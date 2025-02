Salvezza e Play Off in ballo nell'ultima di Regular Season

Tre i principali focus dell’ultimo turno: la lotta salvezza, la sfida per il secondo posto e quella per il settimo, che completeranno il tabellone Playoff. Se la Cda Volley Talmassons FVG è già certa della discesa in Serie A2 e affronterà fuori casa l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, sicuramente sesta a prescindere dai risultati, ancora apertissimo il discorso che riguarda la seconda retrocessione. Il testa a testa a distanza coinvolgerà la Smi Roma Volley, dodicesima con 20 punti, e Il Bisonte Firenze, tredicesima a 19. Le giallorosse ospiteranno la Wash4Green Pinerolo (VBTV e DAZN), le toscane saranno di scena a Bergamo. In qualunque caso di arrivo a pari punti, sarà la squadra di coach Chiavegatti a rimanere in Serie A1.

Proprio le orobiche saranno protagoniste di un altro confronto a distanza, quello contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per il settimo posto. La squadra di coach Parisi è avanti grazie al maggior numero di vittorie, per cui le biancoverdi, impegnate in casa contro la Honda Olivero Cuneo, dovranno per forza di cose ottenere un miglior risultato delle avversarie per poterle superare.

In cima alla classifica, la Prosecco Doc Imoco Conegliano potrà battere il record storico di punti, 75, vincendo contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, già salva, e chiudendo un’incredibile stagione da ventisei successi in altrettanti match giocati. Dietro le pantere, l’ultimo tema riguarderà il secondo posto e, di conseguenza, l’eventuale fattore campo nelle Semifinali Scudetto. Nonostante la sconfitta di mercoledì, la Savino Del Bene Scandicci ha ancora un punto di vantaggio sulla Numia Vero Volley Milano ma con un minor numero di successi, quindi in caso di pari punti saranno avanti le meneghine. Entrambe saranno protagoniste di due scontri affatto banali: le ragazze di coach Gaspari accoglieranno l’Igor Gorgonzola Novara (VBTV e Rai Sport), quarta, quelle di coach Lavarini saranno di scena al Pala Gianni Asti di Torino già sold out contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (VBTV e DAZN), quinta.

TUTTE LE SFIDE-

Smi Roma Volley - Wash4green Pinerolo

Sabato 1 marzo, alle ore 20:30, al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves scenderanno in campo contro la Wash4Green Pinerolo nella gara conclusiva della Regular Season. Sarà quindi l’ultima giornata del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile a stabilire la seconda retrocessa. Con Talmassons ormai fuori dai giochi, le capitoline sono padrone del proprio destino, avendo scavalcato di una lunghezza Firenze, grazie ai tre punti conquistati in rimonta nella trasferta infrasettimanale di Busto Arsizio con una prestazione di grande carattere e gioco. Le toscane, in contemporanea, saranno di scena a Bergamo contro la compagine orobica, che ha strappato in anticipo il pass per i playoff scudetto ma deve difendere il settimo posto dall’assalto di Vallefoglia. Dal canto loro, le marchigiane affronteranno Cuneo, già salvo proprio come Pinerolo. In caso di arrivo a pari punti tra Roma e Firenze a salvarsi sarebbe quest’ultima in virtù del miglior quoziente set o del maggior numero di partite vinte. Ecco perché la squadra di coach Cuccarini non potrà permettersi di fare calcoli e dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo nella sfida di domani sera contro le piemontesi. Pinerolo ha dichiarato di sentirsi nel suo miglior momento e di scendere a Roma per chiudere con una vittoria. Mai come questo sabato sarà fondamentale la spinta del pubblico romano per raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima categoria. Soltanto dopo si penserà alla finale di andata di CEV Challenge Cup 2025 (martedì prossimo a Chieri).

