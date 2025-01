Nell'8a di ritorno sfide salvezza Cuneo-Perugia e Roma-Firenze

Il ventunesimo turno comincerà sabato alle ore 18, in diretta DAZN e VBTV, con il terzo derby del Ticino stagionale tra l’Igor Gorgonzola Novara e l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Una vittoria a testa nella seconda parte del 2024, con successo bustocco nella gara d’andata e risposta novarese nel quarto di finale di Coppa Italia. Alle 20.30, solo su VBTV, la Numia Vero Volley Milano ospiterà una squadra in cerca di punti salvezza come la Cda Volley Talmassons FVG mentre, dalle 20.45 anche su Rai Sport, in programma il confronto in zona Playoff tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta con 35 punti, e Bergamo, sesta a 33.

La lotta per non retrocedere sarà poi il tema principale domenica 2 febbraio, con due scontri diretti in coda alla classifica. Alle 16 DAZN, l’Honda Olivero Cuneo affronterà la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, entrambe a quota 16 punti, mentre un’ora più tardi solo sulla piattaforma di Volleyball World, Il Bisonte Firenze, dodicesima a 15 punti, sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano contro la Smi Roma Volley, tredicesima con 13 punti.

Sempre alle 17 su VBTV, impegno esterno per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, che farà visita alla Wash4Green Pinerolo, mentre la seconda in classifica Savino Del Bene Scandicci giocherà a Palazzo Wanny contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Archiviata la gara di recupero della prima giornata di ritorno con Milano, la Wash4Green Pinerolo si appresta a ritornare sul campo casalingo per il match contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una sfida che non ha bisogno di grandi presentazioni, le pantere giungono alla ventunesima giornata con 20 vittorie su altrettante partite disputate e 4 soli set persi. A quota 60 punti Wolosz e compagne guidano la classifica a 12 punti da Scandicci e 13 da Milano. Dati che la dicono lunga sullo strapotere della squadra veneta. Domenica Pinerolo avrà dalla sua il fattore campo, al Pala Bus Company a metà settimana è stato registrato il sold out. Ci si aspetta, dunque, un palazzetto infuocato. La gara con Milano ha dato ottimi segnali alla formazione di coach Marchiaro, apparsa grintosa e determinata.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Indre Sorokaite a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Il match con Milano lo abbiamo impattato come avevamo in mente ma ci sono alcune cose da perfezionare che dovremo mettere in campo già domenica. Nel corso della gara dobbiamo riuscire ad aumentare ancora la spinta offensiva senza perdere lucidità ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Dobbiamo affrontare tutte le squadre con lo stesso approccio, con il massimo rispetto e la massima attenzione perchè il campionato italiano è pieno di insidie. Squadre come Pinerolo, specie quando giocano in casa, sono in grado di dare fastidio a chiunque. Pinerolo sta facendo un buon campionato, quindi sarà una partita da affrontare con la consueta concentrazione, anche perchè è l'ultima prima del prossimo appuntamento importante, la Coppa Italia. Voglio continuare a tenere "calda" tutta la rosa come accaduto nelle ultime partite perchè dobbiamo prepararci al meglio in vista dell'evento di Bologna in cui sarà necessario un ulteriore step da parte nostra per puntare all'obiettivo. Dobbiamo affrontare tutte le squadre con lo stesso approccio, con il massimo rispetto e la massima attenzione perchè il campionato italiano è pieno di insidie. Squadre come Pinerolo, specie quando giocano in casa, sono in grado di dare fastidio a chiunque. Pinerolo sta facendo un buon campionato, quindi sarà una partita da affrontare con la consueta concentrazione, anche perchè è l'ultima prima del prossimo appuntamento importante, la Coppa Italia. Voglio continuare a tenere "calda" tutta la rosa come accaduto nelle ultime partite perchè dobbiamo prepararci al meglio in vista dell'evento di Bologna in cui sarà necessario un ulteriore step da parte nostra per puntare all'obiettivo ».

