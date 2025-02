Starting Six: per Talmassons ultima spiaggia

ROMA- Starting Six al femminile ci proietta nella 24a giornata di A1 Femminile con le protagoniste pronte a sprintare per guadagnarsi la migliore posizione possibile nella griglia Play Off e per evitare la retrocessione.

Match&Play, attraverso il commento di Pasquale Di Santillo, analizza i temi del turno che inizia con tre anticipi del sabato. Talmassons e Firenze, rispettivamente ultima e penultima, si sfidano in Friuli in un match dal sapore dello spareggio. Chi perde farà certamente il balzo all’indietro di categoria. Quasi salva, ma non completamente al sicuro, Cuneo va a far visita a Conegliano senza aver nulla da perdere. Chiude il programma del 22 febbraio Perugia-Busto Arsizio con le Black Angels che cercheranno di implementare il vantaggio che le separa dalla salvezza. Le ‘farfalle’, attualmente seste, andranno a caccia di tre punti che possono ancora consentire loro di scavalcare Chieri. Le ragazze di Bregoli, dal loro canto, faranno visita a Roma che non può lasciare nulla visto che il loro margine di vantaggio sul penultimo posto è di un solo punto. La sfida fra giallorosse e piemontesi sarà anche un ghiotto anticipo della finale di Challenge Cup dove sono entrambe approdate. La lotta per il secondo posto vedrà Scandicci ospitare una Pinerolo che nelle ultime giornate ha iniziato a correre, e Milano andare a far visita all’imprevedibile Vallefoglia. Bergamo-Novara è match dal fascino antico, tutto da seguire.

Il contenitore ci regala anche questa settimana alcune delle azioni più belle e spettacolari andate in scena nell’ultimo turno di campionato.

Fantavolley, per la gioia di tutti gli amanti del gioco online dedicato alla pallavolo, ci regala il fantateam della settimana, scelto in base al rendimento delle singole giocatrici nelle sette partite della 10a di ritorno. In cabina di regia Orro (Milano), opposta ad Antropova (Scandicci), sulle bande Piva (Busto Arsizio) e Gabi (Conegliano), al centro Sylves (Pinerolo) e Ana Carolina (Scandicci), il libero è Zannoni (Roma).

Coppe Europee ci riporta alla tre giorni europea nella quale le quattro formazioni italiane hanno tutte centrato l’obiettivo qualificazione. Milano ha vinto anche la gara di ritorno dei Play Off di Champions League superando in tre set il Palmberg Schwerin entrando tra le prime otto della maggiore competizione continentale. Novara ha staccato il pass per le semifinali di Cev Cup andando a vincere il ritorno dei quarti in casa del Maritza Plovdiv. Tutta italiana sarà la finale di Challenge Cup con Chieri che si qualifica col brivido alle spese del Galatasaray che è riuscito a ribaltare a Torino la sconfitta dell’andata ma è poi è stato superato dalle ragazze di Bregoli in un concitato Golden Set; e Roma che firma l’impresa ribaltando la sconfitta dell’andata contro le tedesche del Potsdam dominando il match di ritorno per 3-0.