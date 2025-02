Nella penultima si gioca per il 2° posto e per la salvezza

Già domani, martedì 25 febbraio, due squadre scenderanno in campo in diretta Rai Sport e VBTV alle 20.30 per l’unico anticipo: Il Bisonte Firenze, al momento a +2 sulla zona retrocessione, ospiterà la capolista indiscussa Prosecco Doc Imoco Conegliano, che vincendo le ultime due gare potrebbe raggiungere quota 77 punti, superando il record di punti stabilito lo scorso anno di 75.

Mercoledì 26 febbraio, prime a calcare il taraflex rosa, ore 20, saranno la Bartoccini-MC Restauri Perugia, alla ricerca degli ultimi punti salvezza, e la Cda Volley Talmassons FVG, retrocessa matematicamente dopo il k.o contro Firenze del weekend. Il match andrà in onda su VBTV e DAZN, così come il derby piemontese tra la Wash4Green Pinerolo e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 delle 20.30.

Alla stessa ora le altre quattro partite. In esclusiva sulla piattaforma di Volleyball World due sfide tra zona Playoff e parte bassa della classifica: Honda Olivero Cuneo contro Bergamo e Eurotek Uyba Busto Arsizio contro Smi Roma Volley. Dopo i rispettivi tie-break dell’ultimo fine settimana, vincente per l’Igor Gorgonzola Novara e perdente per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, le due squadre si affronteranno al PalaIgor per provare a migliorare la propria posizione in classifica.

Infine, in diretta anche su Rai Sport, il big match dell’infrasettimanale, replay dell’ultima Semifinale di Coppa Italia e anche della Semifinale Scudetto dello scorso anno: Numia Vero Volley Milano contro Savino Del Bene Scandicci. Tanti i temi della gara in programma all’Opiquad Arena di Monza: dall’eventuale fattore campo in una semifinale che anche quest’anno potrebbe vederle l’una contro l’altra, alla gara da ex delle varie Petrini, Guidi, Bajema, Castillo e coach Gaspari, fino allo scontro tra le due opposte della Nazionale medaglia d’oro a Parigi, Paola Egonu ed Ekaterina Antropova.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

PRECEDENTI: 5 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Yasmina Akrari a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Anna Gray a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- «La prestazione di domenica è stata importante contro una squadra molto forte. Proponendosi in questo modo possiamo diventare scomodi per tutti. Ora riusciamo ad esprimere una pallavolo aggressiva senza perdere lucidità tattica. Poi è giusto riconoscere che a volte emergono qualità tecniche individuali (cit Antropova) che non sempre rendono sufficiente tutto questo per portare a casa il risultato. Ma la cosa che conta è proporsi sempre in modo offensivo a maggior ragione nel derby. Questa squadra ha ancora voglia di emozionare ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sicuramente per noi la partita di mercoledì è fondamentale per mantenere il quinto posto in classifica. Arriviamo da un periodo positivo che ci ha visto conquistare la finale di Challenge e vogliamo continuare a far bene per affrontare al meglio quest' ultima parte di stagione, che secondo me è anche la più bella. Tutte noi sappiamo quali sono i nostri obbiettivi e faremo di tutto per raggiungerli al meglio ».

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Cinque giorni per decidere una stagione. Mancano due partite alla fine della regular season della Serie A1 Tigotà, e da ieri Il Bisonte Firenze ha di nuovo il destino nelle proprie mani: grazie al successo contro Talmassons e alla sconfitta di Roma contro Chieri, le bisontine hanno due punti di vantaggio sulle wolves, e adesso dovranno provare a difenderli con le unghie e con i denti per centrare l’agognata salvezza. Per la matematica, sarebbe sufficiente conquistare quattro punti per non dover guardare ai risultati delle avversarie, visto che in caso di arrivo a pari merito con Roma Il Bisonte si salverebbe per il miglior quoziente set, ma la difficoltà del calendario impone di pensare a una partita alla volta, anche perché domani sera alle 20.30 la penultima giornata propone la sfida di Palazzo Wanny contro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano: le pantere, già da tempo sicure del primato in regular season, sono reduci da quarantatré vittorie consecutive in tutte le competizioni, e in campionato hanno concesso solo le briciole, perdendo sei set in ventiquattro partite. Chiaro quindi che conquistare anche un solo punto avrebbe il valore di una vera e propria impresa, ma Il Bisonte scenderà in campo col morale alto e la testa libera, con l’unico obiettivo di dare tutto per sfruttare ogni minima possibilità che gli verrà concessa.

