NOVARA -Un ritorno di peso per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che ritrova la stella belga Britt Herbots a tre anni di distanza dalla sua ultima partita in azzurro. Herbots, arrivata a Novara nel 2020 dopo un biennio (e una CEV Cup) a Busto Arsizio, ha vestito per due stagioni la maglia azzurra prima di passare a Firenze e a Scandicci, con cui nelle ultime due annate ha disputato una finale Scudetto e una di Champions League.

Le parole di Britt Herbots

« Sono molto felice di tornare a Novara, si tratta di un posto che mi è rimasto nel cuore e che considero comunque casa, anche perché in questi tre anni vissuti lontana mi capitava comunque di tornarci spesso. I tre anni in Toscana, tra Firenze e Scandicci, credo mi abbiano fatta maturare non solo come persona ma anche come giocatrice, anche perché nell’ultimo biennio abbiamo raggiunto traguardi importanti e quello che ho imparato me lo porterò sicuramente dietro a Novara, dove ritroverete sicuramente la solita Britt… sebbene prima forse fossi ancora una ragazzina e oggi torno un po’ più donna. La rosa? Credo che abbiamo davvero una bellissima squadra e che ci potremo divertire molto. C’è un bel mix tra atlete più giovani e altre più esperte e questo creerà delle basi buone per lavorare bene in palestra; sappiamo quanto sia alto il livello del campionato ma credo che sia io sia le mie compagne ambiamo tutte a migliorare anno dopo anno e quindi cercheremo di arrivare più in alto possibile e di rendere la vita difficile ai più forti. Non vedo l’ora di rivivere l’emozione del Pala Igor, un ambiente speciale che mi è sempre piaciuto, e di ritrovare le tante persone che conosco e con cui sono rimasta in contatto anche da avversaria ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Conosciamo il valore di Britt e l’apporto che è in grado di offrire a una squadra tanto in termini tecnici quanto dal punto di vista caratteriale. Parliamo di una ragazza che è rimasta molto legata all’ambiente tanto da sposare con entusiasmo il nostro progetto e queste sono basi sicuramente importanti per costruire qualcosa. Sarà bello ritrovarla dopo i due anni molto positivi vissuti assieme, con la consapevolezza che l’esperienza maturata nel frattempo le ha fatto compiere un ulteriore salto di qualità. Crediamo che sia davvero un innesto importante per fare la pallavolo che abbiamo in mente ».