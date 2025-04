Play Off: Conegliano si riporta avanti, battuta Novara in Gara 3

VILLORBA (TREVISO) - La semifinale dei play-off Scudetto entra nel vivo: nel sold out del Palaverde si gioca gara-3 della serie tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, la partita che spezza l’equilibrio. In gara-1 hanno vinto le Pantere, poi hanno risposto le Zanzare al PalaIgor lo scorso week-end; mercoledì appuntamento per gara-4, intanto sarà spettacolo nella classica del volley italiano. Entrambi gli allenatori non cambiano i sestetti rispetto a gara-2 di 8 giorni fa. Coach Daniele Santarelli schiera la diagonale Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. Coach Lorenzo Bernardi sceglie Bosio-Tolok per la diagonale, Ishikawa e Alsmeier sono le bande, Aleksic e Bonifacio le centrali, Fersino il libero.

La contesa è aperta e vivacissima nei primi scambi: Haak va a segno in sequenza (5-5, chiuderà con 5 punti il primo set e 21 alla fine, da top scorer del match), ma il primo strappo di Novara si chiude con il 9-12 di Ishikawa. Nonostante due time-out chiamati da coach Santarelli, la Prosecco DOC Imoco prova a rimanere in scia con Fahr (14-18, 6 punti nel tabellino con 2 muri e il 57% in attacco alla fine) e Zhu (15-22), l’ultimo punto gialloblù del set è di Adigwe. Entrano anche Seki e Bardaro, ma le ospiti passano avanti con il 16-25.

Nel secondo set si rivedono le Pantere di gara-1: De Gennaro (100% di ricezione positiva sull’1-1) e Gabi coprono tutto il taraflex in difesa e trascinano la squadra, il primo vantaggio del parziale arriva da un muro di Chirichella. Il Palaverde si accende e con lui la Prosecco DOC Imoco, arriva un 5-0 di parziale con una Gabi meravigliosa anche in attacco (17-12, 9 punti con il 100% di colpi riusciti nel periodo); per pareggiare la partita arrivano i mattoncini di Zhu e Haak, Chirichella piazza l’ace (24-17, prestazione all-around per la centrale, con 8 punti, 2 muri e 2 ace) e la contesa si chiude subito dopo. Da qui le Pantere prendono il volo, Gabi vincerà il premio di migliore in campo con 19 punti e solo 2 errori tra attacco e ricezione.

All’inizio del terzo set Zhu è una sentenza da posto 4, ne sega 3 in rapida successione e guida le Pantere ad un altro break (8-4, cinese in doppia cifra dopo il terzo periodo con 10 punti, compreso il set point per il 2-1), De Gennaro pesca un punto in bagher e Gabi fa registrare un +8 prestissimo (12-4). Wolosz segna come un prestigiatore (14-7, solo 2 errori di squadra in attacco nel set), Haak fa scappare la Prosecco DOC con una tripletta da posto 2 (19-9). Entra Bardaro per servire, Chirichella mura ancora (l’altro muro nel set è di Haak, che ne metterà 4 alla fine sui 9 di squadra), Zhu segna il 25-11 che vale il 2-1.

Quarto set da 4-0 iniziale per le Pantere, Haak apre e chiude il parzialino murando; Gabi fa esplodere la diagonale, Fahr mura due volte in maniera provvidenziale (13-6), poi servono un paio di salvataggi eccezionali per far segnare Zhu (17-10). Haak piazza un pallonetto con la pipe, Chirichella ha il vizio dell’ace (21-13): il matchpoint che chiude la partita è di Zhu (sfiora il ventello con 19 punti, 1 muro e il 65% in attacco), il 3-1 arriva con il 25-15.

Ora la serie torna a Novara per gara-4, si gioca mercoledì 9 alle ore 20:30 al PalaIgor, le Pantere conducono sul 2-1 e si gioca al meglio delle 5 partite. L’eventuale quinta sfida si disputerà ancora al Palaverde.

I protagonisti-

Gabi (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non abbiamo giocato di certo come sappiamo nel primo set, loro ci hanno aggredito e non siamo state in grado di rispondere. Dal secondo set in poi abbiamo ritrovato il nostro gioco, siamo uscite insieme, di squadra, da una situazione difficile e abbiamo pian piano ritrovato il nostro gioco toccando tanti palloni a muro, ricevendo meglio e attaccando come sappiamo. Sono contenta per la vittoria, ma Novara è una squadra che non molla e mercoledì sarà dura in casa loro, sapevamo che sarebbe stata una semifinale difficile, dobbiamo andare in casa loro con l'approccio degli ultimi set e giocare al massimo, altrimenti sarà dura e l'abbiamo visto quanto in queste prime tre gare ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Dopo la metà del secondo set Conegliano ha alzato il livello del muro e della difesa, allungando gli scambi e mettendoci in difficoltà. Non siamo riusciti a uscirne e a ritrovare il ritmo della prima parte di gara e abbiamo commesso anche troppi errori. Ora si riparte da 0-0, siamo pronte a tornare in campo e a dare tutto per provare ad allungare la serie ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (16-25, 25-18, 25-11, 25-15)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 19, Zhu 19, Seki, Eckl ne, Lubian ne, De Gennaro, Haak 21, Wolosz 1, Adigwe 1, Lanier ne, Lukasik, Chirichella 8, Fahr 6, Bardaro. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 3, Bartolucci, De Nardi, Fersino, Alsmeier 12, Ishikawa 8, Mims, Bonifacio 5, Aleksic 4, Mazzaro ne, Tolok 13, Akimova ne, Squarcini 2, Villani. All. Bernardi

Arbitri: Piana e Curto

Durata set: 25’, 24’, 19’, 21’ Tot:89’

MVP: Gabi (Prosecco Doc Conegliano)