro le tedesche del Potsdam. Quanto alle tigri, il successo pieno contro Bergamo ha consolidato l'ottavo posto e confermato il buon momento della squadra di Pistola, già convincente nella precedente esibizione a Conegliano. Arbitrano il match Sergio Giacobacci e Dominga Lot.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Erblira Bici a Roma Volley Club nel 2023/2024; Claudia Provaroni a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023, 2023/2024

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « La vittoria con Bergamo è stata molto importante per noi non solo per i punti che sono arrivati, ma anche per la consapevolezza e la sicurezza nei nostri mezzi che ci ha dato. In settimana stiamo lavorando intensamente e con molto impegno per preparare la partita con Roma: dobbiamo fare punti per dare seguito ai nostri progressi ».

Giulia Melli (Smi Roma Volley)- « Veniamo da due gare molto impegnative ma che allo stesso tempo ci hanno regalato due vittorie fondamentali sia in campionato che in coppa. Anche contro Vallefoglia sarà una sfida molto importante. Daremo il massimo e lotteremo su ogni pallone perché abbiamo bisogno di punti per la classifica ».

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

E’ di nuovo tempo di big match al PalaFacchetti: è in arrivo la Savino Del Bene Scandicci. Domenica 26 gennaio alle 17, Treviglio sarà di nuovo la cornice di una domenica di grande volley e il palcoscenico su cui sfileranno una parata di stelle: da Antropova a Ognjenovic, da Carol a Castillo. Di fronte alla seconda della classe, già sfidata in due occasioni nel corso di questa stagione, ci sarà però una Bergamo in costante crescita che continua ad avere voglia di stupire.

PRECEDENTI: 11 (10 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024; Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020

Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « Quando ci siamo ritrovate a Bergamo, a inizio stagione, eravamo tante individualità. La nostra forza di oggi è il fatto di essere riuscite ad unirci e a crescere come squadra: non abbiamo lavorato per far crescere le individualità, ma per far crescere il gruppo. L’obiettivo è sempre stato quello che la differenza venisse fatta dalla squadra, insieme, non da un singolo. E’ vero che Ailama è il nostro punto di riferimento e un importante terminale di attacco, ma l’unione di tutte noi è, insieme a lei, l’arma in più. La crescita personale di tutte noi ha permesso al gruppo di diventare squadra Come si ferma Antropova? Un buon muro e tanta difesa, ma dovremo tenere d’occhio anche Herbots, Carol e tutte le altre. Perché Scandicci è una grande squadra, in tutti i suoi componenti ».

Sabato 25 gennaio 2025, ore 21.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Wash4green PineroloArbitri: Brunelli Michele, Zavater Marco

Domenica 26 gennaio 2025, ore 15.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Smi Roma Volley Arbitri: Jacobacci Sergio, Lot Dominga

Domenica 26 gennaio 2025, ore 16.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Carcione Vincenzo, Gaetano Antonio

Domenica 26 gennaio 2025, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Vagni Ilaria, Luciani Ubaldo

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Brancati Rocco, Rossi Alessandro

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Boris Roberto, Zanussi Umberto

Domenica 26 gennaio 2025, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cerra Alessandro, Chiriatti Stefano

Prosecco Doc Imoco Conegliano 54, Savino Del Bene Scandicci 45, Igor Gorgonzola Novara 41, Numia Vero Volley Milano 41, Reale Mutua Fenera Chieri '76 35, Bergamo 33, Eurotek Uyba Busto Arsizio 32, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 26, Wash4green Pinerolo 21, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14, Honda Olivero Cuneo 14, Smi Roma Volley 13, Cda Volley Talmassons Fvg 10.