PRECEDENTI: 30 (4 successi Il Bisonte Firenze, 26 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Bozana Butigan a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Sarah Fahr a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020

Federico Chiavegatti (Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita sicuramente complicata, perché affrontiamo la squadra più forte e più in forma del mondo, quindi sarà importante giocare senza pressione, perchè vista l'avversaria, domani non avremo l’obbligo del risultato. Dovremo mettere pressione a Conegliano con la battuta, perché il loro gioco palla in mano è veramente molto difficile da contenere, ma al tempo stesso non dovremo snaturarci troppo rispetto alle ultime partite, rimanendo concentrate sulla gestione degli errori e sulla ricerca dei punti nelle situazioni più congeniali. Alle ragazze ho detto che sarà una partita da giocare a viso aperto dal primo all’ultimo punto, e abbiamo il dovere di provarci: non sarà facile ma ce la vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità ».

Tommaso Barbato (Assistant Coach Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Affrontiamo una squadra a caccia di punti salvezza che moltiplicherà le energie in questo sprint finale del campionato. Già succede sempre che le squadre che ci affrontano cercano di fare uno sforzo extra per ben figurare contro la capolista, ma stavolta sarà ancor più difficile per noi perchè ogni punto è cruciale per Firenze a questo punto della stagione. Comunque è imperativo per noi onorare l'impegno con attenzione e concentrazione, queste partite non contano per la nostra classifica, ma sono occasioni molto importanti per prepararci al meglio al momento clou della nostra stagione, i playoff di Champions e quelli di Campionato che sono dietro l'angolo. Cerchiamo di tenere "calde" tutte le giocatrici della rosa, domani saremo a Firenze con qualche problema di mali di stagione e influenze, per cui decideremo domani anche in base alle condizioni della squadra chi giocherà, comunque saremo al PalaWanny per dare ancora il massimo ».

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Ultima gara casalinga di regular season per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che è già certa di chiudere nelle prime quattro posizioni in vista dei Playoff ma proverà un ultimo assalto alla terza piazza, ancora aritmeticamente raggiungibile. Azzurre che dovranno ancora fare a meno di Federica Squarcini per la sfida che alle 20.30 di mercoledì (diretta Volleyball World TV) tirerà la volata prima della trasferta del Pala Wanny con Scandicci. Sono intanto state ufficializzate dalla CEV le date delle semifinali di CEV Cup con il THY Istanbul: andata al Pala Igor alle 20 del 5 marzo, ritorno alle 14 locali (le 12 italiane) del 13 marzo a Istanbul.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Maja Aleksic a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023, 2023/2024; Erblira Bici a Igor Novara nel 2018/2019; Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Gaia Giovannini a Igor Novara nel 2022/2023.

Enrico Marchioni – (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo pronti a vivere l'ultima partita casalinga di questa regular season, con il desiderio di lasciarci subito alle spalle l'occasione persa a Bergamo e la speranza di poterci giocare fino all'ultima giornata la possibilità di migliorare la nostra classifica. Vallefoglia è una formazione solida, che già nella gara di andata ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà e che è reduce da un'impresa sfiorata contro Milano. Mi auguro di vedere una reazione dopo la partita di Bergamo che, al netto di alcuni momenti di grande pallavolo, ci lascia l'amaro in bocca per non essere riusciti a conquistare tre punti come sarebbe stato nelle nostre possibilità ».

Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà una partita molto difficile, cui però arriviamo con la carica giusta, dopo la buona partita giocata contro la Numia Milano nella quale la squadra ha ribadito che quando ha la testa libera fa sempre ottime cose. A Novara non avremo la spinta del meraviglioso pubblico di domenica, loro sono una squadra molto forte, con atlete di altissimo livello, tra cui Tolok e la nostra ex Aleksic. Stanno alternando assetti di gioco, schierando Mims opposto oppure tre schiacciatrici, ogni tanto hanno concesso qualche punto, è per questo che noi dovremo farci trovare pronti a cogliere ogni opportunità. Noi non abbiamo niente da perdere e vogliamo tenere accesa fino all’ultimo la speranza di scalare altre posizioni nella griglia dei play-off ».

