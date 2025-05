Volley Mercato: la Omag mette al centro Sara Caruso

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Primo nuovo ingresso nel roster della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, neo promossa in serie A1, che ha ingaggiato Sara Caruso, centrale reduce dalla promozione nel massimo campionato nelle file della Balducci Macerata. Grande efficacia a muro e primi tempi rapidi e precisi in attacco. Energia, solidità, mentalità vincente le caratteristiche che porterà in dote.