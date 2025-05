Volley Mercato: il nuovo libero di Milano è Eleonora Fersino

LA CARRIERA-

Fersino inizia a giocare a pallavolo nel Volley Clodia, squadra di Chioggia sua città natale, passa poi al Volley Pool Piave dove dai quattordici ai diciotto anni cambia ruolo da schiacciatrice a libero. A giugno 2018 l'Imoco Volley Conegliano, di cui il Volley Pool Piave è società satellite, annuncia l'inserimento della giovane atleta nella rosa di Serie A1 per il campionato 2018-2019; il libero resta in veneto per due annate e vince uno Scudetto, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e un Mondiale per Club. Si trasferisce poi a Bergamo per una stagione (2020-2021) e approda successivamente alla Igor Gorgonzola Novara dove in quattro anni alza una CEV Challenge Cup (2024) e una CEV Cup (2025). Si apre ora un nuovo capitolo della carriera di Fersino che arriva alla Numia Vero Volley Milano per difendere la seconda linea meneghina tra impegni in Italia e Europa.

Le parole di Eleonora Fersino

« E' per me un onore vestire la maglia di Milano entrare a fare parte di un grande club come Vero Volley è entusiasmante. Non vedo l'ora di cominciare la stagione e conoscere tutti i tifosi, lo staff e le mie nuove compagne; intanto auguro a tutti una buona estate. Ci vediamo presto! ».