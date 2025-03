Novara-Chieri apre la corsa tricolore

ROMA -Il momento più atteso della stagione 2024-25 è arrivato: domani, sabato 8 marzo, cominciano i Playoff Scudetto . Le prime otto classificate della Regular Season si affronteranno a partire dai Quarti di Finale (al meglio delle tre partite) per alzare al cielo il nuovissimo trofeo che verrà consegnato alle Campionesse d’Italia. Gara 1 è in programma questo weekend in casa delle migliori classificate, le quattro Gara 2 si svolgeranno domenica 16 marzo mentre le eventuali Gara 3 mercoledì 19 marzo.

Il programma dei primi confronti si apre con il derby piemontese tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Terzo scontro stagionale dopo i due di campionato (una vittoria a testa) tra le due formazioni, e terzo anno consecutivo che la sfida tra cugine si ripete ai Quarti di Finale: in entrambe le passate stagioni fu Novara, prima con coach Lavarini poi con coach Bernardi, ad avere la meglio sulle rivali, in Gara 2 nel 2022-23 e in Gara 3 nel 2023-24. Una partita che si colloca tra due match di coppa, con le collinari attese a Roma dal ritorno della Finale di CEV Challenge Cup e chiamate a rispondere alla sconfitta dell’andata e le zanzare che dovranno invece confermare il 3-0 contro il THY Istanbul anche nel ritorno in Turchia della Semifinale di CEV Cup. Fischio d’inizio alle 18 di domani, sabato 8 marzo, diretta su Rai Play e VBTV.

Domenica le altre partite, a cominciare da Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Bergamo. In questo caso, i precedenti pendono decisamente a favore delle pantere dall’anno della rinascita della società orobica: otto successi in altrettanti incontri. Ma nel mezzo dei Quarti di Champions e con una Gara 2 in programma nell’esclusiva location della Chorus Life Arena, con migliaia di persone pronte ad accogliere il ritorno della formazione di volley femminile nel centro della provincia lombarda, le trevigiane non dovranno sottovalutare la carica delle avversarie. La prima sfida in diretta dalle 16 su VBTV e DAZN.

Sulle stesse piattaforme ma dalle 17, a Palazzo Wanny la Savino Del Bene Scandicci ospiterà l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Dopo la sconfitta casalinga contro Novara nell’ultima giornata di Regular Season, a cui è seguito comunque il bel 0-3 in casa del Lodz in Champions, le toscane dovranno rispondere sul campo contro una formazione certamente tra le sorprese della stagione. I confronti del 2024-25 recitano un 1-1 frutto del successo all’andata di Regular Season delle farfalle e della risposta scandiccese nel ritorno, mentre in generale la formazione guidata da coach Gaspari è avanti 18-8 nei precedenti.

A chiudere il primo turno, il match in diretta dalle 19 su Rai Sport e VBTV tra la Numia Vero Volley Milano e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Uno scontro che ha già regalato tante emozioni in questa stagione, con due tie-break mozzafiato sia all’andata che al ritorno, andati in entrambe le occasioni alle meneghine. A mettere ulteriore incertezza, in una settimana in cui la squadra di coach Lavarini sarà chiamata alla trasferta in Turchia contro Eczacibasi dopo l’entusiasmante 3-0 dello scorso mercoledì, una Gara 2 prevista in un palazzetto storico e prestigioso come la Vitrifrigo Arena, pronto a spingere le beniamine biancoverdi, al secondo anno consecutivo ai Playoff.

Parallelamente ai Playoff Scudetto, cominceranno nel weekend anche i Playoff Challenge. Nella Fase 1, l’Honda Olivero Cuneo, undicesima al termine della Regular Season, affronterà la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, decima, con andata in Piemonte e ritorno, con eventuale Golden Set in caso di risultati equivalenti, in Umbria. Fischio d’inizio sabato alle ore 18. In stagione, due successi casalinghi, con Perugia vittoriosa all’andata al PalaBarton e sconfitta al ritorno a Cuneo. La Wash4Green Pinerolo passa direttamente alla fase successiva per la rinuncia de Il Bisonte Firenze alla partecipazione al torno.

