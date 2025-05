Volley Mercato: Valentina Diouf torna a giocare alla UYBA

Il palmarès di Valentina con la maglia della UYBA è ricco di momenti epici. Uno dei più iconici? La Supercoppa Italiana del 2014/15, quando mise a segno ben 35 punti nella finale contro Piacenza: un record assoluto per il club, tuttora imbattuto. Una prestazione da incorniciare, che sintetizza alla perfezione chi è Valentina Diouf: potenza, determinazione, spirito da leader.

Una UYBA Sempre Più “di Cuore”. Il suo rientro per la stagione 2025/26 si inserisce in un trend emozionante per i tifosi bustocchi: dopo gli annunciati ritorni di Alessia Gennari e Valeria Battista, l’arrivo di Diouf completa un trittico di ritorni che hanno il sapore di una vera e propria reunion affettiva. Un progetto tecnico e umano che mira a riportare in alto una UYBA costruita su giovani atlete affiancata da esperti pilastri che sono anche volti familiari, amati, vincenti.

Protagonista anche fuori dal campo

Valentina Diouf non è solo una grande atleta: è anche una figura mediatica di spicco, capace di portare il mondo della pallavolo al grande pubblico grazie alla sua eleganza, carisma e naturalezza comunicativa.

Nel 2017 è salita sul palco più prestigioso d’Italia: il Festival di Sanremo, ospite di Carlo Conti, a dimostrazione di quanto il suo volto sia simbolo nazionale di sport, cultura e inclusione. Sempre nel segno della sua versatilità e simpatia, ha partecipato anche a programmi televisivi come Zelig e “E poi c’è Cattelan”, mostrando un lato brillante, ironico e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere.

Nel 2015 ha pubblicato il libro “Quando sarai grande” (Mondadori), un’autobiografia sincera e intensa che racconta la sua storia personale e sportiva: dalla crescita multiculturale, alle sfide affrontate da giovane atleta in un mondo ancora pieno di pregiudizi, fino all’affermazione come campionessa e donna consapevole. Il libro è diventato una fonte d’ispirazione per molti giovani, dentro e fuori dallo sport.

Il suo impatto mediatico ha contribuito a rendere la pallavolo più visibile, popolare e vicina alle nuove generazioni. Valentina è, a tutti gli effetti, un’icona trasversale: una sportiva, una scrittrice, una comunicatrice, un esempio. Valentina Diouf è tornata. E con lei tornano le emozioni, i sogni, e quella sensazione speciale che solo chi è davvero parte di una famiglia può portare in campo.

LA CARRIERA-

Valentina Diouf non è mai stata una pallavolista come le altre. Il suo talento l’ha portata ben oltre i confini italiani, rendendola una delle ambasciatrici più conosciute della pallavolo tricolore all’estero. Dopo le prime affermazioni in Serie A, il suo percorso è decollato anche a livello internazionale: ha militato in Brasile con il SESI Vôlei Bauru, in Corea del Sud con il Daejeon KGC, in Polonia con il Lodz, nel Mulhouse in Francia e infine in Indonesia a Jakarta. Un viaggio ricco di esperienze, culture, stili di gioco e successi, che hanno arricchito la sua personalità e la sua visione della pallavolo.Ma nonostante tutto, il richiamo di casa è sempre stato forte. Per Valentina, Busto Arsizio è casa. E la UYBA è la sua famiglia sportiva.

Le parole di Valentina Diouf

« Eh sì, avevo detto mai più in Italia, ma la UYBA è la UYBA ed è l’unico club italiano in cui sarei potuta tornare. Dopo le esperienze all’estero ero un po’ indecisa sul mio futuro, ma il presidente Giuseppe Pirola mi ha fortemente voluto e io non ho potuto che accettare ».

I tuoi ricordi alla UYBA .

« Busto Arsizio suscita in me ricordi incredibili, soprattutto per i rapporti che sono riuscita ad instaurare con il club e con i tifosi, all’interno di un ambiente perfetto per lavorare. Allenarsi e giocare alla e-work arena è sempre stato stimolante e divertente, mai un peso ».

Un ruolo nuovo per te.

« Rispetto ai miei primi anni qui ora avrò un ruolo diverso, di supporto all’opposto titolare: Josephine Obossa sta facendo molto bene e mi piace l’idea di poter dare una mano, anche con la mia esperienza a lei e a tutto il gruppo, ovviamente facendomi trovare pronta quando chiamata in causa ».

Le tue esperienze all’estero.

« Torno in Italia dopo esperienze all’estero molto diverse tra di loro, esattamente come speravo: sono state tutte esperienze positive, sia sportivamente che umanamente: mi hanno messo a confronto con culture diverse e mi hanno fatto maturare ».

Che Valentina ritroviamo?

« Rispetto ai miei esordi sono una Valentina molto diversa, più pacata e tranquilla, si potrebbe dire “Valentina Zen”: la pallavolo mi piace ancora ed è il mio lavoro, ed ora voglio godermela proprio così, con serenità, lasciando perdere situazioni che in passato forse vivevo in maniera forse troppo instintiva ».

Cosa te ne pare della nuova UYBA?

« La squadra nella scorsa stagione ha fatto benissimo, e in questa che sta per iniziare mi sembra ancora meglio assemblata ed equilibrata, con un ottimo mix di giocatrici giovani e più esperte, tecniche e fisiche: ho sensazioni positive anche da coach Enrico Barbolini, che è stato il mio secondo a Modena e che ritrovo dopo tanti anni: un tecnico che conosce bene la pallavolo, molto aperto al dialogo e al colloquio con le giocatrici ».

Obiettivi?

« L’obiettivo della prossima stagione dev’essere vincere tutto quello che si potrà vincere: non mi è mai piaciuto giocare solo per partecipare e questo dovrà essere sempre il nostro desiderio ».