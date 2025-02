Vallefoglia-Chieri apre la 9a di ritorno

ROMA- La Prosecco Doc Conegliano non avrà neanche il tempo di festeggiare l a conquista della Coppa Italia che si tornerà in campo già oggi, e poi domani, per il turno infrasettimanale di campionato valevole per la nona giornata di A1 Femminile.

L’anticipo delle 20.30 vedrà affrontarsi la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottava con 32 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta con 38. Alla stessa ora di mercoledì 12 febbraio altri quattro incontri, tre di questi disponibili solo sulla piattaforma di Volleyball World: Cda Volley Talmassons FVG contro Igor Gorgonzola Novara, terminata al tie-break all’andata, Savino Del Bene Scandicci contro Smi Roma Volley e Bergamo contro Wash4Green Pinerolo.

Due gare saranno visibili anche su DAZN: alle 20 la sfida tra l’Eurotek Uyba Busto Arsizio e l‘Honda Olivero Cuneo, mezz’ora più darti lo scontro diretto salvezza tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 16 punti in classifica, e Il Bisonte Firenze, scesa al tredicesimo posto ad un punto di distanza dalle umbre.

Infine, alle 20.45 in diretta anche su Rai Sport, il quinto confronto stagionale tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla quarantesima vittoria consecutiva ma soprattutto dal terzo trofeo da settembre, e la Numia Vero Volley Milano. Non sarà facile ritrovarsi a settantadue ore dalla Finale di Coppa Italia, ma di certo gli stimoli non mancheranno né da un lato del campo né dall’altro, in un Palaverde stracolmo e sold out da tempo pronto a celebrare l’ennesima coppa degli ultimi anni.

TUTTE LE SFIDE-

Bergamo - Wash4green Pinerolo

E’ una chiamata a raccolta quella di Bergamo ai suoi tifosi per il match di mercoledì 12 febbraio alle 20.30: riempire il PalaFacchetti di Treviglio per spingere le rossoblù ai Play Off. Il turno infrasettimanale di Campionato con Pinerolo può essere infatti l’occasione per conquistare, in caso di vittoria del Volley Bergamo 1991, la matematica certezza dell’accesso alla seconda fase della stagione. Bergamo, in sesta posizione grazie ai 33 punti sin cui conquistati con le sue 11 vittorie, ha 12 lunghezze di distacco proprio dalla avversaria della ventiduesima di regular season, la Wash4green Pinerolo, nona in classifica. Con 15 punti ancora in palio nelle ultime 5 giornate di Campionato, un successo pieno regalerebbe il sogno alle rossoblù e ai loro tifosi, chiamati ad essere, ancora una volta, il valore aggiunto della serata. Il match sarà diretto dagli arbitri Stefano Caretti e Cesare Armandola.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Wash4green Pinerolo, 3 successi Bergamo)

EX: Nessuno

Luca Rossini (Assistant Coach Bergamo)- « Sarà una partita molto importante per noi, perché incontriamo la squadra che sta a ridosso della zona Play Off e lotta per agganciarla. Vincere significherebbe per noi garantirci l’accesso alla fase dei play off e magari anche consolidare la nostra attuale posizione. Sappiamo che troveremo valori importanti dall’altra parte della rete, ma allo stesso tempo sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per poter fare bene in questa gara ».

Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo)- « Rimaniamo concentrati sull'obiettivo. L'unico antidoto che conosciamo per risolvere le problematiche è lavorare duro e ragionare da squadra. Ci aspetta un ciclo di partite di livello altissimo ma con il giusto approccio possiamo recuperare punti in ogni match. Abbiamo voglia di dimostrare ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano

PRECEDENTI: 37 (32 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una partita diversa rispetto alla finale di Coppa Italia di domenica scorsa; è una gara di campionato in cui affrontiamo il leader della classifica in casa loro e dove i punti in palio sono molto importanti in ottica classifica. Stiamo facendo passi avanti sul piano del gioco e metteremo in campo tutta la motivazione necessaria per affrontare questo genere di match ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Igor Gorgonzola Novara

