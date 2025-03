Play Off: non ce n'è per nessuno: Conegliano travolge Novara

Nel pre-gara il Palaverde, gremito con quasi 5000 spettatori, applaude due gialloblù entrate nella storia in occasione di gara-2 dei quarti di finale contro Bergamo: Monica De Gennaro è diventata la giocatrice con più presenze nella storia del campionato italiano, superata Francesca Piccinini a quota 631; Isabelle Haak, invece, con 11 punti segnati ha scavalcato Robin De Kruijf ed è in cima come scoring leader della storia della Prosecco DOC Imoco con 2576 punti. Per il libero ci sarà una standing ovation alla fine, celebrato come bandiera del club oltre che del volley italiano.

Coach Daniele Santarelli propone la diagonale Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella sono le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Lorenzo Bernardi opta per Bosio-Tolok per la diagonale, Ishikawa e Alsmeier sono le bande, Bonifacio e Aleksic le centrali, Fersino il libero.

In un Palaverde subito incandescente, la partenza delle Pantere è al fulmicotone: 9-0 con 3 punti segnati da Zhu (saranno 6 dopo il primo set con il 50% di efficienza offensiva), Asia ha i polpastrelli vellutati quando alza per il primo punto di Fahr (14-7, 6 punti di cui 3 muri alla fine per l’azzurra), mentre Haak è una garanzia quando balza da posto 2 (20-13). L’1-0 gialloblù lo firma proprio la svedese, Prosecco DOC Imoco incontenibile nel primo periodo (25-18).

Ancora Zhu in copertina all’alba del secondo set, la superstar cinese ne segna tre di fila per portare le Pantere sul 4-2: chiuderà con 16 punti e un ace oltre al premio di migliore in campo, superlativa. Novara resta a contatto, poi sale in cattedra Wolosz, anche senza gli assist: muro dopo uno scambio lungo (il primo di squadra, Fahr la imita subito dopo) accompagnato dall’ace (9-6 e time-out avversario). Gabi punge da posto 4 (ricezione positiva al 71% nel set), ora De Gennaro e compagne sono dappertutto in difesa (solo 2 errori in ricezione di squadra sul 2-0), Zhu segna di rapina (10 punti a secondo set finito) e la Prosecco DOC Imoco mette la freccia (18-8, 8-0 di parziale gialloblù). Il secondo set tramonta con il 2-0 per le Pantere, Lukasik dà fosforo in seconda linea e Mims sbaglia il servizio per il 25-16 definitivo.

Una magata di Gabi è la prima giocata di pregio del terzo set, Zhu fa ace e Haak trasforma in oro dopo un’inchiodata di De Gennaro (9-5), la Prosecco DOC Imoco prende per mano il periodo anche con il doppio vantaggio. È spettacolo vero al Palaverde, Fahr erige ancora il muro e Haak le fa eco immediatamente (16-8 e sesto muro di squadra, opposto on fire con 17 punti e il 51% offensivo). Zhu concretizza ancora appena si apre uno spiraglio (19-10), Chirichella segna come un’equilibrista (23-12, 8 punti con un mostruoso 60% di efficienza), il matchpoint per il definitivo 3-0 è di Gabi (25-13, 7 punti alla fine per la brasiliana).

Gara-2 si giocherà al PalaIgor di Novara sabato 29 marzo alle 17, la serie è al meglio delle 5 sfide. Si tornerà al Palaverde domenica 6 aprile per gara-3, inizio del match alle 15:20.

I protagonisti-

Sarah Fahr (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stato bellissimo anche stasera giocare al Palaverde, con un pubblico così rendiamo al massimo ed è più facile giocare. Siamo partite bene in questa semifinale, un risultato positivo per noi, ma è la prima partita della serie e penso che gara2 a Novara sarà tutta un'altra storia come ricordiamo è successo anche lo scorso anno, non aspettiamoci che sia sempre come stasera con loro. Noi abbiamo fatto una buona partita, nonostante qualche errore siamo state brave a prendere in mano il gioco in tutti i set, ma è solo l'inizio c'è ancora tanto lavoro da fare ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)-« C'è sicuramente rammarico per come abbiamo giocato, conosciamo il valore di Conegliano ma siamo anche consapevoli di poter fare molto meglio di quanto messo in campo oggi. Giocare questa semifinale contro un avversario così forte è senz'altro un privilegio e sono certa che già dalla prossima sfida, in casa, anche grazie al supporto dei nostri tifosi riusciremo a offrire un'altra pallavolo. Intanto dobbiamo resettare e spostare la testa alla partita di martedì, quando ci giocheremo l'andata di una finale europea, obiettivo cui tutti noi teniamo tantissimo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-17, 25-16, 25-13)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 7, Zhu 16, De Gennaro, Haak 17, Wolosz 2, Lukasik, Chirichella 8, Fahr 6, Bardaro ne, Seki ne, Eckl ne, Adigwe ne, Lanier ne. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 2, Bosio, Bartolucci, De Nardi, Fersino, Alsmeier 6, Ishikawa 4, Mims 1, Bonifacio 1, Aleksic 8, Tolok 6, Squarcini 2, Mazzaro ne, Akimova ne. All. Bernardi

ARBITRI: Papadopol e Puecher

Durata: 23’, 25’, 23’ Tot:71’

MVP: Zhu Ting (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4998