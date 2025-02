Starting Six: colpi salvezza per Cuneo e Roma

I temi principali della giornata vengono sviscerati in Match&Play da Pasquale Di Santillo. Ripercussioni importantissime in classifica arrivano ai due match salvezza andati in scena domenica. Cuneo, rinforzata nelle ultime settimane per dare corpo alle ambizioni di evitare l'A2, ha superato in quattro set Perugia mentre al Palazzetto dello Sport di Roma le giallorosse di Cuccarini ha battuto Firenze scavalcando Malual e socie in classifica. Resta invece ultima Talmassons che nulla ha potuto contro una Milano che ha sfoderato una prestazione senza sbavature. Egonu e compagne con i tre punti scavalcano al secondo posto Scandicci che è caduta soprendentemente in casa contro una scatenata Vallefoglia. Torna al successo Novara che non trova ostacoli, nel derby del Ticino contro Busto Arsizio. Chieri vince con autorevolezza la sfida contro Bergamo. Non fa più notizia il successo esterno di Conegliano a Pinerolo. Per le pantere 21° successo di fila in campionato, il 34° in tutte le competizioni.

Overthestat analizza i numeri della giornata per quel che concerne le prestazioni individuali. Fra le bomber la migliore della giornata è Orvosova (Roma) con 32 punti, poi Nemeth (Perugia) con 23 e Malual (Firenze) 21. Al servizio in tre al comando nella giornata, tutte con tre aces: Malual, Nwakalor (Scandicci) e Kapralova (Cuneo). A muro la migliore è Bartolini (Perugia) con 6, seguono Kurtagic (Milano) e Polder (Cuneo) con 5. Nelle classifiche assolute in vetta Antropova (Scandicci) tra le marcatrici con 461 poi Nemeth con 456 e Malual (Firenze) con 400. Fra le specialiste del servizio Antropova è sempre leader con 49 davanti a Mafredini (Bergamo) con 31 e Obossa (Busto Arsizio) con 29. Fra le muratrici Candi (Vallefoglia) mantiene la testa con 72, poi Danesi (Milano) con 63 e Carol (Scandicci) con 61.

Superwoman, la classifica dei migliori liberi del torneo premia Giorgia Zannoni di Roma alla quale vanno i 5 punti destinati alla vincitrice di giornata. Nella classifica generale guida sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 43 punti, seconda Spirito (Cuneo) con 33, terza Castillo (Scandicci) con 31.