LE SFIDE DEI PLAY OFF-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bergamo

Dopo aver inaugurato i play-off europei con la vittoria a Resovia, inizia anche la post season del campionato domenica al Palaverde. La Prosecco DOC Imoco Conegliano campione in carica ospita il Volley Bergamo per gara-1 dei quarti di finale di A1, domenica alle 16.00 al Palaverde. Le Pantere iniziano la Post-Season di campionato dopo aver chiuso la Regular Season imbattuta con 26 vittorie in altrettante partite, prima in classifica a quota 77 punti. Il Volley Bergamo, invece, una delle principali sorprese del campionato, ha chiuso la stagione regolare 8° a quota 36 punti. Gara-2 si giocherà domenica 16 alle ore 17 alla Chorus Life Arena di Bergamo, la serie si risolve al meglio delle 3 sfide. In settimana, le Pantere hanno giocato e vinto per 3-0 a Resovia l’andata dei quarti di finale di CEV Champions League.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023; Vittoria Piani a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024 - Allenatori: Elia Laise a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Nonostante noi siano arrivati primi e loro ottavi non sarà una sfida semplice per noi, i playoff sono un campionato a parte e le sorprese sono dietro l’angolo. Bergamo è una squadra che ha fatto un ottimo girone di andata e che giocherà questi quarti di finale a viso aperto, non vorrà di certo finire la sua stagione senza provarci. Sappiamo che per approdare in semifinale dovremo essere la migliore versione di noi stessi, veniamo da un quarto di finale di Champions League giocato tra alti e bassi e abbiamo capito subito che aria tirerà da qui a fine stagione, co le avversarie sempre più agguerrite. Dobbiamo dimostrare di avere più continuità, si gioca al meglio delle tre sfide e dovremo fare bene subito, la prima gara in casa è fondamentale per indirizzare la serie. Stiamo bene, la squadra sta recuperando tutti i pezzi dopo l’influenza, tra le partite e le febbricitanti ci siamo allenati poco nell’ultimo periodo. Stiamo crescendo di condizione e cercheremo di dimostrarlo anche in partita domenica di fronte al nostro fantastico pubblico ».

Linda Manfredini (Bergamo)- « Un avversario così è molto stimolante, perché ci si ritrova a misurarsi con giocatrici di altissimo livello e ci si spinge a cercare nuove soluzioni. Non sarà facile, ma è comunque una grande occasione, perché questi Play Off ce li siamo meritati. Non era l’obiettivo di questa stagione, eppure ci siamo spinti oltre e siamo arrivati fin qui. Non dobbiamo nemmeno pensare di lamentarci perché ci troviamo a giocare contro la prima della classifica, dobbiamo anzi goderci questo momento cercando di dare il massimo. Chi gli toglierei? Da centrale, direi Wolosz perché a muro mi può dar da fare così come Fahr, per lo stesso motivo. Fonti d’ispirazione? Direi Chirichella, perché l’ho sempre ammirata, fin dai miei inizi, così come Fahr ».

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Prenderanno il via sabato 8 marzo, con il quarto atto stagionale del sentitissimo derby regionale tra Igor Volley Novara e Chieri, i Playoff Scudetto 2025. Il match, in programma alle 18 e in diretta su RaiPlay e Volleyball World TV, sarà l'unico di domani mentre il resto delle gare d'inizio dei quarti di finale si disputeranno domenica. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento dopo una sfida europea: Chieri ha giocato l'andata della finale di Challenge Cup, mentre Novara ha disputato il primo atto della semifinale di CEV Cup. Tante le ex in campo: Alberti e Buijs tra le fila chieresi, Bosio, Mazzaro e Villani tra le azzurre. Si tratta del terzo incrocio stagionale tra le due formazioni, con il fattore campo decisivo nelle precedenti uscite che hanno visto il bilancio di 1-1 in campionato con Chieri vittoriosa per 3-2 all'esordio e Novara a segno in tre set nella gara di ritorno. Tra le ospiti è sicura l'assenza della centrale cipriota Zakchaiou, vittima di un brutto infortunio nelle scorse settimane, mentre tra le azzurre rimangono da valutare le condizioni di Federica Squarcini, che sta ultimando il recupero dall'infortunio agli addominali, e di Tatiana Tolok, sostituita in via precauzionale nel match di CEV Cup di mercoledì sera.