PRECEDENTI: 3 (2 successi Wash4green Pinerolo, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Michela Ciarrocchi a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020

Giorgia Zannoni (Smi Roma Volley)- « Sarà una partita molto difficile perché Pinerolo è una squadra che ha trovato vittorie importanti nelle ultime gare. Dovremo scendere in campo concentrate e aggressive proprio come mercoledì scorso a Busto. Daremo il massimo per raggiungere la salvezza ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « E' bello vedere l'ambizione di una squadra crescere partita dopo partita. Ci spinge la voglia di emozionare e far sognare i tifosi. Con Chieri volevamo una partita di temperamento e alla fine siamo andati anche oltre. Dopo l'infortunio di Katerina Zakchaiou penso che nessuno volesse giocare a pallavolo ma Chieri è stata fantastica a interpretare la partita. Ora è giusto pensare solo alla ragazza e mandarle tutte le energie per un pronto recupero. Andiamo a Roma con la stessa determinazione ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Domani, sabato 1° marzo alle 20:30, la Prosecco DOC Imoco Conegliano torna al Palaverde per il 26° e ultimo turno di Regular Season di Serie A1. Le Pantere hanno vinto tutte le partite in campionato sin qui e con la certezza del primo posto puntano all’en-plein di vittorie già realizzato nella stagione passata '23/24 e in quella 2020/21. La Bartoccini Mc-Restauri, grazie alla vittoria per 3-0 nel turno precedente contro il Cda Volley Talmassons ha ottenuto la matematica salvezza in A1 ed è al 10° posto con 25 punti.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 7 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Nessuno

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « È stata una settimana complicata, io e tutte le ragazze siamo stati colpiti dall'influenza che non ci h permesso di allenarci al meglio. Stiamo cercando la miglior condizione possibile sapendo che domani concluderemo la Regular Season, ci teniamo a farlo al top chiudendo in maniera quasi perfetta. Giocheremo in casa contro un avversario che non ha più nulla da chiedere e che verrà da noi per festeggiare una salvezza meritatissima. Sono contento per Perugia, ci sono tante persone che conosco, dal canto nostro vogliamo partire facendo meglio di Firenze per essere performanti verso la gara di Champions League di mercoledì a Resovia. Non sarà facile, stiamo recuperando la condizione, ma abbiamo tanti obiettivi ravvicinati e vogliamo fare uno sforzo in più anche per il nostro pubblico ».

Gianluca Grgaglia (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Quello della salvezza è un risultato meritato, faccio i complimenti a tutti, squadra, società e staff tecnico. Se non avessimo avuto l’infortunio di Traballi, magari anche con una Ungureanu al 100 % dall’inizio, sicuramente avremmo avuto quei 5 o 6 punti in più che ci avrebbero permesso di ottenere prima questo traguardo e magari anche di affacciarci a qualcosa di più ambizioso. Sono comunque molto contento perché il percorso è stato importante. Adesso l'ultima di regular season e poi i play-off challenge, che sono un’occasione importante che vogliamo sfruttare al massimo e un modo per non finire la stagione già a marzo e stare fermi fino a settembre ».

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

Sarà l’ultima giornata di Regular Season a decretare il posizionamento delle prime due squadre alle spalle della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il verdetto del match della venticinquesima giornata, in cui la Savino Del Bene Volley ha accarezzato la possibilità di blindare il secondo posto, ha permesso infatti alla Numia Vero Volley Milano di accorciare sulla compagine toscana, ora in vantaggio di un solo punto, lasciando in sospeso il piazzamento definitivo nella graduatoria di Serie A1. Il destino della classifica di Herbots e compagne dipenderà quindi dal risultato della sfida casalinga contro l’Igor Gorgonzola Novara: una vittoria piena consentirebbe alle ragazze di coach Gaspari di consolidarsi e garantirsi un più favorevole accoppiamento nella griglia Play Off. Il fischio d’inizio per il big-match della ventiseiesima giornata è programmato per sabato 1° marzo alle ore 20:30 in diretta su Rai Sport.

