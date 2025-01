Firenze cambia: Chiavegatti al posto di Bendandi

La società toscana, in piena lotta per non retrocedere, dopo il ko interno con Cuneo, ha deciso di dare una scossa alla squadra esonerando il tecnico arrivato ad inizio stagione e lo sostituisce con il suo secondo

