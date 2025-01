Domani si giocano Milano-Pinerolo e Busto Arsizio-Conegliano, recuperi della 1a di ritorno

ROMA - Subito in campo, dopo la 20a giornata, quattro formazioni di Serie A1. Domani, mercoledì 29 gennaio, si recuperano due partite della 1a di ritorno in programma il 22 dicembre, rinviate per permette a Numia Milano e Prosecco Doc Conegliano di partecipare ai Mondiali per Club.

Alle ore 20, all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano ospiterà la Wash4Green Pinerolo. La squadra di coach Lavarini ha fatto bottino pieno nelle ultime quattro partite, concedendo un solo set a Firenze, mentre al contrario le pinelle vengono da due sconfitte contro Busto Arsizio e Talmassons. All’andata, le meneghine non ebbero vita facile, con un 1-3 perfezionato dopo un primo set da record, un 40-38 con cui la squadra di coach Marchiaro si prese inizialmente il vantaggio nel match. L’una contro l’altra le due palleggiatrici oro olimpico a Parigi, Alessia Orro e Carlotta Cambi.

Mezz’ora più tardi, alle 20.30, l’Eurotek Uyba Busto Arsizio accoglierà all’E-Work Arena la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dopo la sconfitta contro Milano, un altro big match nel palasport bustocco attende la formazione di coach Barbolini, in leggera flessione dopo un mese di novembre da protagonista con tre sconfitte nelle ultime quattro. Non ha ancora subìto rallentamenti al contrario il cammino delle campionesse di tutto, imbattute in tutte le competizioni e con soli quattro set persi in campionato. Ex dell’incontro Giorgia Frosini, a Conegliano nella stagione 2021-22, e Joanna Wolosz, che esordì in Serie A a Busto Arsizio tra il 2013-14 e il 2014-15.

LE DUE SFIDE-

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo

Nuovo appuntamento di Campionato per la Numia Vero Volley Milano, che mercoledì 29 gennaio alle ore 20:00 scenderà in campo al Palalido contro la Wash4green Pinerolo (diretta VBTV) per il recupero della prima giornata di ritorno, non disputata lo scorso dicembre a causa dell'impegno delle meneghine nel Mondiale per Club in Cina. Il confronto sarà l'occasione per vedere in campo cinque medaglie d'oro olimpiche oltre che assistere alla sfida tra le due palleggiatrici azzurre, Alessia Orro e Carlotta Cambi. Sarà una partita cruciale per la squadra di coach Lavarini, alla ricerca di punti preziosi per accorciare il divario con Scandicci, attualmente seconda in classifica con 48 punti (+4 rispetto alle milanesi, ma con una gara giocata in più), e per guadagnare ulteriore fiducia in vista della Coppa Italia.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Contro Pinerolo affrontiamo un recupero in un momento cruciale e impegnativo, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra posizione in classifica. Tuttavia, non puntiamo solo ai punti, ma anche a un progresso nella consistenza e nella qualità del nostro gioco. Sarà fondamentale valorizzare i nostri momenti positivi e lavorare per ridurre al minimo gli errori in determinate situazioni ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Siamo dispiaciuti per non aver saputo dare continuità di risultati e ancora di più per non aver dato prova di compattezza nei momenti difficili. Ora ci aspetta un calendario insidioso a partire da Milano. E lavorando duro in palestra che troveremo le nostre qualità migliori morali e tecniche ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Dopo aver affrontato Milano domenica, la Eurotek UYBA Busto Arsizio continua la sua settimana di big-match con la super sfida alle campionesse d'Italia, d'Europa e del Mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano. La partita, in programma alla e-work arena mercoledì alle 20.30, è valida come recupero della 1a giornata di ritorno, inizialmente a calendario il 21 dicembre ma rimandata per il concomitante impegno della squadra veneta nel mondiale per club. Le farfalle chiuderanno poi la settimana sabato 1 febbraio alle 18 a Novara per l'anticipo della 8a di ritorno (gara anticipata a causa l'impegno in CEV Cup delle piemontesi martedì 4). Contro l'Imoco la squadra di Barbolini proverà a sfruttare ancora il sostegno del proprio pubblico: non ci saranno i 4500 di domenica, ma sugli spalti sono attese non meno di 2500 persone. Niente male per un turno infrasettimanale. I tagliandi sono disponibili sono per l'anello non numerato e la curva qui: https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050. Inutile sottolineare la difficoltà dell'impegno per Lualdi e compagne, che si troveranno di fronte una corazzata che fin qui non ha concesso nulla alle avversarie: 57 punti in 19 gare disputate, 57 set vinti e solo 4 concessi alle avversarie. La squadra di Santarelli ha vinto domenica in casa contro Chieri. La UYBA non parte battuta ma dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche di Rebecca Piva, uscita anzitempo dal campo domenica per un dolore alla schiena a seguito di un tentativo di difesa. Nel caso Rebecca non ce la dovesse fare è pronta Alexandra Lazic. Dall'altra parte della rete le pantere potrebbero presentarsi con Wolosz - Haak, Chirichella - Fahr, Gabi - Lanier, De Gennaro libero.

PRECEDENTI: 40 (30 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Giorgia Frosini a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022; Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Riazzeriamo subito la partita con Milano, penso che abbiamo tutte le qualità per fare meglio di domenica, anche se sappiamo che la sfida con Conegliano sarà ancor più difficile. Spero in un'arena ancora caldissima e credo che dovremo entrare in campo con la mente libera, senza niente da perdere: domenica abbiamo avuto un po' di paura e pensato un po' troppo ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Busto merita la posizione che ha in classifica, è entrata nelle prime otto di coppa italia dopo essere stata protagonista di un lungo filotto di vittorie, ora sta pagando un normale momento di alti e bassi per una squadra così giovane e cambiata molto rispetto allo scorso anno, ma è certamente una delle piacevoli sorprese di questo campionato. Noi stiamo bene, abbiamo giocato ottime partite ultimamente e ho tutta la squadra pronta a giocare, ho la fortuna, con la squadra tutta in buona condizione, di poter scegliere chi far giocare e dosare bene le energie programmando le soluzioni migliori per le giocatrici e per la squadra. Adesso in vista della Coppa Italia abbiamo questi due match con Busto e con Pinerolo in trasferta che ci serviranno per affinare la nostra preparazione e per tenere tutte in temperatura. Non farò stravolgimenti, ma qualche cambio ci sarà anche domani con la consapevolezza di dover affrontare squadre che giocheranno senza pressione a caccia di un risultato di prestigio, quindi dovremo fare attenzione per continuare il nostro cammino vincente ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI DELLA 1a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì: 29 gennaio 2025, ore 20.00

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo Arbitri: Salvati Serena, Saltalippi Luca

Mercoledì: 29 gennaio 2025, ore 20.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Pozzato Andrea