Play Off: al via le supersfide Conegliano-Novara e Milano-Scandicci

Due confronti tutt’altro che inediti visto che non solo ricalcano le ultime semifinali di Coppa Italia, ma anche le scorse Semifinali Scudetto. In generale, è dal 2017-18, con Busto Arsizio tra le migliori quattro, che non si qualificano formazioni diverse al penultimo appuntamento dei Playoff. Proprio come nel 2018-19, le Semifinali torneranno a disputarsi al meglio delle cinque partite: Gara 1 nel weekend 22-23 marzo, Gara 2 tra il 29 e il 30 marzo, Gara 3 il 6 aprile e le eventuali Gara 4 e Gara 5 mercoledì 9 aprile e nel fine settimana del 12-13 aprile.

Dopo i 21mila spettatori nelle nove gare di Quarti, un aumento del 28% rispetto alla passata stagione, si attende tanto entusiasmo sia al Palaverde che all’Allianz Cloud. Domani, sabato 22 marzo, le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano accoglieranno le avversarie dell’Igor Gorgonzola Novara, a partire dalle 18 e in tripla diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. Non c’è bisogno di presentare una delle classiche del volley femminile, 51 precedenti di cui ben 14 nei Playoff; quel che sicuramente è importante sottolineare è che la squadra di coach Bernardi è fin qui stata l’unica a strappare un punto in stagione alle trevigiane (escludendo il 3-2 di Supercoppa contro Milano), nella sfida di ritorno di Regular Season. Un monito che coach Santarelli non dovrà sottovalutare, considerando anche l’imprevedibilità di una Serie al meglio delle cinque partite. Dopo lo scontro di domani, Gara 2 si disputerà il 29 marzo alle ore 17 al PalaIgor, mentre Gara 3 sarà in diretta anche su Rai 2 alle 15.20 di domenica 6 aprile.

Dall’altro lato del tabellone, la Numia Vero Volley Milano ospiterà la Savino Del Bene Scandicci in un altro duello non banale. Tra i 31 precedenti, pesano i 5 avvenuti negli ultimi due anni proprio in Semifinale Playoff: nel 2022-23 furono le meneghine a conquistare l’accesso in Finale, mentre l’anno scorso la formazione toscana ebbe la meglio in due gare. Innumerevoli gli ex, a partire da coach Gaspari, sulla panchina del club milanese in entrambi i precedenti Playoff, fino al libero Castillo e alle laterali Pietrini e Bajema. Il fischio d’inizio di Gara 1 è previsto per domenica 23 marzo alle ore 18, diretta Rai Sport e VBTV, Gara 2 si disputerà a Palazzo Wanny domenica 30 marzo alle ore 20.30 mentre Gara 3 domenica 6 aprile alle ore 17.

Parallelamente, spazio anche alla Gara 1 della Fase 2 di Playoff Challenge. Le quattro eliminate dei Quarti di Finale si uniranno alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia e alla Wash4Green Pinerolo, confrontandosi su sfide di andata e ritorno, con Gara 2 in casa della miglior classificata in Regular Season ed eventuale Golden Set con la formula europea. Le umbre ospiteranno la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sabato alle ore 20.30, le pinelle se la vedranno contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio domenica alle 17 mentre alle 19 dello stesso giorno Bergamo accoglierà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Le Gara 2 sono calendarizzate domenica 30 marzo. Tutti gli incontri saranno visibili sul canale Youtube di Lega e VBTV. Passeranno il turno tre squadre: la prima del ranking, sempre sulla base della classifica di Regular Season, giocherà in casa la Finale del 5 aprile contro la vincente della Semifinale tra le altre due qualificate, in programma invece mercoledì 2 aprile sempre in casa della migliore classificata.

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Appuntamento con la "classicissima" per le semifinali play-off del campionato: la Prosecco DOC Imoco Conegliano, campione in carica e ancora imbattuta nella stagione, sfida domani, sabato, alle 18.00 al Palaverde la Igor Gorgonzola Novara, nella riedizione della semifinale della passata stagione, si gioca al meglio delle 5 sfide. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli, le Pantere hanno affrontato e battuto 2-0 Bergamo ai quarti di finale; per superare Chieri, invece, Novara si è spinta fino al tie-break di gara-3. È una delle sfide più ricorrenti della pallavolo italiana, sono già 3 i confronti stagionali tra le due squadre, tutti vinti dalla Prosecco DOC Imoco. La gara sarà trasmessa diretta tv su Rai Sport e in streaming su DAZN.

