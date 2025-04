Play Off Challenge: Vallefoglia-Pinerolo vale un posto in finale

I precedenti tra le due formazioni sono abbastanza equilibrati, con 6 successi delle marchigiane e 7 delle piemontesi, che però non solo hanno avuto la meglio nei due confronti stagionali (2-3 all’andata, 3-1 al ritorno) ma non perdono contro Vallefoglia addirittura dalla stagione 2022-23. L’ultimo successo biancoverde risale infatti alla Gara 1 del 1° turno dei Playoff Challenge: da lì sei sconfitte consecutive, comprese le due che permisero a Pinerolo di eliminare le marchigiane dall’allora post season.

Diversi fantasmi da scacciare per la squadra di coach Pistola, che cercherà di approfittare del fattore campo per avere la meglio sulle ostiche avversarie guidate da coach Marchiaro, che al contrario vorranno proseguire la loro corsa europea regalandosi il derby contro Chieri in finale.

PRECEDENTI: 13 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 7 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Alessio Simone (Direttore sportivo (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)-« Sarà una partita difficile, loro sono un’ottima squadra sia che giochino con le titolari sia che mettano in campo atlete che hanno giocato meno. A questo punto anche chi all’inizio aveva meno motivazioni le getterà in campo, sarà tutta questione di quante forze residue hanno le due squadre. Per noi sotto questo aspetto giocare in casa sarà un piccolo vantaggio, non dovendo fare il viaggio per la trasferta. Faremo di tutto per arrivare sino in fondo ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- «Si parte per Pesaro per onorare questo finale di campionato. La contorta formula dei play off può essere spiegata in modo semplice. Di fatto è come vincere un Gran Premio di Formula Uno vedendosi assegnato l'ultimo posto in Griglia. Ma il bello sta tutto qui. Non hai scelta se non allacciare il casco, mettere il mattone sull'acceleratore e prepararsi a sorpassi al limite. I finali più belli sono anche i più imprevedibili ».

SEMIFINALE PLAY OFF CHALLENGE-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo