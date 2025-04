Play Off: si gioca Gara 3 delle semifinali

Ad aprire la giornata, alle ore 15.20 in diretta Rai 2, DAZN e VBTV, il confronto tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara. Le pantere di coach Santarelli saranno chiamate a reagire dopo la prima sconfitta stagionale, che ha portato la Serie di Semifinale Scudetto sull’1-1 dopo il 3-0 di Gara 1 al Palaverde. Praticamente perfetta la Gara 2 giocata al PalaIgor da Novara, che poi ha dato seguito all’eccezionale risultato andando a vincere la CEV Cup in Romania. Una trasferta che potrebbe farsi sentire nelle gambe delle ragazze di coach Bernardi, soprattutto davanti ai soliti 5344 del palazzetto di Villorba, al settimo tutto esaurito in stagione. Ma l’umore non potrebbe essere migliore e quello che si attende è un incontro aperto, fondamentale per indirizzare la Serie che poi proseguirà sicuramente (almeno) fino a Gara 4, in programma mercoledì 9 aprile alle 20.30, nuovamente in casa delle piemontesi.

Sempre nel pomeriggio di domenica 6 aprile, all’Allianz Cloud dalle 17 in diretta su DAZN e VBTV, in campo l’altra Serie di Semifinale Scudetto, che vede la Numia Vero Volley Milano in vantaggio 2-0 contro la Savino Del Bene Scandicci. Dopo una Gara 1 senza ostacoli per le meneghine, a Palazzo Wanny si è giocato un match lungo e combattuto, come prevedibile. La squadra di coach Lavarini è riuscita a spuntarla in un tie-break tirato dopo essere stata avanti 0-2, con le toscane rimesse in partita da un’Antropova sensazionale da 38 punti e 8 ace, record di sempre in una partita Playoff. Fondamentale per il successo di Milano la prestazione a muro, con una Kurtagic dominante (7 blocks vincenti, 24 totali nei Playoff) e al terzo MVP su quattro gare di post season. Gara 3 rappresenterà senza dubbio un momento cruciale: le padrone di casa voleranno in Finale vincendo con qualsiasi risultato, per questo le ragazze di coach Gaspari faranno di tutto per rimettere in discussione il confronto e tornare a Palazzo Wanny per l’eventuale Gara 4.

LE DUE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Fari puntati su un Palaverde che per la settima volta nella stagione sarà sold out, per gara3 della semifinale play-off contro l'Igor Novara, in programma domenica alle 15.20. In gara-2 in Piemonte l'Igor ha avuto la meglio, ponendo fine alla striscia di 50 vittorie di fila delle Pantere. La semifinale Scudetto si gioca al meglio delle cinque sfide, la serie adesso è sull'1-1 dopo che in gara1 le Pantere si sono imposte sul 3-0 in casa, lo stesso risultato di sabato scorso al PalaIgor di Novara, che ospiterà anche gara-4 mercoledì 9 alle ore 20:30.

PRECEDENTI: 53 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 41 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « L'atmosfera in settimana è stata un po' diversa dal solito, abbiamo perso la prima partita della stagione, un momento che ci può stare all'interno di un'annata così intensa. Era da mettere in preventivo che potesse succedere nei playoff dove tutte le squadre sono competitive e dove tutte le nostre avversarie hanno dato e daranno il 100% giocando al loro massimo. Novara è una squadra forte, l'ho semopre detto e l'abbiamo visto una volta di più domenica. E' stata una settimana lunga, utile per prepararci bene e lavorare per migliorare quello che non è andato bene in gara2, forse sarebbe stato meglio giocare subito perchè la voglia di riscatto è tanta, ma sono certo che abbiamo energie e motivazioni forti per domenica e che il lavoro fatto in settimana sarà utile per tornare in carreggiata. Domenica a Novara non ci siamo espresse come sappiamo, ci è mancata aggressività, in troppe situazioni siamo stati troppo attendiste e non abbiamo dato continuità al gioco. Domenica voglio una squadra diversa, aggressiva, capace di imporre il suo gioco, avremo la spinta del pienone del Palaverde che ci aiuterà con il consueto calore, il resto dovremo farlo noi ».

Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Il PalaVerde è un campo sicuramente complicato in cui giocare, anche per l'eccezionale calore e supporto che sa garantire alle proprie atlete, ma noi arriviamo, rispetto a gara uno, con maggior fiducia e consapevolezza. Sentimenti positivi, alimentati tanto dalla vittoria in gara due quanto dall'aver portato a termine l'opera in CEV Cup, conquistando un trofeo cui tutti tenevamo moltissimo. Sapere di potersi misurare nuovamente con la squadra più forte al mondo, sicuramente è un ulteriore stimolo a dimostrare sul campo tutto quello che siamo capaci di fare ».

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Torna di scena all'Allianz Cloud la Numia Vero Volley Milano. Dopo la vittoria al tie-break di domenica scorsa in casa delle avversarie, la formazione di coach Lavarini è pronta a scendere in campo domenica 6 aprile alle ore 17.00 (diretta DAZN e VBTV) per Gara 3 di Semifinale Scudetto contro la compagine toscana della Savino Del Bene Scandicci; una sfida delicata per le meneghine e che vale il match point per accedere in Finale. Un eventuale successo regalerebbe infatti a Milano, che guida la Serie con il parziale di 2-0, un posto nell'atto finale della competizione.

PRECEDENTI: 33 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 18 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Kara Bajema a Vero Volley nel 2023/2024; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Ci stiamo concentrando completamente su Gara 3, senza pensare a nient'altro. Sapevamo che sarebbe stata una Serie lunga e ne siamo ancora certi. Scandicci sta confermando la sua forza e, come noi, ha la possibilità di vincere questi incontri. L'unico obiettivo ora è dare il massimo in campo, in ogni singolo momento. Le gare precedenti sono alle spalle; ogni esperienza acquisita ci aiuta a migliorare, ma alla fine ciò che determinerà il nostro futuro sarà solo la performance di domenica ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Mi aspetto un’altra partita diversa. I play off sono questi. Come avevo detto prima di iniziare la serie, dobbiamo essere bravi a resettare velocemente quanto fatto, prendere quello di buono fatto, cercare di riproporlo e correggere e limitare determinate situazioni che non hanno funzionato nelle precedenti gare. Io sono convinto che i tre aspetti su cui dobbiamo martellare per giocarcela con Milano sono sempre gli stessi: la battuta, che abbiamo fatto molto bene in Gara-2; l’attacco, dove contro la loro fisicità dobbiamo essere non solo forti ma anche tecnici, saper sfruttare il muro, saperci giocare contro, saper trovare delle soluzioni alternative di gioco; e la difesa, perché vista la loro fisicità a volte è difficile murare, ma tutto quello che viene toccato in maniera positiva deve essere difeso e ricostruito al meglio, perché la gara si svolge su quello. La partita di Firenze, a mio avviso, è stata indirizzata bene su questi tre aspetti. Ci è mancato nel primo, nel secondo e nel quinto set un appiglio decisivo su poche azioni, però contro Milano dobbiamo cercare di limitare al minimo possibile le sbavature, soprattutto sulle situazioni quelle più scontate, non tanto su quelle difficili. Sono i play off, quindi noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a Gara-3, perché se guardiamo l’obiettivo, diventa una montagna difficile da scalare. Noi dobbiamo fare un salto di livello e andare a Milano con la consapevolezza che abbiamo dimostrato quest’anno che possiamo competere punto su punto. Si inizia dal primo set e cerchiamo di portare a casa la vittoria ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DELLE SEMIFINALI PLAYOFF-

Domenica 6 aprile 2025, ore 15.20

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Piana Rossella, Curto Giuseppe (Marotta Michele)

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.00

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Lot Dominga, Saltalippi Luca