Vallefoglia travolgente, Roma un passo indietro

PESARO-Una Megabox Vallefoglia scintillante si sbarazza in tre set di una Smi Roma reduce da un tour de force (terza partita nella settimana) e consolida l'ottavo posto approfittando della sconfitta di Pinerolo nell'anticipo. 41% di efficienza in attacco, una Bici chirurgica (23 punti, 2 ace e 43% su 39 attacchi) accanto alla Mvp De Bortoli (83% di ricezioni perfette, presente ovunque in difesa), la Megabox conferma l'ottimo momento di forma. Un brutto passo indietro per le giallorosse che tornano sull'ultimo gradino della classifica alla pari di Talmassons. A Pesaro, infatti, le Wolves non entrano mai in partita e cedono 3-0 (25-13, 25-22, 25-14) senza mai mettere in difficoltà la squadra di Pistola. Parte meglio Vallefoglia tanto che sul 9-4 coach Cuccarini è costretto a terminare entrambi i time-out a sua disposizione. Le padrone di casa incrementano il vantaggio. Candi, miglior blocker del campionato, sigla il muro del +11 (21-10). Nelle battute finali entrano anche Provaroni e Muzi ma ci pensa Lee a chiudere la prima frazione sul 25-13. Nel secondo set Roma va subito sotto di tre punti. Un errore al servizio di Candi e due attacchi di Orvošová valgono il 3-3. Poi Vallefoglia scappa di nuovo (7-3). Sul 12-6 entra Cicola. Roma prova a reagire e si riporta a -4 con una parallela stretta di Orvošová (20-16). Quindi Melli firma il 24-21 con un ace. L’attacco out di Giovannini (24-22) avvicina ulteriormente le giallorosse ma è l’ex Bici a consegnare anche il secondo set alle marchigiane. Il terzo set, che vede l’ingresso di Adelusi, si apre con il primo e unico vantaggio capitolino ad opera di Salas. Vallefoglia riprende subito in mano le operazioni (6-2). Orvošová, che utilizza le mani del muro avversario a proprio vantaggio (9-6), e il tocco di seconda intenzione di Mirković (10-7), tengono in vita Roma, prima che la squadra di casa alzi di nuovo il ritmo con un parziale di 5-0 interrotto dalla diagonale di Orvošová (20-11). Il finale scorre veloce fino all’ace di Carletti per il 25-14 conclusivo.