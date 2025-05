Volley Mercato: Alessia Fiesoli da Macerata a Perugia

PERUGIA -La Bartoccini MC Restauri Perugia ha ingaggiato Alessia Fiesoli , schiacciatrice toscana classe 1994, che si unisce al club per la stagione 2025/26. Con un’esperienza consolidata tra A1 e A2, Fiesoli rappresenta un rinforzo di qualità per la formazione di Coach Andrea Giovi: alta 185 centimetri, è una banda di sicuro affidamento, con grandi capacità tecnico-tattiche e un ottimo senso di adattamento. La sua esperienza e il suo carisma l’hanno resa un punto di riferimento nelle squadre dove ha militato, sia in campo che fuori.

LA CARRIERA-

Nata a Firenze il 25 maggio 1994, Fiesoli inizia la sua carriera professionistica nel 2012 con la Snoopy Pesaro in Serie B1. Dopo due stagioni nelle Marche, approda alla Bakery Piacenza in Serie A2 per poi trasferirsi nel 2015 al Paris St-Cloud, in Francia, dove gioca nella massima categoria transalpina. Al suo ritorno in Italia, veste la maglia della Delta Informatica Trentino, in A2, dove si mette particolarmente in mostra con prestazioni di alto livello. Nel 2019 arriva così il salto in A1 con la Èpiù Pomì Casalmaggiore per poi tornare in A2 con l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Nel 2021 ecco la chiamata della Cbf Balducci Hr Macerata, club che trascina subito alla conquista della massima serie al termine del primo anno. Nel 2022 diventa capitano della squadra marchigiana, ma l’annata è sfortunata e arriva subito la retrocessione in A2. La classe ’94 rimane per altre due stagioni a Macerata: il ritorno in massima serie riesce ancora, poche settimane fa or sono, quando la Cbf Balducci Hr riconquista l’A1 attraverso i play-off. La società del Presidente Antonio Bartoccini punta su di lei per rafforzare il reparto offensivo e per trasmettere il suo carisma soprattutto alle giovani leve. Con la sua determinazione e il suo spirito di squadra, Alessia Fiesoli è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia delle Black Angels.

Le parole di Alessia Fiesoli

« Vincere un campionato è sempre un’emozione incredibile. Ho passato quattro anni a Macerata e non c’era modo migliore per chiudere questo percorso se non alzando una coppa ».

Ed ora una nuova tappa nella sua carriera: Perugia.

« Sono felicissima di arrivare in questa città. Quando c’è stata la possibilità di venire a giocare a Perugia, l’ho subito colta e sono molto contenta. Mi sono avvicinata a casa (Firenze, ndr) rispetto a Macerata (ride, ndr). Ci tengo a sottolineare che non c’è stata nemmeno una persona che mi abbia parlato male della città di Perugia e dell’ambiente Black Angels. Tutti hanno speso bellissime parole. Mi hanno detto che è una società ambiziosa e molto organizzata in cui si respira un senso di famiglia. Insomma, tutti aspetti che cerco per il mio futuro ».

Con il suo arrivo alla Bartoccini MC Restauri, Fiesoli porta con sé una vasta esperienza e una mentalità vincente.

« Mi metterò a disposizione della squadra e dell’allenatore. In un campionato così c’è bisogno di tutte e voglio portare la mia esperienza e positività alla squadra. Numero di maglia? Voglio il 14 ».