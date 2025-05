Volley Mercato: Vallefoglia si riprende la regista Raquel Lazaro

LA CARRIERA-

La carriera di Raquel Lázaro inizia quando appena tredicenne entra a far parte del CAEP Soria, col quale prende parte per cinque annate alla Superliga 2 Femenina de Voleibol. Si trasferisce per motivi accademici negli Stati Uniti d'America, dove partecipa al campionato universitario di NCAA Division I dal 2018 al 2021 con la Southern California e nel 2022 con la Louisville, raggiungendo la finale nazionale. Nel gennaio 2023, appena conclusa la carriera universitaria, viene ingaggiata dalla Megabox Vallefoglia, in Italia, per la seconda parte della Serie 2022-23. Nelle stagione 2023-24 e 2024-25 è di scena nella Bundesliga tedesca nelle file del Potsdam.

Fa parte della nazionale under 18 spagnola, disputando le qualificazioni al campionato europeo 2015 e le qualificazioni al campionato europeo 2017; con l'under 19 è invece di scena alle qualificazioni al campionato europeo 2016 e alle qualificazioni al campionato europeo 2018.

Nel 2017 fa il suo debutto in nazionale maggiore in occasione della European League, andando in seguito a conquistare la medaglia di bronzo alla European Golden League 2021.