Conegliano non fa sconti, Cuneo ko

VILLORBA (TREVISO) - A 10 giorni di distanza dall’ultima volta, la Prosecco DOC Imoco Conegliano torna al Palaverde per sfidare la Honda Olivero Cuneo nell' anticipo dell'11a giornata. In mezzo le Pantere hanno vinto contro la Numia Vero Volley Milano e la Igor Gorgonzola Novara, assicurandosi il primato matematico in regular season. Le gatte piemontesi, invece, arrivano a Villorba al decimo posto in classifica a quota 22 punti, in piena lotta salvezza. Per il 24° turno di Serie A1 Tigotà, la sorpresa è l’assenza di coach Daniele Santarelli, appiedato all’ultimo per influenza. Al suo posto nella panchina gialloblù, per la prima volta dirige le operazioni il vice Tommaso Barbato che schiera la diagonale Wolosz-Adigwe, Lukasik e Lanier sono le bande, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete, coach Lorenzo Pintus opta per la diagonale Signorile-Bjelica, le bande sono Bakodimou e Kapralova, le centrali sono Polder e Cecconello, il libero è Panetoni.

Regna l’equilibrio all’alba nel primo set, le Pantere trovano il primo vantaggio con il 5-4 a firma di Sarah Fahr, poco dopo Adigwe marca il primo ace del match per il primo mini-break (7-5). Con un 6+1 inedito, la Prosecco DOC Imoco cerca le misure giuste in difesa, a metà Wolosz e compagne sgasano: Adigwe trova l’intesa giusta con De Gennaro in seconda linea, poi ci pensano Wolosz e Lukasik a murare (18-14). Dopo una fase spezzettata caratterizzata da lunghi video check, Cuneo a caccia di punti-salvezza con grinta torna sul pari, la greca Bakodimou (6 p nel set)nfirma il 20-20; il primo provvidenziale time out di Tommaso Barbaro propizia il parziale decisivo 5-0, le Pantere ingranano nuovamente le marce giuste e Lukasik con la doppietta finale chiude 25-20. È proprio la banda polacca la top scorer delle Pantere del primo periodo a quota 5 punti con un pregevole 66% di efficienza, 4 a testa per Adiwge e Lanier.

Fahr inizia ruggendo il secondo set tra primi tempi e muro (7-3), Lukasik e Lanier da posto 4 cominciano a fare le fiamme (12-8), dopo il primo break marchiato da Adigwe è sinfonia totale della Prosecco DOC Imoco. Il set point è di Khalia Lanier, 7 punti nel secondo set, fondamentali anche i 4 muri di squadra. Solo 3 gli errori commessi in attacco, con una percentuale di squadra del 55%.

Nel terzo set le Pantere non perdono l’abbrivio giusto, anzi: il primo time out ospite viene chiamato sul 6-0 dopo un turno in battuta letale di Lubian (11 punti, 2 aces), autrice di un ace nel break, lo stesso che spinge la Prosecco DOC Imoco sul 17-5, stavolta marca Lukasik (10 punti alla fine). A quel punto le Pantere veleggiano verso il 43esimo successo consecutivo, non prima di una reazione di un’indomita Honda Olivero (17-10). Fahr sigla l’ace, il match point è di Lubian.

I protagonisti-

Khalia Lanier (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo iniziato così così con qualche errore di troppo e nel primo set abbiamo dovuto sudare per portare a casa il parziale, poi è andata meglio e abbiamo giocato come sappiamo, difendendo e limitando gli errori, alla fine la qualità dei nostri attaccanti ci ha premiato e abbiamo vinto ancora. Stiamo lavorando molto in prospettiva playoff di campionato e Champions e queste partite sono importanti al di là del risultato che per noi conta relativamente ».

Margareta Kozuch (Honda Olivero Cuneo)- « Non era questa la partita a cui chiedevamo gli ultimi punti che ci servono per avere la certezza di mantenere la categoria, sapevamo della forza di Conegliano che sta dominando la stagione. Infatti ci abbiamo provato, ma a parte un buon primo set non siamo riuscite a contrastarle. Io sono contenta comunque della prestazione, abbiamo dato il massimo e ci tornerà utile per il prossima match con Bergamo dove dobbiamo fare risultato per ottenere l'agognata salvezza ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO- HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-20, 25-15, 25-15)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu ne, Seki ne, Eckl ne, Lubian 11, De Gennaro, Haak ne, Wolosz 3, Adigwe 11, Lanier 15, Lukasik 10, Chirichella ne, Fahr 12, Bardaro ne. All. Barbato

HONDA OLIVERO CUNEO: Colombo, Martinez 3, Polder 7, Cecconello 6, Panetoni, Scialanca ne, Bjelica 7, Bakodimou 9, Signorile 1, Kozuch 1, Brambilla, Camera, Kapralova 4, Sanchez. All. Pintus

ARBITRI: Marconi, Caretti

Durata set: 32’, 23′, 24’ Tot: 79’

MVP: Khalia Lanier (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 4980