Volley Mercato: Valeria Battista torna a giocare alla UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE) -La UYBA Volley Busto Arsizio si prepara ad accogliere nuovamente alla e-work arena Valeria Battista , schiacciatrice legnanese classe 2001, che torna a vestire la maglia biancorossa dopo due stagioni di crescita in Serie A2. Questo ritorno segue quello già annunciato di Alessia Gennari, segnando un significativo doppio rientro “a casa” per la squadra lombarda.​ Il ritorno di Battista alla UYBA rappresenta una nuova opportunità per la giocatrice di dimostrare il proprio valore nella massima serie, dopo un periodo di maturazione e crescita personale. La sua esperienza e le sue recenti prestazioni in A2 la rendono una risorsa preziosa per la squadra, che punta a rafforzare il reparto schiacciatrici in vista della prossima stagione.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile del Volley Bergamo, Battista ha esordito in Serie A1 con la Foppapedretti Bergamo nella stagione 2016/17. Dopo esperienze con Club Italia, Montecchio Maggiore e due stagioni precedenti in A1 con la UYBA (2021-2023), ha proseguito la sua carriera in A2 con Messina e successivamente con Macerata. Il suo percorso è stato arricchito da importanti successi con le Nazionali giovanili italiane, tra cui l’oro ai Mondiali U18 del 2017 e agli Europei U19 del 2018, dove è stata nominata MVP del torneo. ​Nel 2019 ha conquistato l’argento ai Mondiali Under 20.​

Nella stagione 2024/25, Battista ha militato nella CBF Balducci HR Macerata, distinguendosi come una delle principali attaccanti della squadra e conquistando la promozione in serie A1 nella recente finale contro Messina. In 28 partite disputate, ha realizzato 307 punti, con 270 punti in attacco su 736 tentativi, ottenendo una percentuale di successo del 36,7%. Ha inoltre messo a segno 11 ace e 26 muri vincenti, dimostrando versatilità e solidità in campo.

Le parole di Valeria Battista

« Sono molto emozionata per questo mio ritorno, mi manca l’ambiente di Busto Arsizio e non vedo l’ora di riabbracciare le persone che fanno ancora parte dello staff UYBA e che mi hanno sempre voluto bene. Ho ricordi stupendi qui, soprattutto umani, ma anche sportivi: la conquista contro pronostico della Final Four di Coppa Italia nella tormentata stagione del Covid era stata veramente grandiosa. Sono molto curiosa di conoscere anche le ragazze della squadra e sono contenta di ritrovare Jennifer Boldini con cui ho giocato alla Foppapedretti Bergamo ai miei esordi. Vengo da due stagioni importanti in serie A2, due stagioni che mi hanno fatto crescere, visto anche che gli obiettivi erano molti alti. Sono stata protagonista sul campo e questo mi ha fatto maturare sia tecnicamente che mentalmente. Quella che torna alla UYBA è una Valeria sicuramente cresciuta pallavolisticamente e come persona: il campo e le partite mi hanno resa più forte e più consapevole di me e dei miei mezzi. Troverò una squadra che è in allestimento ma che già mi piace: iniziamo subito ad allenarci e credo che questo potrà essere un grande vantaggio, inoltre mi ha stupito molto positivamente l’entusiasmo di coach Enrico Barbolini, che mi ha trasmesso grande fiducia sin dal primo colloquio. A livello personale il mio obiettivo è giocare di più, di dare tutto ogni volta che ce ne sarà bisogno ».