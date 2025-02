Starting Six: Conegliano non ha rivali, primo posto in tasca

ROMA - Starting Six del venerdì cade a cavallo di due turni di serie A1, quello infrasettimanale appena andato in archivio e quello che prenderà il via già domani.

In Match&Play la consueta analisi di Pasquale Di Santillo che sottolinea come l’ennesimo successo stagionale di Conegliano, che dopo averla battuta in Coppa Italia travolge Milano al Pala Verde con un larghissimo 3-0 nonostante i cambi rispetto ai match di Bologna, valga alle pantere il primo posto matematico nella regular season. Alle spalle della capolista vince nettamente Scandicci contro Roma e si riprende il secondo posto mentre si riavvicina al terzo Novara che espugna in tre set Talmassons. In coda cade anche Cuneo, fermata in tre set a Busto Arsizio mentre Perugia imponendosi nello scontro diretto con Firenze, fa un deciso passo verso la salvezza essendo stata l’unica pericolante a fare punti. Il turno si è completato con la splendida prestazione di Pinerolo a Bergamo e con la vittoria al tie break di Chieri sul campo di Vallefoglia.

In Overthestat la consueta analisi dei numeri dell'ultimo turno di campionato. Fra le migliori marcatrici di giornata si impone Nemeth (Perugia) con 25 palloni vincenti,seconda Smarzek (Pinerolo) con 23 e terza Antropova (Scandicci) con 21. Al servizio in due si dividono la tappa: Alberti (Chieri) e Piani (Bergamo) con 3 aces. Seguono Mims e Aleksic (Novara) e Obossa (Busto Arsizio) con 2. A muro sono in quattro a firmare le migliori performance di giornata con cinque: Cekulaev (Perugia), Antropova, Butigan (Firenze) e Sartori (Busto Arsizio).

Nelle classifiche generali tra le bomber in testa Antropova con 483 seguita da Nemeth che è arrivata a 481, terza Malual (Firenze) con 415.

Fra le acers sempre al comando Antropova con 51, Manfredini (Bergamo) e Obossa seguono a 31.

Fra le migliori muratrici guida Candi (Vallefoglia) con 76 davanti a Danesi (Milano) con 76, terza Carol (Scandicci) con 63.

Superwoman, la rubrica che premia il miglior libero di A1 ha visgto aggiudicari la tappa Spirito (Chieri) che ha guadagnato i cinque punti per la migliore di giornata. In classifica guida sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 47 punti, al secondo posto Spirito con 38 quindi Catillo (Scandicci) con 31.

Social Club ci regala uno spettacolo nello spettacolo, il karaoke improvvisato, in occasione del Festival di Sanremo, da alcune delle migliori interpreti del campionato di A1. Il video, riproposto dalla Lega Femminile, strappa applausi e visualizzazioni.

Domani e domenica di nuovo in campo. Appuntamento al prossimo numero di Starting Six per il commento alla giornata.