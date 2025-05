Volley Mercato: l'opposta serba Vanja Bukilic a Firenze

FIRENZE- Una nazionale serba come opposto. Il Bisonte Firenze ufficializza l’ingaggio in posto due della venticinquenne Vanja Bukilic, che in questi giorni è al lavoro agli ordini del ct della Serbia Zoran Terzić per preparare la VNL 2025. Reduce da due stagioni nel campionato coreano, nelle quali in totale ha realizzato più di 1700 punti, nell’ultima ha sfiorato la conquista del titolo con le Red Sparks di Daejeon, arrendendosi solo al tie break di gara cinque della finale scudetto ed entrando nel sestetto ideale del torneo fra le schiacciatrici, ruolo che ha ricoperto per buona parte della stagione dimostrando anche una certa duttilità. Per Bukilić, che sfiora i due metri di altezza e che ne Il Bisonte vestirà la maglia numero 13, sarà la prima volta nel campionato italiano, dopo un inizio di carriera in patria a cui sono seguiti un fruttuoso percorso universitario negli Stati Uniti e l’esperienza in Corea del Sud: le sue prestazioni in giro per il mondo le sono valse anche l’attenzione della nazionale maggiore serba, in cui ha debuttato già nel 2021, mentre l’anno scorso ha giocato per buona parte da titolare la VNL, realizzando 135 punti.