RECEDENTI: 21 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 14 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Anne Buijs a Igor Novara nel 2023/2024

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)-« Iniziano i quarti di playoff, affrontiamo una squadra molto agguerrita, che si presenterà in campo ambiziosa e con tutte le intenzioni di metterci in difficoltà perché come per noi il loro obiettivo è quello di arrivare in semifinale. Penso che quello che giocheremo sia di fatto il quarto di finale più aperto del tabellone e dunque mi aspetto partite molto combattute. In questa fase è fondamentale trovare il modo di recuperare al meglio le energie fisiche e mentali, quando si gioca con questa frequenza diventa un aspetto determinante ».

Anastasia Lyashko (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Contro Novara ci aspetta sicuramente una partita molto difficile. La mia opinione è che in questo momento la cosa principale per noi è concentrarci su noi stessi, commettere meno errori tecnici, cercare di imporre il nostro gioco e sostenerci a vicenda nei momenti difficili in campo ».

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Il momento clou della stagione è finalmente arrivato per la Numia Vero Volley Milano che, archiviata la Regular Season, può ora concentrarsi sui Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2024/25. Domenica 9 marzo alle ore 19:00 (diretta Rai Sport e VBTV), Orro e compagne scenderanno in campo all'Allianz Cloud di Milano per Gara 1 dei Quarti di Finale contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Forti del secondo posto in classifica, ottenuto grazie al doppio successo consecutivo - contro Scandicci e Chieri - nelle ultime giornate di campionato, le meneghine si apprestano ad inaugurare questo cammino verso il Tricolore, iniziando dalla formazione marchigiana. Una Serie che presenta non poche insidie considerato che nelle due gare della stagione regolare, Milano ha sempre avuto la meglio ma soltanto al tie-break. Obiettivo fondamentale dunque è quello di iniziare al meglio per presentarsi poi con fiducia a Gara 2, fissata per domenica 16 marzo alle ore 16:00 a Pesaro.

PRECEDENTI: 9 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Archiviata la Regular Season, inizia la fase cruciale del campionato. Vallefoglia è un avversario che ci ha messo in difficoltà in entrambe le sfide precedenti, entrambe terminate al tie-break. Sarà fondamentale affrontare la Serie con la massima concentrazione. Loro, grazie a un servizio aggressivo, una difesa tenace e un attacco efficace, sono pronti a sfruttare ogni nostro calo di tensione. Vogliamo iniziare questa Serie con una prestazione convincente, esprimendo il nostro miglior gioco con la costanza che ci contraddistingue ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « La vittoria con Cuneo e la qualificazione ai play-off al settimo posto ci hanno dato una grande carica e molto morale, tutto questo campionato è stato così: abbiamo superato mille difficoltà grazie al lavoro di tutto il gruppo. Con Milano in campionato abbiamo disputato due ottime partite, e anche questa volta dovremo esprimerci ad alto livello, visto che dall’altra parte c’è una squadra fortissima obbligata a fare risultato contro di noi ».

