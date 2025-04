A Pinerolo nasce il Progetto Monviso

PINEROLO (TORINO)- Nuova vita per l'Union Volley Pinerolo che si trasforma in progetto Monviso Volley. Il nuovo assetto societario è stato presentato in conferenza stampa al Pala Bus Company, in conferenza stampa.

Un nuovo simbolo, il Monviso che rappresenta un emblema autentico per questa nuova sfida con nuove energie e una visione che punta a migliorare e a crescere non solo nello sport ma anche attraverso l’unione di una comunità di sostenitori e di imprese locali, grandi e piccole, sempre più ampia. Il Monviso ha accompagnato in silenzio ogni allenamento vegliando da lontano con la pazienza delle montagne. Da un anno era rappresentato sulle divise della squadra di serie A, oggi diventa la vetta verso cui tendere. Una nuova identità che porta con sé una nuova sfida e che invita altre realtà ad unirsi e condividere insieme una storia ancora da raccontare. Si abbattono confini e i territori si abbracciano per creare un legale di occasioni e di opportunità.

Durante la conferenza stampa il direttore generale Giovanni Fattori e il direttore sportivo Francesco Cicchiello hanno ripercorso le tappe che in questi anni hanno portato la società nel più bello e competitivo campionato del mondo senza tralasciare i progetti importanti, a partire dal settore giovanile e passando per Special Olympics. Con orgoglio si parla di inclusione, di obiettivi e di ciò che di grande è già stato fatto ma non bisogna fermarsi bensì proseguire nell’ambizioso percorso di crescita.

Il progetto presentato alla stampa e agli sponsor dal Direttore, alla presenza dei Sindaci di Villafranca Piemonte Agostino Bottano e di Pinerolo Luca Salvai accompagnati dai rispettivi Assessori allo Sport Flavio Vaschetto e Bruna De Stefanis ha visto anche il passaggio del testimone, per fine mandato, tra il Presidente uscente Claudio Prina, che resta a far parte del direttivo della Società e il nuovo Presidente Enrico Galleano che assumerà ufficialmente la carica a partire dal 29 aprile. Un passaggio di testimone importante che segna si, un nuovo inizio ma che raccoglie un’eredità e una storia che siamo sicuri proseguirà con entusiasmo e grandi obiettivi.