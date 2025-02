Starting Six: Roma vince e spera, Perugia e Cuneo salve

In Match&Play la rivisitazione delle sette sfide del turno infrasettimanale. Possono far festa Perugia e Cuneo, matematicamente salve. Le Black Angels hanno superato la già retrocessa Talmassons ed hanno stappato lo champagne così come la formazione di Pintus che ha domato al tie break Bergamo conquistando i punti che le permetteranno di giocare ancora in A1 l’anno prossimo. Il vero colpo lo fa Roma che vince da tre punti a Busto Arsizio e lascia il penultimo posto a Firenze che nulla ha potuto contro una Conegliano che, sia pure incompleta non ha regalato nulla alla squadra di Chiavegatti che ora dovrà fare un miracolo per evitare il declassamento. Nello scontro fra terza e seconda della classifica Milano si è imposta al tie break su Scandicci ed ora è solo ad un punto di distanza dalla formazione di Gaspari. Novara fatica ma supera al quinto set Vallefoglia mentre Pinerolo conferma il suo ottimo momento prendendosi di forza il derby contro Chieri che oltre al ko perde per infortunio Zakchaiou.

Overthestat mette a fuoco le migliori performance della giornata. Fra le bomber la migliore è stata Egonu (Milano) con 31 punti, davanti a Cese Montalvo (Bergamo), Bielica (Cuneo) e Bici (Vallefoglia) con 28. Al servizio sono in cinque a pari merito con tre ace le protagoniste di giornata: Manfredini (Bergamo), Akrari (Pinerolo), Egonu, Bici e Mims (Novara). Fra le blokers giornata da circoletto rosso per Candi (Vallefoglia) con 7 muri, poi quattro atlete con 5: Kurtagic (Milano), Weitzel (Vallefoglia), Kocic (Talmassons) e Cese Montalvo.

Nelle graduatorie generali fra le attaccanti al comando sempre Antropova (Scandicci) con 555 punti, davanti a Nemeth (Perugia) con 546 e Malual (Firenze) con 480. Al servizio sempre prima Antropova con 61, seconda Manfredini con 42 e terza Obossa (Busto Arsizio) con 33. Fra le muratrici Candi vola raggiungendo quota 87, seguita da Danesi (Milano) con 77 e Carol (Scandicci) con 69.

Superwoman premia con cinque punti come miglior libero del turno De Gennaro (Conegliano). Nella classifica generale guida sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 48, segue Spirito (Chieri) con 43 e De Gennaro con 31.

Social Club ci delizia con le immagini più belle della 25a giornata selezionate dalla Lega Femminile.

Fantavolley ci presenta il fantateam della settimana: Bosio (Novara) in regia in diagonale con Antropova (Scandicci), Aleksic (Novara) e Weitzel (Vallefoglia) centrali, Buijs (Chieri) e Melli (Roma) schiacciatrici e Gelin (Milano) libero.