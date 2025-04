Volley Mercato: Monviso mette Ilaria Battistoni in cabina di regia

LA CARRIERA-

Ilaria Battistoni ha trascorso dal 2015 al 2020 cinque stagioni a San Giovanni Marignano dove ha ottenuto subito la promozione dalla B1 alla A2, per poi giocare quattro anni nella seconda categoria nazionale dove ha conquistato la Coppa Italia di A2 nel 2018.

Approdata a Novara in A1 ha fatto suo debutto anche in Champions League e si è guadagnata le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui nel 2022 ha trionfato ai Giochi del Mediterraneo. Dopo tre stagioni in Piemonte si è trasferita nel 2023 a Firenze dove ha giocato sino allo scorso campionato.

Le parole di Ilaria Battistoni-

« Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Monviso Volley. Arrivo con grande motivazione e voglia di riscatto, soprattutto dopo la stagione complicata appena conclusa. Ringrazio la società per la fiducia, non vedo l’ora di lavorare insieme a questa nuova squadra, di mettere a disposizione del gruppo il mio impegno e la mia esperienza e soprattutto di conoscere i tifosi che sicuramente saranno la nostra arma in più per raggiungere i nostri obbiettivi ».

Le parole del Direttore Sportivo Francesco Cicchiello-

« Diamo il benvenuto ad Ilaria Battistoni e siamo felici di averla con noi la prossima stagione. Erano anni che seguivamo il suo importante percorso di crescita, segnato purtroppo da un brutto infortunio nel marzo dello scorso anno e ampiamente superato. Le grandi doti umane, la sua esperienza, la voglia di riscatto e la grande personalità, saranno uno dei punti di forza della nuova Wash4green ».