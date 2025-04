Play Off: Conegliano fa esplodere il Pala Verde, Gara 1 è sua

VILLORBA (TREVISO)- Si aprono le danze delle Finali Scudetto, al Palaverde si sfidano Prosecco DOC Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano . Le due squadre si sono affrontate nell’ultimo atto per il tricolore anche nel 2022 e nel 2023, mentre in questa stagione il confronto si è ripetuto altre 5 volte tra Regular Season, Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per Club. Le Pantere vogliono proseguire la propria striscia di successi in campionato che va avanti dal 2018. Grande emozione nel sold out del Palaverde, l’ottavo in stagione: come da tradizione viene cantato l’inno nazionale, la pelle d’oca nasce dalla voce del tenore Domenico Altobelli, mentre madrina del trofeo è Serena Ortolani, colonna del primo Scudetto della Prosecco DOC Imoco del 2016.

Gara-1 sarà sfida tra grandi stelle del volley, campionesse olimpiche e internazionali, si gioca al meglio delle cinque sfide. Coach Daniele Santarelli conferma il sestetto delle semifinali contro Novara: la diagonale è Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. Dall’altra parte, coach Lavarini propone la diagonale Orro-Egonu, Sylla e Daalderop sono le bande, Danesi e Kurtagic le centrali, Fukudome il libero.

I primi scambi fotografano già la qualità delle squadre in campo: sgasa prima Milano che con Sylla si porta avanti 3-7, poi le Pantere infilano un 13-3 di parziale che costringe la panchina avversaria al time-out. Wolosz manda a segno Haak, Gabi e Zhu (55% di squadra in attacco nel primo parziale), mentre un murone di Fahr infiamma il Palaverde (15-10, letale la centrale nel primo set con 5 punti e il 100% in attacco). Centrali gialloblù ad un pelo dalla doppia cifra, 9 anche per Chirichella alla fine. Wolosz si toglie lo sfizio del punticino (20-13), entra Lukasik per difendere in seconda linea, la Prosecco DOC Imoco conduce la barca al porto verso l’1-0 con l’errore di Daalderop (25-17).

L’inizio di secondo set è caratterizzato dalla sfida a distanza tra Haak ed Egonu (7-7 e svedese in doppia cifra abbondante dopo il secondo set), proprio Bella trova il tocco del muro dopo una difesa galattica di De Gennaro (10-9). Gabi risponde affermativo tre volte (14-12), le Pantere provano a scappare con Haak, poi la Numia Vero Volley impatta ancora (18-18). Torna Lukasik in campo nel momento caldo, sul primo svantaggio del set coach Santarelli chiama time-out: una super Gabi tiene vivo il set (5 senza errori nel parziale, finirà a quota 12 senza sbavature in attacco e ricezione), Bardaro entra per servire, si va ad oltranza con l’errore di Egonu che poi firma il 24-26 dell’1-1.

Haak illumina la scena del terzo set con un doppio ace, Pantere al comando in apertura (7-5); si accende Chirichella (10-9, 3 mattoncini senza errori al momento giusto), il nuovo vantaggio gialloblù porta la firma di Zhu (16-15, cinese secondo violino con 17 punti), ma è un parziale tesissimo che si gioca punto a punto. Wolosz è insuperabile dal muro, Zhu punge per il mini-break del 21-19: Haak è un drago da posto 2 e segna cinque dei sei punti che portano al 2-1 della Prosecco DOC Imoco (25-21, 10 tondi nel set per l’opposto). Pantere letali a livello offensivo, nessun errore in attacco nei primi tre set e solo 2 alla fine.

È più tesa l’alba del quarto set, Chirichella trova scombinata la difesa avversaria con l’ace e Gabi si contorce per trovare l’angolo perfetto, De Gennaro disegna un capolavoro per servire Haak (11-6). Il diesel svedese colpisce anche dai 9 metri e frantuma il taraflex per il 18-8. Chirichella e Fahr aumentano il divario, Haak chiude in bellezza la gara con l’ace del 25-13. Bella si prende lo scettro di mvp grazie a 27 punti e 4 battute vincenti.

La serie continua all’Unipol Forum di Assago per gara-2, appuntamento per sabato 19 aprile alle 16. Per gara-3, invece, la finale torna al Palaverde, sveglie puntate per martedì 22 aprile alle 20:30.

I protagonisti-

Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' una finale dura ed equilibrata e l'abbiamo visto in questa gara1 al Palaverde. Milano ha giocato una grande partita specie nei primi set, noi con l'aiuto di un pubblico fantastico abbiamo retto bene alle loro folate, poi quando abbiamo preso il nostro ritmo siamo riuscite a mettere la partita sui nostri binari. E' stata una bella partita di fronte a una cornice di pubblico fantastica, ci prendiamo questa gara1, ma sappiamo che già sabato al Forum ci sarà da combattere ancora ».

Alessia Orro (Numia Vero Volley Milano)- « A un certo punto della partita abbiamo iniziato a commettere troppi errori e a perdere aggressività. Contro una squadra come Conegliano basta sbagliare un paio di palloni e diventa subito difficile starle dietro: prendono fiducia, iniziano a rischiare di più, e da lì diventa complicato contrastarle. Ci riproveremo nella prossima gara: dobbiamo ridurre gli errori e spingere di più al servizio. Sono felice di poter giocare all’Unipol Forum sabato: sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati di volley e per i nostri tifosi ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-17 24-26 25-21 25-13) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 12, Fahr 9, Haak 27, Zhu 17, Chirichella 9, De Gennaro (L), Lukasik, Bardaro. Non entrate: Eckl, Lanier (L), Seki, Adigwe, Lubian. All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sylla 7, Danesi 8, Egonu 33, Daalderop 9, Kurtagic 3, Orro 4, Gelin (L), Cazaute 3, Fukudome (L), Smrek, Konstantinidou, Pietrini, Heyrman. Non entrate: Guidi. All. Lavarini. ARBITRI: Cappello, Cesare.

Durata set: 23′, 28′, 26′, 23′; Tot: 100′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344