PRECEDENTI: 28 (20 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Britt Herbots a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Francesca Villani a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È una sfida importantissima, perché la vittoria ci garantirebbe il secondo posto in classifica. È una gara che arriva prima della sfida d'andata dei quarti di finale di Champions, che è un'altra gara alla quale teniamo tantissimo. Con Novara dovremo essere ordinati nel muro-difesa e approcciare bene la gara, soprattutto in battuta. Di fronte ci troveremo una Novara che, come nella gara d'andata, metterà in campo il suo massimo impegno. Dopo la gara con Milano abbiamo poco tempo per recuperare, ma forse meglio così, perché così rimaniamo concentrati sul campo ».

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « La partita di Firenze inaugura un ciclo molto importante, perché arriva subito prima dell'andata della semifinale di CEV Cup, obiettivo importante per noi e per il club, e soprattutto è l'ultimo "tagliando" prima dei Playoff Scudetto. Affrontiamo un avversario fortissimo, che non a caso è secondo in graduatoria, ma contro cui all'andata abbiamo disputato una grandissima prestazione. Scenderemo in campo per cercare di portare altri punti a casa, sebbene con il rimpianto che la partita non sarà decisiva, come avremmo sperato, per provare a migliorare la nostra classifica ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Honda Olivero Cuneo

Nell’ultima giornata della regular season del Campionato di A1 Tigotà, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita sabato 1° marzo alle 20.30 al PalaMegabox la Honda Olivero Cuneo, protagonista di una bella seconda parte di stagione che l’ha vista guadagnare con una giornata di anticipo la salvezza matematica. La squadra di coach Pintus arriverà a Pesaro con la mente libera e l’entusiasmo per il traguardo raggiunto battendo nel turno infrasettimanale Bergamo. Proprio con Bergamo la Megabox è in lotta per il settimo posto nella griglia dei play-off: le squadre sono appaiate a 35 punti, ma in caso di parità le tigri sarebbero ottave per il minor numero di vittorie. Sabato sera Bergamo riceverà il Bisonte Firenze, obbligato a fare punti per cercare di agganciare Roma ed evitare la retrocessione in A2.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Erblira Bici a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021; Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021; Alice Degradi a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Gaia Giovannini a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Ana Bjelica a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Agnese Cecconello a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Andrea Pistola a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Domenico Petruzzelli (Vice Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Affronteremo la gara con grande determinazione, l'obiettivo è vincere, indipendentemente da chi poi affronteremo nei play-off. Sarà una sfida difficile perché Cuneo sta facendo bene in questo ultimo periodo e infatti ha conquistato la salvezza matematica. Giocheremo a viso aperto, per noi si tratta della partita più importante dell'anno ».

Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Le emozioni sono state forti mercoledì, dopo essere partiti da assoluti sfavoriti. Queste emozioni però le abbiamo vissute durante la gare ed ora abbiamo la testa più libera, una testa che è già a Vallefoglia ».

Bergamo - Il Bisonte Firenze

È l’atto finale della Regular Season, quello pronto ad andare in scenda al PalaFacchetti, sabato 1 marzo alle 20.30, per la notte dei verdetti. I sette match del Campionato Italiano, con fischio d’inizio in contemporanea, definiranno la griglia dei Play Off Scudetto, l’ultima retrocessione e gli accoppiamenti dei Play Off Challenge. A Treviglio, Bergamo giocherà per il settimo posto, Il Bisonte per la salvezza: le toscane andando a caccia di punti nella speranza che Roma resti ferma e si lasci sorpassare, e rossoblù, invece, per respingere l’assalto di Vallefoglia alla settima posizione, che permetterebbe di evitare il confronto con la capolista Conegliano al primo turno dei Quarti Scudetto. D’altro canto, Bergamo arriva all’appuntamento portandosi dietro il pesante bagaglio di dieci set disputati negli ultimi due incontri: due tie break a distanza di tre giorni uno dall’altro e nessuna tregua per rifiatare e recuperare. Dovrà essere perciò, una volta di più, il pubblico di Treviglio a spingere Mlejnkova e compagne verso l’obiettivo. Appuntamento, sabato dalle 20.30, con il match che vedrà tanti eventi collaterali al PalaFacchetti, a cominciare dalla presenza degli atleti dello Special Team CUS Volley Bergamo, che si schiereranno al fianco delle rossoblù sul campo da gioco prima del fischio d’inizio degli arbitri Dominga Lot e Mauro Goitre. Bper sarà match sponsor di giornata, ospite sulla panchina di Bergamo con Luca Gotti, Direttore Regionale dell’istituto bancario, e protagonista sugli spalti con i gadget realizzati per il pubblico del PalaFacchetti.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Bergamo)

