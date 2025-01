Punti salvezza per Talmassons nella 20a giornata

LATISANA (UDINE)- La CDA Talmassons mette a segno un gran colpo in chiave salvezza tornando al successo casalingo che mancava da ottobre nell'anticipo della 20a giornata . Le ragazze di Barbieri hanno superato in tre set 3-0 (25-13 29-27 25-21) la Wash4Green Pinerolo rimettendosi in scia delle squadre che la precedono in classifica raggiungendo Roma ma soprattutto di posizionarsi ad un solo punto di distanza dal gruppetto formato da Firenze, Perugia e Cuneo.

Talmassons fa subito capire alle avversarie la voglia di vivere una giornata storica: pronti via, il vantaggio sulle ospiti si fa consistente fino al 25-13 che vale l’1-0. Decisamente più combattuto il secondo set, con un testa a testa che si protrae fino ai vantaggi. Sul 24-22 le padrone di casa sprecano due set-point, Pinerolo ne annulla altri tre ma infine sul 29-27 le friulane piazzano la zampata decisiva. Il contraccolpo si fa sentire per la squadra di coach Marchiaro, Talmassons scappa nei punti iniziali e poi gestisce fino al 25-21 che regala la prima storica vittoria in Serie A1 alla città.

Premio di migliore in campo per Strantzali, che realizza 18 punti con il 60% mantenendo il 59% in ricezione, in doppia cifra pure Pamio (13) e Storck (10). Per Pinerolo, Smarzek si ferma a 19 e Sorokaite a 15, con l’attacco limitato al 25% anche per merito degli 11 muri vincenti (4 di Botezat) delle padrone di casa.

Ottima partenza di Talmassons che con Pamio al servizio si portano subito avanti 13-5. Pinerolo appare in difficoltà in ogni fondamentale, l’attacco non risulta efficace mentre dall’altra parte della rete Talmassons impone il proprio ritmo (16-8). Storck piazza il punto del 21-10 poi è Pamio dai nove metri a siglare il set point (24-12). L’errore delle ospiti regala l’1-0 (25-13).

Talmassons riparte dal primo set e Strantzali fa salire le compagne 4-0. Sorokaite mette a terra il primo punto delle piemontesi e al servizio accorcia (6-4). Il secondo tocco di Eze riporta a +3 la formazione casalinga (8-5). D’Odorico sbaglia il servizio e Marchiaro ferma il gioco (10-7). Sorokaite e Akrari riportano Pinerolo in corsa (14-13). Si procede punto a punto fino al 18-17 quando dai nove metri Strantzali piazza l’ace del doppio vantaggio (19-17). Moreno non trova il rettangolo rosa ed è 22-18. La Wash4Green recupera, azzera le distanze sul 22-22 ma le padrone di casa spingono sull’acceleratore e salgono 24-22. Le pinelle annullano due palle set e dopo una battaglia testa a testa le friulane chiudono ai vantaggi (29-27).

Dopo un equilibrio iniziale (4-4) le friulane piazzano un break di tre punti con Botezat in prima linea (9-6). Strantzali difende il vantaggio (18-14). Nella metà campo ospite sono Sorokaite e Smarzek a tenere la Wash4Green in scia (19-16). Non basta però, la Cda si dimostra più determinata e aggressiva, Storck di potenza attacca il punto del 23-19. È di Botezat il muro che vale il 3-0 (25-21).

I protagonisti-

Olga Strantzali (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sono molto felice, erano 4/5 mesi che aspettavamo questa vittoria. Fino ad ora non siamo state fortunate, ma oggi è stato il nostro giorno: stiamo giocando sempre meglio e stiamo lavorando giorno dopo giorno. Dobbiamo continuare a lottare, siamo contente di questi tre punti ma dovremo migliorare sotto tutti gli aspetti tutti i giorni. La salvezza è possibile ».

Jasmina Akrari (Wash4green Pinerolo)- « Loro si sono approcciate alla partita meglio di noi, indubbiamente. Abbiamo patito molto a muro il loro gioco sporco. In difesa non abbiamo avuto l’atteggiamento che richiede una partita del genere ma in generale una partita. Merito a loro perché noi non abbiamo fatto niente per metterle in difficoltà ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-13 29-27 25-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eze 4, Strantzali 18, Kocic 8, Storck 10, Pamio 13, Botezat 9, Ferrara (L), Bucciarelli, Gannar. Non entrate: Gazzola (L), Piomboni, Feruglio. All. Barbieri.

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 1, Cambi, Sorokaite 15, Akrari 3, Smarzek 19, Perinelli, Moro (L), D’odorico 5, Sylves 5, Moreno Reyes 2, Avenia 1, Bracchi. Non entrate: Bussoli (L), Rubright. All. Marchiaro.

ARBITRI: Brunelli, Zavater.

Durata set: 23′, 34′, 27′; Tot: 84′.

MVP:Olga Strantzali (CDA Talmassons)