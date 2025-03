Play Off: Novara in Gara 1 doma Chieri in tre set

NOVARA- Inizia con un successo netto per 3-0 (25-15 25-20 25-18) il cammino della Igor Volley nei playoff Scudetto : le azzurre di Lorenzo Bernardi hanno superato Chieri al termine di un derby controllato dall’inizio alla fine e impreziosito, in un contesto di alto livello, dalle prestazioni sugli scudi di Eleonora Fersino (premiata con merito MVP del match) e del duo offensivo Mims – Ishikawa, 34 volte a segno in due.

Igor con Tolok a riposo e con Mims opposta a Bosio, Bonifacio e Aleksic al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e Fersino libero; Chieri con Van Aalen in regia e Gicquel in diagonale, Gray e Alberti centrali, Buijs e Skinner schiacciatrici e Spirito libero.

Novara parte con Mims in grande spolvero (8 punti nel set per lei) e a segno 7-3 su un pallone vagante a rete, mentre Bregoli chiama subito a raccolta le sue; il muro di Alsmeier vale il 10-5, Gicquel spara out il 13-7 mentre Novara non abbassa il ritmo e trova in Mims il muro del 16-9 e l’attacco vincente del 22-14. Tra le ospiti c’è Guiducci in regia ma le azzurre chiudono di slancio con il pallonetto di Alsmeier, 25-15.

Bregoli conferma Guiducci, Novara parte 4-1 con Ishikawa (11 punti nel set per lei), Alberti accorcia (ace, 6-5) e Gicquel fa pari a muro (8-8), innescando un breve punto a punto, rotto da una gran difesa di Mims e dal successivo diagonale a segno di Ishikawa (11-9). Ancora Mims (ace del 12-9) e Novara scappa con Ishikawa (15-10, poi 20-15 con un gran muro) mentre Squarcini rientra dopo il lungo stop e piazza subito il muro del +7 (22-15). Chieri non si arrende (22-19) e Bernardi ferma il gioco, Ishikawa concretizza una gran difesa di Squarcini e conquista il set ball (24-19), poi Mims chiude e fa 2-0 sul 25-20.

Altro ace di Bosio e Novara parte forte (4-1), il servizio di Mims allunga (9-4, ace) mentre Chieri si aggrappa a Gicquel, che accorcia con il pallonetto del -2 (11-9). Fersino si esalta in difesa e Ishikawa non sbaglia (14-10) con la solita Mims che fa 18-13 in battuta e poi replica sul 20-13. E’ ancora l’americana, poco dopo, a chiudere a muro, per il 25-18.

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo contentissime di aver approcciato al meglio questa serie, conquistando una vittoria netta e importante con una prestazione davvero di alto livello. Faccio i complimenti a tutte le mie compagne, che siano entrate per un punto o che abbiano giocato l’intera partita, perché ognuna di noi ha dato un contributo decisivo alla conquista del successo. Ora ci prepariamo alla trasferta di CEV Cup e poi a vivere gara due di questo quarto di finale, consapevoli che a Chieri sarà molto più dura ».

Gaia Guiducci (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Anche stasera non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma Novara è in un momento in cui sta giocando benissimo. Dobbiamo rialzare subito la testa perché abbiamo appuntamenti molti importanti ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-0 (25-15 25-20 25-18) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Aleksic 6, Bosio 4, Alsmeier 10, Bonifacio 6, Mims 19, Ishikawa 15, Fersino (L), Squarcini 1, De Nardi. Non entrate: Akimova (L), Bartolucci, Tolok, Villani, Mazzaro. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 10, Gray 3, Gicquel 9, Buijs 10, Alberti 5, Van Aalen, Spirito (L), Guiducci, Anthouli, Rolando. Non entrate: Omoruyi, Gagliardi (L), Reano, Bednarek. All. Bregoli.

ARBITRI: Verrascina, Zanussi.

Durata set: 21', 25', 25'; Tot: 71'.

MVP: Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2695