EX: Ailama Cese Montalvo a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Bozana Butigan a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Anna Davyskiba a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Stella Nervini a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024 - Allenatori: Marcello Cervellin a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Carlo Parisi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023, 2023/2024

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Ci giocheremo tutto per tenerci stretto il settimo posto” ammette Alessia Bolzonetti. Non dovremo pensare alla stanchezza, inevitabile dopo i dieci set giocati da domenica a oggi. Dovremo anzi pensare solo a non sprecare l’occasione di arrivare ai Play Off da settimi ».

Federico Chiavegatti (Il Bisonte Firenze)- « Quella di Bergamo sarà una partita da giocare al 100%: dovremo essere concentrate esclusivamente su ciò che dipende da noi, cioè il risultato della nostra partita, e l’unica cosa che ci interessa è portarci a casa una vittoria. Bergamo è una squadra che sta disputando un ottimo campionato, come dimostra la qualificazione ai play off già acquisita, e anche se viene da qualche risultato negativo vorrà sicuramente fare bene, soprattutto davanti ai propri tifosi: noi dovremo essere brave ad aggredirle fin dal primo pallone, lavorando bene con la nostra battuta, limitando gli errori e andando ad attaccarle nelle situazioni che abbiamo studiato. Ma la cosa più importante sarà dare tutto, perché è l’ultima partita e quindi quello che dipende da noi dovremo farlo al meglio, poi vedremo cosa succederà nell’altro campo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano

In un Pala Gianni Asti che si preannuncia tutto esaurito la Reale Mutua Fenera Chieri '76 si prepara a giocare l'ultima partita della regular season. L'impegno opporrà le biancoblù alla Numia Vero Volley Milano. Si gioca domani, sabato 1 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20,30 e diretta su DAZN. Matematicamente quinte a seguito del penultimo turno disputato mercoledì, Spirito e compagne se la vedranno con una squadra impegnata nella sfida a distanza con Scandicci per concludere il campionato in seconda posizione dietro Conegliano. Nel palazzetto che martedì ospiterà anche la finale d'andata della CEV Challenge Cup contro Roma, le chieresi proveranno a regalarsi e regalare ai tifosi un risultato positivo, chiudendo la regular season con uno sgambetto a una delle big della Serie A1 Tigotà com'era riuscito a ottobre nel turno inaugurale contro Novara. In questa stagione Chieri ha già giocato due volte contro Milano, sempre in trasferta, perdendo 3-1 la gara d'andata di campionato e 3-0 il quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa. I precedenti fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, sono in tutto 27, con un bilancio complessivo di 22 vittorie a 5 per le lombarde. Tre le ex: Anne Buijs, Katerina Zakchaiou ed Helena Cazaute.