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Novara si prepara a tornare in campo al Pala Igor per il primo atto di una tre-giorni ad altissima intensità. Alle 18 di sabato 1 febbraio, le azzurre ospiteranno Busto Arsizio (reduce da un'ottima prestazione contro Conegliano nel recupero in infrasettimanale della prima giornata di ritorno) nella rivincita di un derby del Ticino che all'andata ha sorriso alle lombarde, capaci di imporsi per 3-0 e di infliggere il primo dispiacere stagionale alle ragazze di Lorenzo Bernardi. Il match sarà trasmesso in diretta su VolleyballWorld TV e DAZN. Tre giorni più tardi, Novara tornerà poi in campo tra le mura amiche del Pala Igor per l'andata dei quarti di finale di CEV Cup contro il Maritza Plovdiv: appuntamento martedì 4 alle 20, con ritorno in Bulgaria due settimane più tardi.

PRECEDENTI: 31 (23 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020 - Allenatori: Juan Cichello a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo consapevoli dell'importanza del momento e della partita che ci aspetta, contro un avversario che sta vivendo una stagione molto positiva e che nella gara di andata ci ha inflitto una sconfitta pesante. In questo momento dobbiamo recuperare la lucidità che ci è mancata in alcuni frangenti ultimamente e che ci ha fatto perdere qualche partita in più di quanto avremmo voluto, cosa che dobbiamo metterci alle spalle pur tenendola bene a mente. Da qui in poi ogni partita è cruciale e determinante per il piazzamento in campionato come per arrivare in fondo alle altre competizioni, secondo quelli che sono gli obiettivi nostri e del club ».

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Nonostante le sconfitte con Milano e Conegliano, per tutto quello che abbiamo fatto fin qui e per la posizione di classifica che abbiamo, abbiamo maturato la consapevolezza che contro squadre forti come loro, e come Novara sabato, possiamo giocare per provare a portare a casa punti. Non partiamo quindi battuti, anzi stiamo cercando di trovare stimoli per migliorare ancora: c'era il rischio di sentirsi appagati a questo punto della stagione, ma vi assicuro che non è così. Noi e Novara siamo due squadre che hanno raggiunto un ottimo livello in quanto ad amalgama ed intesa, anche se visto il tour de force di questo periodo probabilmente nessuna delle due sarà al top della forma. Mi aspetto comunque una bella partita da vedere ».

Honda Olivero Cuneo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Dopo la vittoria esterna contro Il Bisonte Firenze, la Honda Olivero Cuneo torna fra le mura amiche: al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Bartoccini-MC Restauri Perugia. La sfida salvezza vede lo stesso percorso per tutte e due le squadre: sono 16 i punti in classifica per entrambe. Inoltre ambedue le formazioni arrivano da una vittoria al tie break: Perugia in casa contro Novara e le Gatte in trasferta contro Firenze.

PRECEDENTI: 12 (5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 7 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Tessa Polder a Bartoccini Perugia nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Gino Primasso (Dirigente Honda Olivero Cuneo)- « Siamo all'ennesima finalina di questo campionato. Nel successo con rimonta di Firenze le ragazze hanno mostrato tanto carattere ed ora si stanno allenando bene. Chiaramente vincere ci ha aiutati ad avere una settimana più tranquilla, ma non rilassata. Aspettiamo Perugia sapendo che sarà un'altra partita in cui fare più punti possibili. I nuovi inserimenti sapranno come dare il proprio apporto in questo finale di stagione ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una partita importantissima, è l’ennesima occasione per fare punti. Giochiamo contro un avversario che, rispetto all’andata, è cambiato ed ha alzato il livello. Le ragazze si sono allenate bene come sempre, con la vittoria con Novara che ha dato un pizzico in più di certezze. C’è la convinzione di potersi andare a giocare la partita e di trovare punti, conosci delle caratteristiche della nostra squadra ma anche dei nostri difetti ».