Dopo la trasferta contro la Numia Vero Volley Milano, la CDA Volley Talmassons FVG si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Mercoledì 12 febbraio, alle 20:30, al Palazzetto dello Sport di Latisana, le Pink Panthers affronteranno la Igor Gorgonzola Novara, una delle squadre più attrezzate del campionato. Sarà una partita difcile, ma la squadra friulana vuole scendere in campo con coraggio e determinazione per provare a strappare punti fondamentali nella corsa alla salvezza. All’andata, la CDA giocò una delle sue migliori partite della stagione, portando Novara al tiebreak e sfiorando l’impresa. Ora l’obiettivo è ripetere quella prestazione e cercare di mettere in difficoltà una squadra che lotta per le posizioni di vertice.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia De Nardi a Volley Talmassons nel 2022/2023

Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Novara è una partita che affrontiamo con entusiasmo e determinazione. All’andata abbiamo lottato no all’ultimo e ci è mancato davvero poco per portare a casa la vittoria al tie-break. Questo signica che possiamo giocarcela con chiunque e che nulla è impossibile. Abbiamo bisogno di punti per avvicinarci alla salvezza e vogliamo provarci contro tutte le avversarie, senza paura e senza timori. Sappiamo che di fronte troveremo una squadra fortissima, con un roster di altissimo livello, ma il nostro obiettivo è dare battaglia su ogni pallone e cercare di replicare la prestazione dell’andata, stavolta provando a concretizzare il risultato. Dopo questa gara inizierà un tour de force con scontri diretti decisivi. Dobbiamo arrivarci nella migliore condizione possibile, sia fisica che mentale. Sapevamo n dall’inizio che sarebbe stato un campionato duro, ma questa squadra sa soffrire e non ha mai mollato. Adesso ogni palla è fondamentale, dobbiamo essere impeccabili. La corsa salvezza è ancora apertissima e sono convinta che abbiamo tutto ciò che serve per raggiungere il nostro obiettivo. Da capitano, dico alle mie compagne di credere in noi stesse e in quello che stiamo costruendo. Se scendiamo in campo con la giusta mentalità, possiamo davvero giocarcela contro chiunque ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Dobbiamo essere bravi a ripartire subito, mettendoci alle spalle la Coppa Italia e prendendone gli aspetti positivi. Ci aspetta una partita complicata, come lo sono tutte nel nostro campionato, contro un avversario che va a caccia di punti pesanti. Da parte nostra, però, faremo altrettanto: fino a che c'è la possibilità aritmetica, lotteremo per migliorare la nostra posizione in classifica, cercando di raggiungere il terzo posto ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Honda Olivero Cuneo

Dopo il "terribile" trittico di gare che l'ha vista affrontare Milano, Conegliano e Novara in soli sette giorni, la Eurotek UYBA Busto Arsizio torna a giocare tra le mura amiche della e-work arena, mercoledì sera (ore 20) contro la Honda Olivero Cuneo. La squadra di coach Barbolini ha lavorato con profitto nell'ultima settimana libera da gare ufficiali per ritrovare le energie fisiche e mentali per affrontare nel migliore dei modi questo rush finale di campionato: per le farfalle ci sono 5 gare contro le attuali ultime 5 della graduatoria, tutte assetate di punti per centrare la salvezza. Nessuna gara dunque scontata per Lualdi e compagne, che pensano al solito ad un appuntamento alla volta e dunque al primo match con il team di coach Lorenzo Pintus che, partito con difficoltà, sta trovando in questo girone di ritorno grande continuità di gioco e risultati. La squadra piemontese arriva a Busto Arsizio reduce da due vittorie consecutive (a Firenze e in casa con Perugia) e da colpi importanti tra cui spicca il non lontano successo da tre punti contro Novara. Attualmente Cuneo è al decimo posto in classifica a quota 19 punti (13 in meno delle farfalle, settime a 32). Le "gatte", che si sono recentemente rinforzate con gli innesti della schiacciatrice brasiliana Brambilla e delle ex biancorosse Kuzuch e Camera, si dovrebbero presentare con Signorile (altra ex) al palleggio in diagonale con Bjelica, Polder e Cecconello al centro, Kapralova (24 punti contro Perugia) e Martinez in banda, Panetoni libero. Le farfalle, che si allenano lunedì e martedì al Pala Borsani di Castellanza per attività di manutenzione già programmate alla e-work arena, dovrebbero invece ritrovare finalmente il 6+1 più equilibrato formato da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero.