Honda Olivero Cuneo - Bergamo

La Honda Olivero Cuneo è pronta per affrontare l’ultima settimana di regular season. Mercoledì 26 febbraio Volley Bergamo 1991 arriva al Palasport di Cuneo: si parte alle 20:30, in diretta su VBTV. Le Gatte hanno nel mirino l’obiettivo salvezza, per questo motivo servono punti pesanti, dando sempre uno sguardo alle altre gare. Dall’altro lato della rete Bergamo ha voglia di guadagnare la miglior posizione possibile per il Play Off.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Honda Olivero Cuneo, 4 successi Bergamo)

EX: Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024

Tessa Polder (Honda Olivero Cuneo)- « Bergamo ha delle ottime attaccanti e difende con forza su ogni pallone, per questo avremo probabilmente tanti scambi lunghi. Per noi è importante poter giocare questa partita davanti al nostro pubblico. In casa nostra è sempre difficile giocare per le altre squadre e spero che contro Bergamo il palazzetto possa essere pieno dei nostri tifosi ».

Carlo Parisi (Bergamo)- « Dobbiamo essere davvero contenti della partita che abbiamo giocato con Novara: per come era iniziata, sembrava destinata a essere un cappotto. E invece ci ha portato la matematica qualificazione ai playoff. È un traguardo che ci riempie di gioia, perché a inizio stagione non era nemmeno pensabile. Pur con alti e bassi, abbiamo fatto tre quarti di campionato ad altissimo livello, oltre le nostre aspettative: perdere una partita non è un dramma. Comunque non ci accontentiamo: ora ci restano due match per ottenere una buona posizione in classifica e provare a evitare Conegliano »..

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cda Volley Talmassons Fvg

La Bartoccini MC Restauri torna al Pala Barton Energy per il turno infrasettimanale con Talmassons. Un successo consegnerebbe la salvezza aritmetica e un nuovo primato nella storia del club

La Bartoccini MC Restauri Perugia riprende ad allenarsi dopo una domenica di riposo. C’è da preparare l’ultima settimana di regular season con l’impegno casalingo contro Cda Talmassons di mercoledì 26 e la trasferta nella tana della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano di sabato 1 marzo. Il punto strappato a Busto Arsizio nell’anticipo di sabato sera, unito alla sconfitta domenicale per 3 a 0 di Roma contro Chieri, pone le Black Angels in una situazione di classifica relativamente tranquilla: per la salvezza manca solo l’aritmetica che arriverà in ogni caso con un successo al Pala Barton Energy nel prossimo turno infrasettimanale con Talmassons, già certa della retrocessione in A2. La classifica, alla luce dell’ultima giornata di campionato, recita infatti Perugia e Cuneo 22, Firenze 19, Roma 17, Talmassons 13. C’è ancora bisogno del magnifico calore del pubblico perugino, presente in circa 2.600 unità sabato sera, per spingere le Black Angels verso quel successo che permetterebbe al club del Presidente Antonio Bartoccini di centrare ufficialmente l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. E sarebbe anche l’occasione giusta per festeggiare e celebrare un gruppo che tanto ha dato per onorare questa maglia nel tempestoso mare della Serie A1. Prima però la vittoria, poi tutto il resto. Piccola nota a margine: la truppa guidata da coach Giovi, con il k.o. al tie-break con Busto, ha eguagliato il record di punti del club perugino in massima serie. Ne consegue che, con le prossime gare, c’è la possibilità di stabilire un nuovo primato.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Asia Cogliandro a Volley Talmassons nel 2021/2022

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Smi Roma Volley

Archiviato il doppio turno esterno con le vittorie a Firenze e Perugia, le farfalle tornano alla e-work arena per cercare di concludere al meglio la regular season con le ultime due partite. Mercoledì alle 20.30 Lualdi e compagne saranno impegnate contro la SMI Roma Volley, mentre sabato 1 marzo, stesso orario, se la vedranno con Talmassons. Come di consueto coach Barbolini guarda ad un incontro alla volta e allora occhi puntati sulla squadra capitolina, ancora alla ricerca di punti salvezza: attualmente la squadra di Cuccarini e dell'ex biancorossa Giorgia Zannoni è penultima a quota 17 punti a due lunghezze da Firenze, salita a 19. Facile dunque immaginare che Roma giocherà alla e-work arena con il coltello fra i denti, ma la Eurotek UYBA non vuole commettere falsi passi che possano compromettere l'attuale importantissimo sesto posto in graduatoria. Le giallorosse, pur faticando in campionato, hanno invece svolto un percorso perfetto in Challenge Cup, competizione nella quale hanno conquistato con merito l'accesso alla finale. Sul taraflex dell'arena vedremo con ogni probabilità in campo il sestetto tipo per la UYBA, mentre Cuccarini potrebbe partire con Mirkovic al palleggio in diagonale con Adelusi, Rucli e Schoelzel al centro, Salas e Melli in banda, Zannoni libero. All'andata finì 3-0 per le farfalle, 3 i precedenti fra le due squadre con due vittorie bustocche ed una per Roma, che non hai mai vinto in terra lombarda..

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

L’Opiquad Arena di Monza sarà il teatro di un nuovo capitolo della sfida tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci. Un match dal sapore speciale, non solo per i 30 precedenti nei campionati italiani, ma anche per la presenza di numerose ex tra le due formazioni.

Kara Bajema e Brenda Castillo hanno vestito la maglia di Milano nella stagione 2023/24, mentre Beatrice Parrocchiale ha difeso i colori meneghini dal 2019 al 2023. Tra i volti noti c’è anche l’allenatore Marco Gaspari, che ha guidato la prima squadra femminile di Milano per tre stagioni, dal 2020 al 2024. Dall’altra parte della rete, le uniche due ex Scandicci oggi in forza a Milano sono Ludovica Guidi, che ha giocato in Toscana nel 2022/23, ed Elena Pietrini, protagonista con Scandicci dal 2019 al 2023.

La sfida avrà un peso determinante per la classifica e rappresenterà un vero e proprio spareggio. Con la recente vittoria di Milano nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, il bilancio degli scontri diretti è tornato in perfetta parità: 15 successi per parte nei 30 incontri disputati.

Ora, le due squadre si daranno battaglia per superarsi e cercare di conquistare il secondo posto in classifica

PRECEDENTI: 30 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 15 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Kara Bajema a Vero Volley nel 2023/2024; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/202

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « In questa stagione abbiamo giocato due partite contro Scandicci che sono entrambe finite al tie-break, quindi è abbastanza logico aspettarsi una partita aperta. Dobbiamo cercare di presentarci all'appuntamento con solidità, prendendo ciò che di buono abbiamo fatto domenica contro Vallefoglia. Sarà un match di altissimo livello ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « In sei giorni dovremo affrontare Milano e Novara, ma la nostra attenzione adesso è tutta rivolta alla partita con Milano. È vero che si gioca il piazzamento Champions, ma si ha la sensazione che noi stiamo inseguendo per recuperare la posizione e invece dobbiamo essere consapevoli del cammino che abbiamo fatto nelle 24 partite sin qui disputate. Abbiamo due punti di vantaggio su Milano e sei su Novara, ma non dobbiamo guardare alla classifica, dobbiamo pensare a giocare la partita con Milano come abbiamo fatto nella gara d'andata e come abbiamo fatto in Coppa Italia. Dobbiamo giocare per vincere, giocare per fare la miglior pallavolo possibile. Dobbiamo alzare il nostro livello, perché anche Milano metterà grande attenzione su questa gara, dunque dobbiamo pensare un set alla volta, come stiamo cercando di fare ormai da diversi mesi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO-

Martedì: 25 febbraio 2025, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Santoro Angelo, Scotti Paolo

Mercoledì: 26 febbraio 2025, ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Giardini Massimiliano, Caretti Stefano

Mercoledì: 26 febbraio 2025, ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Venturi Giuliano, Goitre Mauro

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Salvati Serena, Curto Giuseppe

Honda Olivero Cuneo – Bergamo Arbitri: Rossi Alessandro, Clemente Andrea

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Smi Roma Volley Arbitri: Pozzato Andrea, Papadopol Veronica Mioara

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Canessa Maurizio, Zanussi Umberto

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 71, Savino Del Bene Scandicci 57, Numia Vero Volley Milano 55, Igor Gorgonzola Novara 51, Reale Mutua Fenera Chieri '76 43, Eurotek Uyba Busto Arsizio 39, Bergamo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Wash4green Pinerolo 27, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 22, Honda Olivero Cuneo 22, Il Bisonte Firenze 19, Smi Roma Volley 17, Cda Volley Talmassons Fvg 13.