Play Off Challenge: Perugia batte ed elimina Cuneo

Non ci sono problemi per la Bartoccini MC Restauri Perugia che vince anche la sfida di ritorno del primo turno di play-off challenge ed elimina la Honda Olivero Cuneo dalla corsa per la terza coppa europea. Il successo per 3-0 (25-18 25-17 27-25) in Piemonte è stato bissato da un risultato identico al Pala Barton Energy nel pomeriggio di domenica 16 marzo. Perugia mette subito il pass in tasca vincendo i primi due set per 25-18 e 25-17, poi il terzo è pura accademia e finisce ai vantaggi per 27 a 25. Mvp Gryka con dieci punti di cui due murate. Trova spazio un po’ tutto il roster con le varie Pecorari, Anchante, Recchia e Rastelli sugli scudi. Le Black Angels giocano, vincono e, cosa più importante, si divertono. E adesso sotto col prossimo avversario, sempre con sfida di andata e ritorno. Ma stavolta la banda di coach Giovi giocherà il ritorno fuori casa. La gara con Cuneo è stata anche l’occasione per promuovere la racconta fondi dell’associazione Amani Education ODV della palleggiatrice Maria Irene Ricci e del fratello Pippo Ricci, campione del basket italiano. Amani ha l’obiettivo di costruire una scuola secondaria a Kisaki, città della regione del Singida, in Tanzania.

Avvio di partita all’insegna dell’equilibrio. Perugia parte bene, ma Cuneo non molla. Traballi e Nemeth sono sul pezzo e le Black Angels passano avanti al primo parziale (8-7). Bartolini a muro e Ungureanu a rete lanciano Perugia (13-8). Al secondo parziale, Sirressi e compagne hanno un vantaggio confortante (16-11). Giovi premia Pecorari in campo al posto di Traballi. Dentro anche Gryka per Cekulaev. La strada verso il vantaggio è in discesa (25-18).

Avvio di secondo set sulla falsa riga del primo. Equilibrio ma con Perugia pronto a scattare (8-5). Gryka è in forma, le Black Angels controllano. In campo c’è anche Gardini (16-13). Sirressi difende alla grande, Cuneo prova a reagire. Entrano Rastelli e Anchante: Perugia chiude i conti 25-17 e si guadagna un altro turno nei playoff Challenge.

Nel terzo set spazio a chi ha giocato di meno. Le due squadre non sfigurano. Se la giocano punto a punto. Perugia sempre avanti ai parziali (8-7 e 16-15). Cuneo non molla si va ai vantaggi. Perugia ha la meglio (27-25).

I protagonisti-

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini MC Restauri Perugia)- « Abbiamo fatto una buona prestazione, guadagnandoci con merito tra andata e ritorno il passaggio del turno. Affronteremo il prossimo avversario con la stessa voglia e determinazione. Brave tutte le ragazze. Un plauso particolare a chi è entrato e dato un contributo importante ».

Gino Primasso (Dirigente Honda Olivero Cuneo)- « Abbiamo sempre iniziato con il piede giusto ogni set, ma alle prime problematiche Perugia ha sempre preso il break di vantaggio che ha poi determinato l’andamento dei parziali. Nel terzo set c’è stato spazio per alcune rotazioni e si è vista una partita più combattuta. Ora lo sguardo è rivolto verso all’inizio della prossima stagione ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-18 25-17 27-25) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 3, Traballi 6, Bartolini 5, Nemeth 9, Ungureanu 3, Cekulaev 6, Sirressi (L), Gryka 10, Gardini 6, Rastelli 5, Pecorari 2, Anchante Pena. Non entrate: Recchia (L), Bartolini. All. Giovi.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile, Kapralova 2, Cecconello 4, Bjelica 7, Bakodimou 7, Polder 3, Panetoni (L), Brambilla 8, Sanchez Savon 5, Dodson 4, Martinez 1, Colombo 1, Scialanca (L), Colla. All. Pintus.

ARBITRI: Caretti, Mesiano.

Spettatori: 1150, Durata set: 25', 24', 29'; Tot: 78'.

MVP: Aleksandra Gryka (Bartoccini MC Restauri Perugia)