PRECEDENTI: 12 (4 successi Honda Olivero Cuneo, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Alexandra Lazic a S.Bernardo Cuneo nel 2024/2025; Francesca Scola a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024; Letizia Camera a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015; Valentina Colombo a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022, 2022/2023; Margareta Anna Kozuch a Uyba Busto Arsizio nel 2012/2013; Noemi Signorile a Uyba Busto Arsizio nel 2016/2017 - Allenatori: Lorenzo Pintus a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022, 2022/2023

Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Abbiamo sfruttato la settimana senza partite per recuperare un po' di energie, fisiche e mentali: ci aspetta un finale di stagione tosto contro squadre non di alta classifica, ma in cerca di punti salvezza. Cuneo è la prima della lista, arriverà qui sull'onda dei recenti successi, ma sono convinta che noi cercheremo di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto per gran parte della stagione. Abbiamo voglia di tornare a far punti davanti al nostro pubblico ».

Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo)- « Mercoledì ci darà un'idea importante del nostro valore. Giochiamo contro una squadra che, insieme a Bergamo, è la rivelazione positiva del campionato. Abbiamo fatto molta fatica in casa, ma ora affronteremo la sfida a viso aperto. Sappiamo che la strada verso la salvezza non è finita, in special modo in un campionato difficile come questo. Andiamo a Busto Arsizio consapevoli che per noi sarà una settimana importante ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze

Scontro direttissimo al Pala Barton Energy nella serata di mercoledì 12 febbraio. Si affrontano le padrone di casa della Bartoccini MC Restauri Perugia e Il Bisonte Firenze, divise da un solo punto in classifica. Le Black Angels sono infatti terzultimi in coabitazione con Roma a quota 16, mentre le fiorentine sono penultime a 15. Non sarà una partita decisiva, ma sicuramente una sfida che dirà tanto sul destino delle due squadre in questa stagione. Seppur reduce dalla sconfitta di Cuneo, arriva meglio alla gara Perugia, in quanto Firenze ha rimediato ben sette k.o. nelle ultime uscite, guadagnando un solo punto. Ma questo conta davvero relativamente: sarà una lotta all'ultimo pallone in cui bisognerà tenere i nervi ben saldi.

PRECEDENTI: 9 (5 successi Il Bisonte Firenze, 4 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Beatrice Agrifoglio a Bartoccini Perugia nel 2020/2021

Andrea Giovi ( Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Spero davvero in una risposta importante da parte del pubblico, visto che è una grande occasione dal punto di vista sportivo. Si tratta di una sfida salvezza e spero che la gente possa accorrere numerosa al Pala Barton per sostenere le ragazze. Vincendo possiamo fare un passo importante verso la salvezza, ma è una partita che va affrontata con la giusta consapevolezza. Anche se dovesse andare male, non ci sarebbe precluso nulla. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo ciò che abbiamo preparato molto bene in questi giorni. Questa partita va interpretata nella maniera giusta, non dobbiamo andare fuori giri o essere troppo ansiosi. Serve una gestione psicologica di un certo tipo, senza partire con troppa ansia del risultato ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta un’altra partita molto importante, ne siamo consapevoli, ma questo non deve portarci ad avere una pressione esagerata, o quantomeno non dobbiamo mettercene di più di quanta ce ne sia già esternamente. Ci siamo concentrati ancora di più su noi stessi, abbiamo lavorato sulla gestione dell’errore e delle fasi che ci hanno visto più in difficoltà contro Roma: ovviamente ci siamo parlati, le ragazze hanno reagito bene e la loro disponibilità non è assolutamente diminuita, anzi è aumentata nonostante lo scotto pagato che poteva dare uno schiaffo al morale di tutti quanti. Adesso vogliamo cercare di andare a giocare questa partita contro Perugia con tranquillità, e soprattutto con la consapevolezza dei nostri mezzi, che deve essere la cosa più importante per noi ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Nella nona giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia riceve al PalaMegabox martedì 11 febbraio alle 20.30 la Reale Mutua Fenera Chieri, da anni la migliore tra le formazioni alle spalle delle quattro big del campionato italiano. Le piemontesi, guidate da Giulio Cesare Bregoli, sono reduci dalla splendida impresa di Istanbul nella gara di andata della semifinale della CEV Challenge Cup: la vittoria per 3-1 sul Galatasaray porta le piemontesi ad un passo dalla finale europea. In campionato, Chieri è quinta a 38 punti, cinque in più di Bergamo, sesta, e sei in più della Eurotek Uyba Busto Arsizio e della Megabox. Per le tigri, reduci da tre vittorie consecutive da tre punti, compresa l’ultima, splendida, sul campo della Savino Del Bene Scandicci, si tratta di un’occasione per proseguire il cammino mettendo nel mirino il sesto posto. Nella gara di andata al PalaFenera, Chieri la spuntò in quattro set al termine di un incontro combattuto.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Federica Carletti a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025; Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Camilla Weitzel a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Chieri è un'ottima squadra, per noi sarà una partita difficile: ci stiamo preparando al meglio, partendo dal lavoro fatto finora e dal tanto morale che viene delle ultime partite e soprattutto dalla vittoria conquistata contro Scandicci. Stiamo raccogliendo i frutti di questi mesi di palestra, siamo molto felici ma vogliamo continuare su questa strada dando il meglio di noi anche contro Chieri ».

