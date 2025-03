Play Off: impresa Novara, Conegliano si ferma dopo 50 vittorie di fila

NOVARA- Dopo cinquanta vittorie consecutive, in gara 2 della semifinale Play Off , si infrange al PalaIgor la striscia di successi della Prosecco Doc Imoco Conegliano: un’Igor Gorgonzola Novara praticamente perfetta infligge un secco 3-0 (25-19 25-20 25-23) alle campionesse in carica, prima sconfitta in stagione, e rimette in equilibrio la Serie di Semifinale Scudetto della Serie A1 Tigotà.

Ha il sapore dell’impresa quanto fatto in Gara 2 dalla squadra di coach Bernardi davanti ai 4000 spettatori del palazzetto novarese: era dal 9 maggio 2023, Gara 2 di Finale Scudetto contro Milano, che le pantere non subivano un 3-0 nelle competizioni della Serie A. Un capolavoro che, oltre a portare il confronto Playoff sull’1-1, dà nuova linfa a Novara dopo la brutta Gara 1 del Palaverde e consegna anche alle zanzare la certezza di ritornare al PalaIgor per Gara 4 in programma mercoledì 9 aprile, tre giorni dopo la Gara 3 di domenica 6 aprile (ore 15.20 in diretta Rai 2, DAZN e VBTV).

La partita viene sostanzialmente condotta dalle padrone di casa dall’inizio alla fine, ogni tentativo di Conegliano di trovare il ritmo gara e l’inerzia per ribaltare l’incontro viene soffocato dal muro nel primo set (6 blocks vincenti di Novara e solo il 16% di efficienza offensiva per le ospiti), dal servizio nel terzo set (4 ace delle piemontesi e ricezione al 18% di efficienza per le avversarie) e in generale da una Tolok semplicemente imprendibile e meritamente MVP del match, autrice di niente meno che 26 punti (3 ace e 2 muri) nelle tre frazioni di gioco, vinte a 19, 20 e 23. Accanto a lei, chiudono a quota 12 le laterali Ishikawa e Alsmeier, mentre a coach Santarelli non bastano i 20 punti di Haak (5 muri) di fronte alla peggior prestazione stagionale delle sue giocatrici.

Il primo minibreak è di Haak, 3 punti con un muro-tetto per il 2-4. Grande partenza della svedese spesso sollecitata da Wolosz, poi anche Zhu alza la saracinesca, ma l’Igor reagisce trascinata dal suo pubblico: un muro di Bosio, poi Tolok va a segno due volte e porta in vantaggio le padrone di casa (7-6). In un’atmosfera infuocata le piemontesi forzano la battuta e si scatenano a muro, prendendo all’improvviso la testa delle operazioni (10-7). Il parziale 7-1 costringe coach Santarelli a un prematuro time out. Novara gioca bene, continua a mettere in difficoltà la ricezione gialloblù e trova buone soluzioni offensive con Ishikawa e Bonifacio, 13-9. Gabi e Wolosz (ace) con esperienza dimezzano il gap, ma Novara con il quarto muro e l’ace di una Tolok incendiaria (8 punti nel set) ritornano a comandare (15-11). La Prosecco DOC Imoco soffre, ma non crolla, ancora Isabelle Haak (9 punti nel set) con muro ed ace sigla il -1 (17-16). Entra il doppio cambio con Adiwge e Seki, ma l’Igor non ci sta e con un’altra spallata a firma Bonifacio riprende il +4 (20-16). Allarme rosso per le Pantere che faticano in ricezione e in attacco, mentre il PalaIgor esplode per il 23-17 siglato da Ishikawa. L’Igor si dimostra la solita avversaria ostica, continua a spingere e conquista il primo set: 25-19.

