ROMA- Nella giornata di domenica 30 marzo, in programma le Gara 2 della seconda fase di Playoff Challenge . Sia alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 17) che alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (ore 18) basterà vincere due set per qualificarsi alla fase successiva dopo i doppi 0-3 di Gara 1 contro Bergamo e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. In caso di passaggio del turno, le biancoverdi sarebbero qualificate nella Semifinale di mercoledì 2 aprile, da disputare contro la vincente del confronto tra Eurotek Uyba Busto Arsizio (si giocherebbe all’E-Work Arena) e Wash4Green Pinerolo (al contrario, il match si disputerebbe al PalaMegabox). Quella tra bustocche e pinelle (ore 17) sarà sicuramente la sfida più incerta dopo il 3-2 dell’andata a firma piemontese: per passare il turno, la squadra di coach Barbolini dovrà vincere da tre punti o conquistare il Golden Set in caso di successo al tie-break, in caso di sconfitta a festeggiare sarà la squadra di coach Marchiaro. La Finale di sabato 5 aprile si giocherà in casa della squadra classificatasi meglio in Regular Season: se Chieri confermasse il risultato dell’andata andrà quindi in scena al PalaFenera.

LE TRE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Da un minimo di una a un massimo di due partite al PalaFenera per concludere la stagione con la qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup, confermando la propria presenza in una coppa europea per il quarto anno consecutivo. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 si prepara a ospitare domenica, 28 marzo (ore 18), la Bartoccini Mc-Restauri Perugia per la gara di ritorno del secondo turno dei Playoff Challenge A1 Tigotà. Grazie al quinto posto in campionato che permetterebbe di saltare le semifinali, per le biancoblù è in palio un posto nella finalissima di domenica 5 aprile. Nella gara d'andata di sabato scorso Spirito e compagne hanno ottenuto una netta e convincente vittoria per 0-3, risultato che le mette in una posizione di vantaggio: per passare il turno basterà aggiudicarsi due set, o alla peggio vincere il golden set di spareggio. Le chieresi dovranno però guardarsi da una formazione insidiosa che quest'anno le aveva già sorprese in campionato imponendosi 1-3 al PalaFenera lo scorso 12 gennaio.

PRECEDENTI: 13 (3 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 10 successi Reale Mutua Fenera Chieri

EX: Gaia Guiducci a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Perugia è una squadra forte in difesa e con un buon servizio. Gioca veloce e ha attaccanti forti, come Nemeth. Penso che per noi sarà importante servire bene, così avremo maggiori possibilità di fermare il loro attacco ».

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Non sarà per nulla semplice ribaltare il risultato. Servirà alzare di molto il livello di gioco rispetto alla partita d’andata ed essere aggressive dall’inizio alla fine, come accaduto nella partita di regular season (le Black Angels espugnarono il campo di Chieri per 3 a 1, ndr). Loro arrivavano dal quarto di Play-off Scudetto con Novara, una serie dove, aldilà dell’eliminazione, hanno raggiunto picchi di pallavolo particolarmente alti. Contro di noi sono rimaste settate su quel livello, riuscendo ad essere costanti in tutti i set giocati. Noi gli abbiamo tenuto testa nel primo parziale, poi siamo calate e non c’è stata più partita. Il loro merito principale è quello di aver recuperato subito mentalmente dopo il k.o. con Novara ed aver tenuto grande intensità in tutto il match. Noi abbiamo comunque l’obbligo di crederci e provarci, prima di tutto per rispetto verso noi stesse e per il percorso che abbiamo fatto in questa stagione. Non sarebbe bello chiudere con una brutta prestazione, poi nel volley mai si sa, a volte è un gioco molto strano ». .