Elena Rolando (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Abbiamo avuto un po' più di tempo per provare alcune cose in allenamento perché in quest'ultimo periodo avendo avuto tante partite ravvicinate ci si allena un po' meno. Sicuramente andare a Pesare a giocare contro una squadra così competitiva non è semplice. Loro arrivano dalla vittoria per 0-3 a Scandicci, dovremo affrontarle con molta attenzione e determinazione, aggredirle da subito e continuare a giocare con l'entusiasmo delle ultime partite perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e blindare il quinto posto in classifica ».

Savino Del Bene Scandicci - Smi Roma Volley

Reduce dalla 47esima edizione della Final Four di Coppa Italia, la Savino Del Bene Volley dovrà focalizzarsi nuovamente sul proprio percorso in Serie A1 e, in particolare, sulla sfida interna contro la Smi Roma Volley. Se da un lato Herbots e compagne dovranno ritrovare il successo pieno a Palazzo Wanny per continuare a lottare per il secondo posto, occupato dalla Numia Vero Volley Milano, dall’altro sarà necessario tentare di mantenersi a distanza dalla Igor Volley Novara, in svantaggio di sole tre lunghezze.

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)-« Per noi è è fondamentale ripartire subito, perché chiaramente il capitolo Coppa Italia si è chiuso con una sconfitta, con una gara che abbiamo cercato di giocare dal primo all'ultimo punto, ma nella quale non siamo stati bravi e cinici nei momenti decisivi per portare a casa un'importante finale. Adesso dobbiamo riprendere il percorso di campionato che abbiamo interrotto con la brutta sconfitta con Vallefoglia, quindi è fondamentale ritornare ad affrontare la Serie A1 con la stessa determinazione che abbiamo messo in campo a Bologna, con la stessa voglia di portarci a casa la partita. Ci troveremo di fronte una squadra che ha fatto un risultato molto importante nell'ultima gara di campionato con Firenze e che sta lottando per l'obiettivo della salvezza. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, dobbiamo mettere in campo l'attuale livello d'attacco, cercando anche di crescere ulteriormente. Sarà importante mantenere l'ordine nelle cose semplici, come abbiamo cercato di fare per tutto l'anno. Per noi è molto importante portare a casa una vittoria, dobbiamo farlo in maniera concreta, in maniera convincente, perché di qui alla fine delle regular season ci sono cinque finali da giocare e la prima sarà proprio la partita con Roma ».

Luna Cicola (Smi Roma Volley)- « Ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra che sarà molto agguerrita dopo aver mancato per un soffio l'accesso alla finale di Coppa Italia. Cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco e conquistare punti importanti per la classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO-

Martedì: 11 febbraio 2025, ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Pozzato, Brancati

Mercoledì: 12 febbraio 2025, ore 20.00

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Giglio, Saltalippi

Mercoledì: 12 febbraio 2025, ore 20.30

Bergamo - Wash4green Pinerolo Arbitri: Caretti, Armandola

Cda Volley Talmassons Fvg - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Papadopol, Jacobacci

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cerra, Rossi

Savino Del Bene Scandicci - Smi Roma Volley Arbitri: Serafin, Santoro

Mercoledì: 12 febbraio 2025, ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Piana, Cavalieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63, Numia Vero Volley Milano 50, Savino Del Bene Scandicci 48, Igor Gorgonzola Novara 45, Reale Mutua Fenera Chieri '76 38, Bergamo 33, Eurotek Uyba Busto Arsizio 32, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 32, Wa