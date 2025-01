L'esperta Margareta Kozuch a Cuneo

CUNEO- Dopo l'arrivo di Letizia Camera la Honda Olivero Cuneo mette a disposizione di coach Pintus un'altro importante rinforzo. Nelle fila delle 'gatte' arriva l'esperta sciacchiatrice Margareta Kozuch , opposta/schiacciatrice classe ‘86. La tedesca porterà un bagaglio importante che sarà prezioso nella lotta per non retrocedere.

LA CARRIERA-

Kozuch ha giocato nei maggiori campionati europei nella sua carriera, passando in Italia per Novara, Busto Arsizio, Piacenza, Casalmaggiore e Sassuolo. Nel suo palmares figurano una CEV Champions League, una CEV Cup, due Supercoppe Italiane ed un campionato polacco.

Le parole del CDA di Honda Olivero Cuneo-

« L’ingresso di Kozuch sarà importante in questo finale di campionato. Sicuramente può aiutarci sul piano dell’esperienza e per la gestione del gruppo in una fase delicata della stagione ».