Smi Roma Volley - Il Bisonte Firenze

Domenica 2 febbraio, alle ore 17, al Palazzetto dello Sport di Roma, si giocherà una buona fetta della lotta salvezza nell’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Le Wolves, infatti, attualmente in ultima posizione a quota 13 insieme alla Cda Volley Talmassons Fvg, hanno la possibilità di uscire dalla zona rossa nello sconto diretto contro Il Bisonte Firenze, terzultima con 15 punti. All’andata, dopo oltre due ore di autentica battaglia, furono le toscane ad imporsi al tie-break (15-13) ma le giallorosse, che si aggiudicarono il primo e il quarto set con il medesimo punteggio (17-25) perdendo il secondo (25-20) e il terzo ai vantaggi (29-27), non demeritarono affatto e tornarono a muovere la classifica dopo sette giornate. Firenze arriva nella Capitale guidata per la prima volta dal giovanissimo Federico Chiavegatti, già vice di Simone Bendandi, coach esonerato dopo sei sconfitte consecutive, l’ultima delle quali da un punto contro Cuneo (2-3). Per le capitoline si tratta di un match di vitale importanza contro un avversario che, subito prima della recente spirale negativa, nel mese di dicembre aveva maturato due vittorie esterne consecutive. Dopo una lunga settimana di allenamenti in palestra la squadra di coach Cuccarini è pronta a ricevere la spinta del Branco e di tutto il pubblico romano non solo per rivivere l’atmosfera magica del 3-1 contro Cuneo ma anche per andare a Potsdam, mercoledì 5 febbraio, con la serenità e l’entusiasmo consoni ad un appuntamento con la storia: la semifinale di andata di CEV Challenge Cup 2025. Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Simonetta Avalle, storica allenatrice romana e colonna del volley regionale e nazionale scomparsa nei giorni scorsi.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Anna Adelusi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023

Wilma Salas (Smi Roma Volley)-« Sappiamo bene l’importanza di questa partita e le ripercussioni del risultato finale sulla classifica del campionato. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa ma dobbiamo pensare soltanto a scendere in campo concentrate e focalizzate sul nostro obiettivo. Vogliamo vincere per Roma e per tutti i nostri tifosi ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Mi è stata offerta la possibilità di continuare un percorso intrapreso fin dall’inizio con questa squadra, con l’opportunità di fare qualcosa di buono in una piazza importante nella quale sto bene, quindi per me è stato naturale accettare, anche perché ho piena fiducia nelle ragazze e so che si faranno trovare pronte in qualsiasi momento, come stanno già facendo in palestra durante gli allenamenti. Adesso cercheremo di fare il possibile per salvarci: stiamo lavorando sulla tecnica e anche per stabilizzare qualche situazione tattica che ci può servire in partita nei momenti di difficoltà. Domenica ci aspetta una sfida difficile, contro una buona squadra che è dietro di noi e che come noi ha uno degli ultimi treni da prendere per salvarsi: giocheremo in un palazzetto con pochi riferimenti e in cui probabilmente ci sarà un pubblico caldissimo, quindi ci sarà pressione per tutti, ma l’importante sarà pensare il più possibile a cosa c’è da fare, e non a cosa non è andato bene prima. Alle ragazze chiederò di mettere in pratica quello che sanno fare, richiamando nei momenti di difficoltà le situazioni su cui stiamo lavorando ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bergamo

Domani, sabato 1 febbraio, va in scena la partita fra Reale Mutua Fenera Chieri '76 e Bergamo, anticipo dell'ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà con fischio d'inizio alle ore 20,45 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Per le biancoblù si tratta dell'ultimo match della regular season al PalaFenera, i successivi impegni casalinghi di campionato con Scandicci (15 febbraio) e Milano (1 marzo) si giocheranno infatti al Pala Gianni Asti di Torino. Oltrepassato il giro di boa del girone di ritorno, l'incontro con Bergamo apre l'ultimo mese di campionato. Sei partite da cui Spirito e compagne cercheranno di ottenere il massimo in ottica post season. Si inizia con una sfida, quella con Bergamo, che mette in palio punti importantissimi. Le orobiche hanno 2 punti meno di Chieri che con una vittoria farebbe un prezioso passo avanti verso il quinto posto, e otterrebbe anche la matematica qualificazione ai play-off con cinque giornate d'anticipo in caso di un risultato favorevole da Pinerolo. Nel girone d'andata Chieri si è imposta 1-3 a Treviglio, portando a sei i successi nei sette precedenti col Volley Bergamo 1991. Considerando anche la precedente società orobica i precedenti in A1 salgono a dieci, con un bilancio complessivo di otto affermazioni chieresi a due. Due le ex, entrambe nelle file di Bergamo: Martina Armini e Virginia Adriano.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Bergamo)