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo

Mission remuntada! Così la Eurotek UYBA Busto Arsizio sta presentando l'evento di domenica alla e-work arena, dove ci sarà ancora una volta bisogno di un clima infuocato per sostenere la squadra in una partita tutt'altro che semplice. Lualdi e compagne, per proseguire la corsa nei Playoff Challenge, devono infatti sconfiggere la Wash4Green Pinerolo, vincente nella gara di andata per 3-2. Alle farfalle serve una vittoria da 3 punti, mentre in caso di 3-2 si disputerà il Golden Set di spareggio. In tutti gli altri a passare in semifinale sarà il team piemontese. La squadra di coach Barbolini ha studiato a video durante la settimana la gara di domenica scorsa a Villafranca Piemonte e sta studiando tutte le contromosse del caso, consapevole della buona vena dell'avversario e delle diverse soluzioni che la Wash4Green può mettere in campo. In caso di passaggio del turno varrà, come criterio per stabilire la classifica della Fase 2, il miglior piazzamento in regular season: per questa ragione se Chieri superererà Perugia e dunque sarà primo in graduatoria, la UYBA giocherà la semifinale in gara secca a Busto Arsizio contro la vincente di Vallefoglia - Bergamo mercoledì 2 aprile alle 20.30. Se invece Chieri dovesse perdere con Perugia le farfalle sarebbero prime e dunque salterebbero la semi ritrovandosi direttamente in finale (gara secca in casa il 6 aprile). Ma prima di pensare al dopo conviene concentrarsi sul match contro la squadra dell'ex Bracchi, MVP domenica e probabile titolare insieme a D'Odorico in posto 4. Per il resto del sestetto Marchiaro potrebbe recuperare Akrari al centro (assente domenica per torcicollo) e schierare il libero titolare Moro (sostituito domenica scorsa da Di Mario). Di contro coach Barbolini dovrebbe puntare ancora sull'usuale 6+1, sapendo di poter contare sempre su una Frosini sempre positiva a chiamata e su una Lazic in crescita. Attenzione! UYBA Volley invita gli spettatori che saranno presenti domenica in arena a non andare via una volta finito il match: ci attende un momento emozionante al centro del campo!

PRECEDENTI: 7 (3 successi Wash4green Pinerolo, 4 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021; Martina Bracchi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023

Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Pinerolo ha dimostrato domenica di essere una squadra pericolosa e con una rosa ampia che può permetterle diverse soluzioni. Noi sappiamo di dover combattere perchè sarà una gara da dentro-fuori e loro verranno a Busto Arsizio con il coltello fra i denti. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare adesso e non vediamo l'ora di giocare in un'arena ancora infuocata: vogliamo provare ad andare fino in fondo a questi Playoff Challenge ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Vincere è sempre motivo di orgoglio e lo è ancora di più quando batti una grande squadra come Busto. L'unica che ci mancava se escludiamo le 4 Big. Dobbiamo comunque resettare, una bella vittoria anche se ai fini del passaggio del turno conviene considerarla come un pareggio perchè dobbiamo violare un campo complicatissimo. Mai smettere di inseguire un sogno ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bergamo

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca domenica 30 marzo alle 17 al PalaMegabox contro il Volley Bergamo la gara di ritorno della Fase 2 dei Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup, terza coppa europea per importanza dopo la Champions League e la Cev Cup. Nella gara di andata, a Bergamo, la squadra del presidente Angeli ha superato le avversarie con il massimo scarto, per cui le sarà sufficiente vincere due set per passare il turno.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 3 successi Bergamo)

EX: Vittoria Piani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Per noi si tratta di una partita molto importante, veniamo da una bella vittoria domenica scorsa a Bergamo ed ora dobbiamo vincere almeno due set per passare il turno. Non sarà facile, Bergamo ha dimostrato lungo tutta la stagione quanto vale. Noi teniamo molto a giocare una bella partita e ce la metteremo tutta per proseguire il cammino. ».

Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « L'ultima partita in casa non è stata bella da parte nostra. Non ci siamo avvicinati alla partita come avevamo detto. Spero ci sia servito di lezione, perché domenica ci giocheremo tutto. Dovremo tornare ad essere la squadra che combatte e lascia il cuore sul campo fino all'ultimo punto come abbiamo fatto nelle sfide di tutta questa stagione. E’ davvero un peccato che in questo finale di anno non stiamo giocando come sappiamo, perché durante la regular season abbiamo dimostrato di poter fare davvero bene e vorrei che mostrassimo di nuovo la nostra bella pallavolo! Sarà importante giocare a mente libera, divertendoci e allo stesso tempo lottando, per non aver alcun rimpianto dopo. Vallefoglia è una squadra che gioca molto bene in casa sua, non sarà una partita facile per noi. Ma il club e i nostri tifosi meritano una reazione dopo le ultime sconfitte e domenica abbiamo la possibilità di mostrare loro che siamo pronti a combattere per guadagnarci la semifinale di questi Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DEL 2° TURNO PLAYOFF CHALLENGE

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo Arbitri: Saltalippi Luca, Nava Stefano Serie 0-1Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo Arbitri: Giglio Anthony, Jacobacci Sergio Serie 1-0Reale Mutua Fenera Chieri - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Santoro Angelo, Marconi Michele Serie 1-0