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Di rientro dalla vittoriosa trasferta a Lodz, in cui Herbots e compagne hanno bissato il proprio percorso perfetto in Champions League avvicinandosi ulteriormente all’obiettivo Final Four, la Savino Del Bene Volley si appresta a giocare la fase più calda della stagione. Già questo fine settimana è infatti prevista la prima sfida dei Play Off Scudetto, in cui il club scandiccese, terzo in classifica al termine della Regular Season, affronterà la Eurotek UYBA Busto Arsizio di Lualdi e compagne, capaci di affermarsi come sesta potenza del torneo. Un accoppiamento, dunque, non semplice per le ragazze di coach Gaspari, che proprio contro le biancorosse hanno subito la prima sconfitta stagionale alla E-Work Arena, dando di fatto il via all’ottima stagione delle farfalle. Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica 9 marzo alle ore 17:00 a Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 26 (18 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Camilla Mingardi a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Non ci dimentichiamo facilmente che Busto Arsizio è stata la nostra prima dolorosa sconfitta e sappiamo che ha fatto una stagione incredibile, non iniziata benissimo, ma dalla partita proprio contro di noi hanno avuto un bellissimo trend. Dobbiamo sicuramente ri-crescere anche di tenuta mentale durante le gare perché stiamo mancando di ordine, cosa che invece ci aveva caratterizzato per gran parte di stagione. Dobbiamo essere molto attenti perché Busto è una squadra che gioca anche sull’entusiasmo e ha sia delle interpreti tecniche sia delle interpreti fisiche, capaci di metterci molto in difficoltà, difendendoci tanto e spazientendoci durante quella gara. Sarà una serie molto complicata in cui noi dovremo alzare l’asticella: si inizia già domenica ma siamo abituati a giocare ogni partita come se fosse una finale. Dobbiamo mettere via immediatamente la partita di Lodz perché in questo momento la cosa che per noi conta di più sono i Play Off ».

Giuditta Lualdi (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Lavoriamo per arrivare a Palazzo Wanny il più solide possibili, sappiamo che possiamo giocarci una grande chance perchè nella gara di andata in casa siamo state molto ciniche e superiori a loro. Al ritorno hanno vinto loro ma la UYBA ora riparte con lo spirito di una squadra che in casa può battere chiunque, provando a giocare anche fuori la sua miglior partita in Gara 1 ».

PLAY OFF CHALLENGE-

Honda Olivero Cuneo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Inizia la corsa ai Play Off di Challenge Cup per la Honda Olivero Cuneo: le Gatte se la vedranno con la Bartoccini-MC Restauri Perugia nella prima uscita verso la terza coppa europea. Si parte alle 18 di sabato 8 marzo, con la sfida che andrà in diretta su VBTV. La Honda Olivero ha chiuso la regular season con una lunghezza di distacco, ma al Palasport di Cuneo ha avuto la meglio delle perugine. Dall’altro lato le Black Angels vorranno bissare il risultato maturato all’andata al Pala Barton.

PRECEDENTI: 13 (5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Tessa Polder a Bartoccini Perugia nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Agnese Cecconello (Honda Olivero Cuneo)- « Giocare la prima sfida in casa è importante, il calendario è così: ti dà l'opportunità della doppia gara. Iniziare in casa può darti quella carica giusta per affrontare al meglio l'impegno, perché può darti maggiore fiducia nei proprio mezzi. Inoltre in casa abbiamo sempre espresso un gioco migliore, anche se ci attende una partita contro una squadra molto forte ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Come Cuneo ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci un posto per l’Europa che è un qualcosa di prestigioso sia per le ragazze che per la società. Noi faremo di tutto per portare a casa un risultato che ci permetta di andare avanti nel percorso dei play-off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEI PLAY OFF SCUDETTO-

Sabato 8 marzo 2025, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Verrascina Antonella, Zanussi Umberto

Domenica 9 marzo 2025, ore 16.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo Arbitri: Santoro Angelo, Caretti Stefano

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Serafin Denis, Lot Dominga

Domenica 9 marzo 2025, ore 19.00

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Salvati Serena, Giardini Massimiliano

PROGRAMMA E ARBITRI DEL MATCH DEI PLAY OFF CHALLENGE-

Honda Olivero Cuneo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Nava Stefano, Piana Rossella