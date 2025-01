Starting Six: Cuneo-Perugia e Roma-Firenze: si gioca per la salvezza

Match&Play parte dai recuperi della 1° giornata, andati in scena mercoledì sera, che hanno visto coinvolte Conegliano e Milano nei match rinviati a dicembre per consentire alle formazioni di Santarelli e Lavarini di partecipare (e vincere nel caso delle pantere) al Mondiale per Club. Wolosz e socie hanno raggiunto la 33a vittoria stagionale, senza sconfitte, andando ad espugnare, senza problemi, il difficile campo di Busto Arsizio. Più sofferto il successo di Milano che contro Pinerolo ha ceduto il primo set prima di prendere in mano il match chiudendo in crescendo. Dai recuperi al turno che si consumerà nel weekend che avrà risvolti probabilmente decisivi per la lotta per non retrocedere. Si parte sabato con tre anticipi. Alle 18.00 il derby del Ticino che opporrà Igor Gorgonzola Novara e l’Eurotek Uyba Busto Arsizio entrambe reduci da amare sconfitte e vogliose di rifarsi. Seguirà alle 20.30 Talmassons andrà a far visita a Milano. Friulane alla disperata ricerca di punti anche se contro Egonu e compagne sembrano chiuse dal pronostico. Chiude, sempre il 1 febbraio, la sfida che profuma di Play Off fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta con 35 punti, e Bergamo, sesta a 33. Domenica 2 febbraio il match più atteso della giornata, quello fra Cuneo e Perugia mette a confronto due formazioni che avranno come unico obiettivo la vittoria che può tirarle fuori dalla parte bassa della classifica. Stesso significato avrà la sfida tra Roma e Firenze con le giallorosse che vogliono sfruttare il fattore campo per lasciare l’ultimo posto e scavalcare la formazione toscana in classifica. La squadra del presidente Sità, che ha appena cambiato la guida tecnica affidandosi a Chiavegatti esonerando Bendandi, cerca invece la scossa per uscire da una situazione nella quale non pensava di trovarsi. L’imbattuta Conegliano va a far visita a Pinerolo mentre Scandicci giocherà a Palazzo Wanny contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Superwoman, con i recuperi della 1° di ritorno, ha aggiornato la classifica dei migliori liberi del campionato. La tappa è stata vinta da Brenda Castillo (Scandicci) che si prende i cinque punti della più positiva della 14a giornata. In vetta alla graduatoria resta De Bortoli (Vallefoglia) con 43 punti, segue Spirito (Chieri) con 32. Castillo sale al terzo posto con 31, seguono De Gennaro (Conegliano) e Panetoni (Cuneo) con 27.

In Social Club le spettacolari azioni della 20a giornata, in una lunga selezione curata dalla Lega Femminile che hanno fatto spellare le mani a spettatori e telespettatori.

Fantavolley presenta il sestetto della settimana che vede Vallefoglia fare la parte del leone nel 6+1 ideale. Bici (Vallefoglia) è l’opposta, Perovic (Vallefoglia) in regia, Weitzel (Vallefoglia) e Fahr (Conegliano sono le centrali, Strantzali (Talmassons) e Lee ((Vallefoglia), Zannoni (Roma) il libero.