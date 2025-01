Starting Six: colpi salvezza per Talmassons, Cuneo e Perugia

Match&Play, con il commento di Pasquale di Santillo e le immagini della Legavolley Femminile l’analisi di quanto è avvenuto nelle sette partite andate in scena nell’ultimo week. I risultati sono stati importanti soprattutto nella lotta per non retrocedere con le squadre coinvolte che non mollano di un centimetro. Vittoria pesante nell’anticipo del sabato per Talmassons che nella partita della disperazione travolge Pinerolo e riaccende le proprie speranze. Domenica colpi importanti per Perugia, che in casa si prende la vittoria al tie break contro la corazzata Novara, e per Cuneo che va a vincere lo scontro diretto, sempre in cinque set, a Palazzo Wanny contro una Firenze balbettante, staccata in classifica dalla formazione piemontese. L’unica che stecca è Roma, travolta in casa di Vallefoglia che si ritrova di nuovo all’ultimo posto della classifica. In vetta non fa più notizia la ventesima vittoria consecutiva di Conegliano che non trova ostacoli nel match interno con Chieri. Scandicci consolida il secondo posto andando a vincere a Bergamo, Milano si prende il derby a Busto Arsizio ed è terza da sola staccando Novara.

In Overthestat la consueta analisi dei rendimenti di giornata nei tre fondamentali. Fra le attaccanti le protagoniste di giornata sono Cese Montalvo (Bergamo) e Nemeth (Perugia) con 27 punti davanti a Antropova (Scandicci) con 25. Al servizio sono in cinque alla pari con tre aces. Strantzali (Talmassons), Gardini (Perugia), Gicquel (Chieri), Antropova e Egonu (Milano). Fra le muratrici Antropova e Dodson (Cuneo) le migliori con 6, poi Fahr (Conegliano), Botezat (Talmassons) e Cekulaev (Perugia) con 5. Nelle classifiche generali in vetta alle realizzatrici c’è sempre Antropova con 453, seguita da Nemeth (Perugia) con 433, terza Maual (Firenze) con 379. Fra le acers guida sempre Antropova con 47, seconda Manfredini (Bergamo) con 31, chiude il podio Obossa (Busto Arsizio) con 29. Infine tra la blokers in testa Candi (Vallefoglia) che ha raggiunto quota 70. Alle sue spalle Danesi (Milano) con 63 e Carol (Scandicci) con 58.

In Superwoman, la classifica dei migliori liberi di giornata, la migliore della 20a è stata Sara Panetoni di Cuneo che ha portato a casa i cinque punti in palio. Nella classifica generale al comando De Bortoli (Vallefoglia) che ha conquistato due punti raggiungendo quota 43. Al secondo posto Spirito (Chieri) con 31 punti e terza Castillo (Scandicci) con 26.

Starting Six chiude con il ricordo, commosso e sentito di Pasquale Di Santillo nel giorno della scomparsa di Simonetta Avalle. L’allenatrice romana si è spenta oggi dopo aver lottato con una terribile malattia. Di lei si ricordano le straordinarie capacità tecniche e le eccezionali doti umane che l’hanno resa popolare ed amata in tutta Italia. Nella sua lunga carriera da ricordare le imprese giovanili nel club di Tor Sapienza costruito insieme al fratello Gianni, composto da tutte giocatrici nate nella borgata della periferia della Capitale, che portò prima a vincere due scudetti allieve e poi a scalare le gerarchie del volley nazionale fino alla serie A, una storica Coppa Cev, conquistata quando allenava la Fincres Roma, le tante panchine in giro per l’Italia, e la vittoria nel Trofeo delle Regioni alla guida della selezione giovanile del CQR del Lazio.