EX: Virginia Adriano a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Martina Armini a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022

Lucille Gicquel (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Abbiamo avuto finalmente una settimana senza partite e quindi siamo riuscite a recuperare un po' e lavorare su alcuni punti da migliorare per le prossime gare. Ora ci attende Bergamo, una bella squadra quest'anno con molta stabilità. Ha solo 2 punti meno di noi e quindi è una partita importante per il resto del campionato. Sara sicuramente una partita lunga e difficile. Dobbiamo entrare in partita rapidamente e giocare con aggressività e determinazione. Dovremo dimostrare la nostra forza di squadra per portare a casa la vittoria ».

Linda Manfredini (Bergamo)- « Ci giochiamo il quinto posto. Non era tra gli obiettivi di inizio stagione, ma una volta che siamo arrivati qui vogliamo provare a fare il meglio possibile. Sicuramente, come da parte nostra, anche dalla loro ci sarà tanta voglia di vincere. Sarà una bella partita. Stiamo molto bene. La partita con Scandicci ci ha detto che siamo in una buona condizione. E’ stata una gara molto impegnativa e sicuramente un po’ lo abbiamo avvertito nella stanchezza di inizio settimana, ma penso che arriveremo molto preparate alla gara con Chieri. A Chieri dovremo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto con Scandicci: pensiamo al nostro gioco, a fare il meglio possibile. Chiaramente c’è anche l’avversario e non dipende tutto da noi, ma se diamo il massimo e giochiamo una bella pallavolo, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni ».

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Reduce da una settimana di allenamenti e finalmente priva di turni infrasettimanali sul fronte italiano ed europeo, la Savino Del Bene Volley guarda con fiducia al prossimo impegno casalingo, il primo del delicato mese di febbraio in cui si svolgerà anche la Final Four di Coppa Italia. Per il ventunesimo turno di Serie A1, Herbots e compagne affronteranno la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola, ottava forza del campionato italiano e in piena corsa per accaparrarsi il miglior posizionamento possibile in ottica Play Off. Dopo la sofferta vittoria in quel di Treviglio, in cui coach Gaspari ha dovuto dar fondo a tutte le risorse a sua disposizione per vincere la resistenza orobica, le toscane proveranno a riprendere la striscia positiva di successi a Palazzo Wanny, interrotta dalla sola sconfitta contro le campionesse del mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 02 febbraio alle ore 17:00 presso Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 9 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Camilla Mingardi a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Giochiamo contro una squadra che sicuramente non ha passato un periodo brillantissimo in termini di risultati, ma che viene da due vittorie molto importanti, quella con Bergamo in casa e poi la prova di sostanza contro Roma. Ci aspettiamo quindi un avversario che giocherà con più sicurezze e che ha recuperato anche varie giocatori da delle problematiche fisiche, quindi sarà una partita tutta da giocare. Rimane sempre il nostro solito obiettivo, cioè quello di pensare una gara alla volta: con Vallefoglia sarà una gara molto importante, dobbiamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo in campionato e cercare di mantenere le distanze dalle inseguitrici. Domenica sarà una partita dove il muro e la difesa saranno determinanti, perché nella gara d'andata abbiamo sofferto tantissimo gli attacchi di Bici. Loro inoltre hanno a roster una giocatrice come Simone Lee, che è molto prepotente in attacco, e un giocatrice tecnica come Giovannini, oltre a due centrali che stanno facendo una stagione incredibile, si tratta quindi di un avversario tosto, conosco bene coach Andrea Pistola e so come lavora, quindi dovremo fare grande attenzione, perché vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo adesso ».

