CUNEO- Si separano le strade della Cuneo Granda Volley e del tecnico Lorenzo Pintus. La società piemontese, dopo aver centrato una sofferta salvezza con il tecnico romano in panchina, ha deciso di non avvalersi per la prossima stagione delle sue prestazioni. La dirigenza sta vagliando diverse opzioni per la guida tecnica del prossimo anno.