Play Off: Chieri fa tremare Novara ma in semifinale vanno le igorine

L’incontro ha visto un andamento altalenante, con le due squadre capaci di alternare momenti di dominio a passaggi a vuoto. Il primo set è stato molto combattuto, con continui capovolgimenti di fronte, ma alla fine è stata Chieri a spuntarla 20-25 sorprendendo il PalaIgor. Novara ha reagito con forza nel secondo parziale, dominandolo dall’inizio alla fine con un netto 25-12, grazie a un servizio efficace e una fase break letale. Nel terzo set, Chieri è tornata a spingere, gestendo meglio i momenti cruciali e riuscendo a chiudere 20-25, riportandosi avanti nel conto dei set. La risposta di Novara non si è fatta attendere: con un quarto parziale solido e ben giocato, la squadra di casa ha pareggiato i conti con un convincente 25-17, forzando il tie-break. Il set decisivo ha visto Novara partire forte, mantenendo sempre un vantaggio di sicurezza e chiudendo con un perentorio 15-6, suggellando così una vittoria meritata.

Protagonista della serata è stata Eleonora Fersino, premiata meritatamente come MVP dell’incontro. Il libero di Novara ha offerto una prestazione impeccabile in seconda linea, con una ricezione solidissima (93% di positività, 73% di perfetta) e una lettura difensiva che ha fatto la differenza nei momenti chiave del match. Ottimo l’impatto di Mims, che ha messo a segno punti pesanti con una buona efficienza (46%). In evidenza anche le prestazioni di Sara Bonifacio e Maja Aleksic al centro della rete. Bonifacio ha chiuso con un impressionante 80% in attacco e una costante presenza a muro (11 punti), Aleksic non è stata da meno, con 4 monster blocks per 15 punti. Alsmeier e Ishikawa, malgrado qualche errore, hanno comunque totalizzato 34 punti in coppia.

Per Chieri, non efficace come al solito a muro, le migliori sono state Skinner, 17 punti, Buijs e Giquel, 14 punti a testa. Il dispiacere per l’uscita dai Playoff Scudetto dovrà comunque essere messo da parte in fretta, perché la squadra di coach Bregoli sarà impegnata già sabato nella Gara 1 delle Fase 2 di Playoff Challenge in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 20.30). Nello stesso turno ma in campo domenica, Wash4Green Pinerolo contro Eurotek Uyba Busto Arsizio (ore 17) e Bergamo contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 19). Anche nella Fase 2 la formula prevede sfide di andata e ritorno, con Gara 2 in casa della miglior qualificata, ed eventuale Golden Set come nelle coppe europee.

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono davvero contenta e al tempo stesso distrutta, perché dal punto di vista emozionale è stata davvero una partita tesissima, tirata. Ci siamo trovate sempre sotto, a rincorrere, ma alla fine con la forza del gruppo, con il cuore e con l'apporto di chiunque sia entrato dalla panchina anche per un solo scambio, siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Ora ci aspetta Conegliano, daremo tutto per essere all'altezza della sfida ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sono stati set altalenanti, in cui non c'è stata continuità e questo si è visto, soprattutto nei parziali persi. Sono contenta perché siamo comunque riusciti a esprimere una buona pallavolo, il tie-break si decide su episodi e oggi questi non sono stati a nostro favore ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-2 (20-25 25-12 20-25 25-17 15-6)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Aleksic 15, Bosio 4, Alsmeier 20, Bonifacio 11, Tolok 13, Ishikawa 14, Fersino (L), Mims 7, De Nardi. Non entrate: Squarcini, Akimova (L), Bartolucci, Mazzaro, Villani. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 17, Gray 3, Gicquel 14, Buijs 14, Alberti 6, Van Aalen 4, Spirito (L), Omoruyi 2, Anthouli, Rolando, Guiducci. Non entrate: Lavagnino, Fanfani (L), Bednarek. All. Bregoli.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

Durata set: 23′, 20′, 25′, 28′, 13′; Tot: 109′.

MVP: Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2900