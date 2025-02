Starting Six: tra Firenze e Roma sarà battaglia salvezza

In Match&Play il racconto della sconfitta subita in casa da Talmassons per mano di Firenze che ha condannato matematicamente alla retrocessione la formazione friulana, che scende di categoria soltanto un anno dopo la promozione. Di contro, con il successo di Latisana la formazione toscana supera in classifica Roma lasciando alle wolves lo scomodo penutimo posto che porta in A2. La squadra di Cuccarini è caduta pesantemente in casa contro Chieri ed ora si trova in una posizione delicatissima che stride con il raggiungimento della finale di Challenge Cup. Perugia cede in casa dopo dura lotta contro Busto Arsizio ma il punto conquistato permette alla formazione di Giovi di fare un altro passettino verso la salvezza. Sconfitta indolore per Cuneo a Conegliano. Le piemontesi hanno un margine sufficiente per non tremare. Nelle posizioni di vetta, che saranno alla fine determinanti per la composizione della griglia Play Off, Scandicci ha vinto, pur con qualche patema di troppo su Pinerolo mentre Milano ha lasciato un punto sul campo di Vallefoglia, così come Novara che ha domato soltanto al tie break le resistenze di un'agguerritissima Bergamo.

Overthestat ci offre come sempre l'analisi delle performance delle singole giocatrici in attacco, al servizio e a muro. Tra le bomber torna ad essere la più prolifica Antropova (Scandicci) con 32 punti, piazza d'onore per Obossa (Busto Arsizio) con 28 e terza Aleksic (Novara) con 24. Dai nove metri circoletto rosso per Manfredini (Bergamo) che ha messo a segno 6 battute vincenti, precedendo Antropova che ne ha messe a segno 5 e terze Aleksic e Smarzek (Pinerolo) con 3. Aleksic ha coronato la sua grande giornata anche a muro con 6 palloni a terra, stesso risultato di Danesi (Milano). Nelle classifiche a due giornate dalla fine Antropova si riprende il comando fra le top scorer con 535, superando Nemeth (Perugia) che è a 537 terza Malual (Firenze) con 452. Al servizio in testa sempre Antropova con 59 battute vincenti seguita da 39 Manfredini e da Obossa (Busto Arsizio) con 33. Fra le muratici resta alcomando Candi (Vallefoglia) con 80 , Danesi (Milano) è arrivata 78, mentre Carol (Scandicci) è terza con 69.

Superwoman questa settimana premia come miglior libero dell'A1 per rendimento premia con 5 punti Genin (Milano). In classifica De Bortoli (Vallefoglia) è leader con 48, seguono Spirito (Chieri) con 42 e Castillo (Scandicci) 31.