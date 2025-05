Volley Mercato: Romy Jatzko torna in Italia, giocherà a Perugia

LA CARRIERA-

Jatzko ha militato in club di rilievo come il SSC Palmberg Schwerin in Germania, il VC Kanti Schaffhausen in Svizzera e, nell’ultima stagione, il Volley Mulhouse Alsace in Francia, oltre a una parentesi in Cina con il Sichuan nell’annata 2023/24 in cui, appunto, si è già confrontata con il nostro campionato con la maglia di Chieri. A livello internazionale, ha rappresentato la Germania in diverse competizioni, tra cui la Volleyball Nations League e le qualificazioni agli Europei. Entusiasta di questa nuova avventura.

Le parole di Romy Jatzko

« Tornare nel campionato italiano, in particolare a Perugia, è per me un’opportunità preziosa per sviluppare le mie capacità e crescere in un ambiente appassionato e professionale. La mia esperienza positiva a Chieri mi ha ispirato e mi ha mostrato quanto sia unico giocare in Italia ».

Come giocatrice, si racconta così:

« Porto con me ambizione, determinazione e una mentalità positiva. Mi pongo obiettivi ambiziosi e mi impegno nel lavorare sodo ogni giorno per raggiungerli. In generale, non vedo l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano e di impegnarmi per raggiungere i successi insieme alla squadra e creare così momenti indimenticabili ».