Alice Feduzzi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- «Stiamo lavorando molto bene in palestra e i risultati si vedono anche in campo. Dopo la partita con Conegliano, nella quale ci siamo aggiudicate un set pur giocando in trasferta, sono arrivate le due vittorie con Bergamo e Roma. Siamo in un buon momento, e spero che anche a Scandicci potremo giocare una bella partita, ripetendo la prestazione della gara di andata sul nostro campo ».

Numia Vero Volley Milano - Cda Volley Talmassons Fvg

Terza partita in sette giorni per la Numia Vero Volley Milano, che sabato 1° febbraio alle 20:30 scenderà in campo all’Opiquad Arena contro la Cda Volley Talmassons FVG (diretta VBTV). L’incontro, valido per l’ottavo turno di ritorno della Serie A1 Tigotà, mette in palio punti cruciali per entrambe le squadre: Milano punta a consolidare le prime posizioni in classifica, mentre le friulane sono impegnate nella lotta per la salvezza. All’andata, le milanesi si imposero per 3-1 al termine di quattro set combattuti, con Nika Daalderop MVP e top scorer della sfida grazie ai suoi 20 punti. Dopo questo appuntamento, la squadra di coach Lavarini sarà attesa da un’altra sfida importante: mercoledì 5 febbraio volerà in Germania per affrontare il SSC Palmberg Schwerin nel match di andata dei Playoff di CEV Champions League. Un solo precedente tra le due squadre, l’andata disputata lo scorso novembre, e un ex in campo: coach Fabio Parazzoli, che ha vestito la maglia di Vero Volley dal 2017 al 2022.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Numia Vero Volley Milano)

EX: - Allenatori: Fabio Parazzoli a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Talmassons arriva da una sfida combattutissima sul difficile campo di Chieri e da un’importante vittoria contro Pinerolo. Sta affrontando la lotta per la salvezza con grande carattere e arriverà a Monza senza alcun timore reverenziale. Per noi sarà fondamentale trovare continuità nel cambio palla e adattarci al meglio nella fase di muro-difesa alle caratteristiche particolari delle loro attaccanti, in particolare delle due schiacciatrici mancine ».

Leonardo Barbieri ( Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Noi stiamo bene, arriviamo da una grande partita e stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo lavorato veramente con grande intensità. Conosciamo il valore di Milano e sappiamo quali sono gli obiettivi di questa società ma è innegabile che dobbiamo essere coraggiosi, spregiudicati e avere il coraggio di rischiare qualcosa di più nei nostri fondamentali per provare a prendere punti. Loro nei fondamentali di prima linea hanno una squadra importantissima, di conseguenza dobbiamo continuare a lavorare duramente sulla fase di muro difesa e nella fase di contrattacco dobbiamo essere spregiudicati e coraggiosi ».

PROGRAMMA E ARBITRI 8ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 1 febbraio 2025, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher Andrea

Sabato 1 febbraio 2025, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Armandola Cesare, Serafin Denis

Sabato 1 febbraio 2025, ore 20.45

Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Bergamo Arbitri: Saltalippi Luca, Canessa Maurizio

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Honda Olivero Cuneo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cappello Gianluca, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Santoro Angelo, Brancati Rocco

Smi Roma Volley - Il Bisonte Firenze Arbitri: Piana Rossella, Brunelli Michele

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Salvati Serena, Cesare Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60, Savino Del Bene Scandicci 48, Numia Vero Volley Milano 47, Igor Gorgonzola Novara 42, Reale Mutua Fenera Chieri '76 35, Bergamo 33, Eurotek Uyba Busto Arsizio 32, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 29, Wash4green Pinerolo 21, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 16, Honda Olivero Cuneo 16, Il Bisonte Firenze 15, Smi Roma Volley 13, Cda Volley Talmassons Fvg 13.