PRECEDENTI: 21 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 17 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anne Buijs a Vero Volley nel 2018/2019; Katerina Zakchaiou a Vero Volley nel 2021/2022; Helena Cazaute a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023

Max Gallo (Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Chiudiamo la regular season con un match importante. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle l'infortunio che Katerina Zakchaiou ha subito mercoledì a Pinerolo. Questa partita ci deve riportare nel clima agonistico in vista della finale d'andata di Challenge che chiaramente per noi ha più rilevanza. Cercheremo di fare una buona prestazione e affrontare a viso aperto una squadra molto forte come Milano, per prepararci al meglio per la sfida di martedì con Roma ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « La partita contro Chieri per noi è molto importante perchè con questa sfida concludiamo la Regular Season ed è ancora aperta la possibilità di migliorare la posizione in classifica. Certamente dipende anche dai risultati degli altri, ma prima di tutto noi dobbiamo cercare di fare al meglio la nostra parte. Terminare il campionato con buone sensazioni in vista del prossimo futuro è la cosa più importante quindi cercheremo di dare il massimo affinché questo accada ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg.

Cala il sipario sulla regular season di campionato: sabato sera alle 20.30 la Eurotek UYBA Busto Arsizio, dopo la sconfitta di mercoledì con Roma, attende la CDA Volley Talmassons FVG, già aritmeticamente retrocessa in serie A2. Nonostante la classifica farebbe pensare ad un pronostico a senso unico per le farfalle, per la squadra di coach Barbolini, già sicura del sesto posto (Chieri è quinta a +4, Bergamo e Vallefoglia sono settime a -4), sarà necessario non abbassare la guardia per chiudere al meglio la stagione regolare ed approcciare al meglio i play-off. Il team friulano, che mercoledì ha perso 3-0 a Perugia, all'andata seppe strappare un punto a Lualdi e compagne, dimostrandosi avversario comunque ostico da affrontare. Non solo: le ragazze di coach Barbieri vorranno senza dubbio salutare la massima serie con una prestazione d'orgoglio. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per assistere ad un bel match in una e-work arena che si preannuncia calda. Le ospiti dovrebbero presentarsi sul taraflex di viale Gabardi con Eze al palleggio in diagonale con Storck, Gannar e Kocic al centro, Pamio e Strantzali in banda, Ferrara libero. La UYBA dovrebbe partire con il 6+1 tipo, anche se l'aritmetica certezza del piazzamento finale potrebbe indurre Barbolini a un po' di turn-over.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Josephine Obossa a Volley Talmassons nel 2021/2022; Alexandra Botezat a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Dopo la partita con Roma abbiamo ricominciato subito a lavorare, con la consapevolezza dei nostro valore, pensando a quelli che siamo e che siamo stati durante la stagione, e non a quelli che non siamo stati mercoledì sera. Abbiamo poco tempo per preparare la partita con Talmassons, che è comunque stimolante. Ricarichiamo le pile e ci faremo trovare pronti ».

Islam Gannar (Cda Volley Talmassons Fvg)- « La Serie A1 è il campionato più bello del mondo, il nostro obiettivo sarà senza dubbio quello di tornarci al più presto. Ora vogliamo chiudere bene nell'ultima gara, cercando di prendere comunque qualche punto. Vogliamo provare a giocarcela contro Busto Arsizio anche se sappiamo che sarà una gara molto difficile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 1 marzo 2025, ore 20.30

Smi Roma Volley - Wash4green Pinerolo Arbitri: Piana Rossella, Cappello Gianluca

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cerra Alessandro, Marigliano Antonio Giovanni

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brancati Rocco, Vagni Ilaria

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Santoro Angelo

Bergamo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Lot Dominga, Goitre Mauro

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Curto Giuseppe, Carcione Vincenzo

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Pasin Marco, Salvati Serena

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 74, Savino Del Bene Scandicci 58, Numia Vero Volley Milano 57, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 43, Eurotek Uyba Busto Arsizio 39, Bergamo 35, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 35, Wash4green Pinerolo 30, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 25, Honda Olivero Cuneo 24, Smi Roma Volley 20, Il Bisonte Firenze 19, Cda Volley Talmassons Fvg 13.