Secondo set con Novara che prova a partire sulle ali dell’entusiasmo e la Prosecco DOC Imoco che cerca di ritrovare le sue certezze, minate nel primo set dalla grande prova di Bosio e compagne. Alsmeier firma la prima mini fuga delle padrone di casa (6-4), risponde Gabi, ma la tedesca si è accesa e Novara insiste (9-6). Capitan Wolosz chiede un entra lavoro a Bella Haak (l’unica attaccante che dà certezze, 7 punti e 2 muri nel set) che risponde presente, poi Zhu sale a muro e la Prosecco DOC Imoco sorpassa decisa: 9-11 e il parziale 5-0 delle Pantere spaventa coach Bernardi che chiede un time out che risolleva il morale alle “zanzare”. Controbreak dell’Igor, Tolok sigla il nuovo sorpasso (12-11) e si va punto a punto fino a un altra spallata di Ishikawa al servizio che regala a Novara un vantaggio interessante: 17-14. Dopo il time out entra Lanier, in seguito anche Lukasik, ma la musica non cambia e l’aggressività delle padrone di casa nemmeno, 20-16 dopo il gran muro di Alsmeier. Mentre Tolok continua a colpire forte (9 punti nel set!) e il muro piemontese vince i duelli più importanti, sul 22-19 rientrano Gabi e Zhu, ma l’Igor ormai viaggia con il vento in poppa e si aggiudica anche il secondo parziale: 25-20.

Grande partenza della Prosecco DOC Imoco nel terzo set. Ferite nell’orgoglio De Gennaro e compagne rientrano con grande determinazione e volano subito avanti: 0-4, 2-6. Gabi affianca Haak e l’attacco gialloblù prende ritmo, ma l’Igor dopo aver accusato il colpo torna pimpante e recupera (8-10) con un’ottima Bonifacio al centro. Prima Fahr, poi Zhu battono un colpo, Tolok risponde, poi due super ace di Alsmeier danno la parità alle piemontesi: 12-12, tutto da rifare.

La giapponese Ishikawa con le sue battute continua a sollecitare con successo la ricezione delle ospiti, poi Tolok entra in trance agonistica e l’Igor vola: 16-14, dentro Lubian e Lukasik, poi time out disperato di coach Santarelli sul -3. Una Prosecco DOC Imoco mai vista così in difficoltà quest’anno soffre l’entusiasmo di una Igor Novara che non sbaglia un colpo, il palasport piemontese è una bolgia sul punto del 20-15 di Alsmeier. Dentro anche Lanier che va subito a segno (20-17). Nonostante un ultimo sussulto gialloblù, la squadra di coach Bernardi continua a martellare e arriva così (come nella semifinale dello scorso anno qui al PalaIgor) la prima sconfitta stagionale della Prosecco DOC Imoco che vede interrotta la striscia vincente che durava da 50 partite. Squadre sull’1-1 e la serie di semifinale trasloca al Palaverde per gara3. Si gioca al meglio delle 5.

I protagonisti-

Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « Serviva una partita al limite della perfezione e ci siamo riuscite. Abbiamo messo in campo tutta la voglia di riscatto dopo quella gara 1 giocata non al nostro livello e sono orgogliosa di tutte le ragazze, perché abbiamo davvero fatto qualcosa di grosso. Ovviamente, adesso non è finita, anzi: ci siamo guadagnate la possibilità di tornare qui a Novara per gara 4, faremo di tutto per onorare al meglio la serie ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « E’ una sconfitta che ci sta tutta contro una Novara che ha giocato molto meglio di noi. Siamo stati troppo poco aggressivi stasera e contro una squadra che ha molta qualità non ce lo possiamo permettere. Abbiamo visto una brutta Imoco, possiamo crescere molto a partire dal servizio ma anche negli altri fondamentali. Dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto per cinquanta gare. Ora dobbiamo meritarci la finale, non è possibile giocare al 50% contro certe formazioni ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-0 (25-19 25-20 25-23) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alsmeier 12, Bonifacio 9, Tolok 26, Ishikawa 12, Aleksic 4, Bosio 1, Fersino (L), Mims, De Nardi. Non entrate: Akimova (L), Bartolucci, Mazzaro, Villani, Squarcini. All. Bernardi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Zhu 10, Chirichella 3, Wolosz 1, Braga Guimaraes 6, Fahr 7, Haak 20, De Gennaro (L), Lanier 1, Lukasik, Adigwe, Seki, Lubian. Non entrate: Eckl, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Canessa, Pozzato.

Durata set: 26', 27', 27'; Tot: 80'.

MVP: Tatyana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 3998