PRECEDENTI: 51 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 40 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel

2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Novara è una delle quattro squadre per vincere trofei e lo sta dimostrando: è arrivato in Final Four di Coppa Italia, ci ha messo in difficoltà nelle partite di campionato ed è arrivata in finale di Coppa CEV. Hanno tante alternative, giocatrici duttili e possono battere chiunque, lo hanno dimostrato contro Scandicci e Milano. Dovremo stare attenti, hanno delle soluzioni che ci possono mettere in difficoltà. Siamo chiamati a fare una prestazione migliore rispetto alla semifinale di Coppa Italia dove abbiamo sofferto molto con l'Igor, bisogna limitare gli errori e prestare attenzione ai loro punti di forza. Sarà una serie lunga con tre settimane di lavoro piene, non siamo abituati a lavorare così, sono mesi che non ne abbiamo possibilità. Potremo curare i dettagli, gestire le energie e concentrarci su lavori diversi rispetto al resto della stagione. Il focus si sposta molto sul piano tattico degli avversari in questa fase, ma anche su aspetti tecnici che possiamo ancora migliorare. Sarà importante iniziare bene anche perchè giochiamo nel nostro Palaverde, abbiamo il fattore campo a nostro favore e cercheremo di partire nel migliore dei modi. Mi aspetto un palazzetto in grado di spingere la squadra alla vittoria ».

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Tornare a Conegliano per me è sempre speciale, visto che è a tutti gli effetti come tornare a casa, essendo stato il club con cui ho esordito in serie A. Da giocatrice poi è sempre stimolante, loro sono probabilmente la squadra più forte al mondo ed è sempre bello misurarsi con questo tipo di sfida. Daremo tutto, vogliamo cercare di rendere la serie lunga e combattuta. Non sarà facile ma ho piena fiducia nelle potenzialità della nostra squadra ».

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Entrano nel vivo i Playoff Scudetto per la Numia Vero Volley Milano. Dopo le vittorie contro Vallefoglia nei Quarti di Finale, le ragazze di coach Lavarini si sono aggiudicate un posto in Semifinale Playoff Scudetto dove, domenica 23 marzo alle ore 18.00 affronteranno le toscane della Savino Del Bene Scandicci tra le mura casalinghe dell'Allianz Cloud di Milano. Sono tre i precedenti stagionali tra le due compagini - che si sono affrontate due volte in campionato e una in semifinale di Coppa Italia - con le gare disputate che hanno sempre dato spettacolo, terminando tutte al tie-break. Per le toscane seconda trasferta consecutiva dopo quella di Busto dove domenica hanno ottenuto l'accesso alle Semifinali grazie ai successi sulle bustocche, con Gara 2 conclusa al quinto set con il punteggio di 20-22 evitando così un'eventuale Gara 3.

PRECEDENTI: 31 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 16 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Kara Bajema a Vero Volley nel 2023/2024; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Prima gara di una Serie molto impegnativa e difficile per entrambe le squadre. Tutti gli incontri fin qui disputati in stagione sono stati decisi al quinto set e questo è indicativo di quanto le due squadre possano coltivare le stesse ambizioni. Sarà determinante esprimersi ad alto livello con costanza in una Serie che potrebbe essere decisamente lunga. Ci stiamo preparando per affrontare Scandicci al meglio dalla prima gara in casa dove conteremo sul supporto del nostro pubblico ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È una semifinale del playoff con una formula al meglio delle cinque gare. Chiaramente prevede un percorso estremamente lungo, dove sia da una parte che dall'altra ci saranno degli accorgimenti tattici in corso d'opera. Gara-1 rappresenta la quarta sfida di quest'anno contro Milano, quindi da parte nostra dobbiamo cercare di far tesoro delle tre 'maratone' già disputate: le due di campionato e quella di Coppa Italia. Dovremo cercare di fare un piccolo step in più per quanto riguarda l’ordine muro-difesa, perché sappiamo che contro atlete fisiche e qualitative come quelle di Milano sarà fondamentale non mettere Orro nelle migliori condizioni di distribuzione. Sappiamo che la difesa sarà ancor più importante del muro, perché conosciamo la varietà e le altezze dei colpi di Milano. Una cosa che dovremo fare meglio rispetto alla gara di ritorno di campionato è il secondo tocco: in quell’occasione abbiamo difeso, abbiamo toccato tanto a muro, ma non siamo state ciniche nel momento della ricostruzione. Quando si riesce a portare a casa una situazione di transizione, bisogna cercare di essere il più ordinate possibile. D’altra parte, il servizio sarà determinante da qui in avanti, ma credo che questo valga per la pallavolo in generale. Dovremo avere tanta pazienza, perché si giocheranno molte partite e tante partite nelle partite, dato che ogni set sarà una storia a sé ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DI SEMIFINALE PLAY OFF-

Sabato 22 marzo 2025, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Puecher Andrea

Domenica 23 marzo 2025, ore 18.00

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele