Volley Mercato: Alice Torcolacci da Vallefoglia alla UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA completa il roster con l'ingaggio della centrale Alice Torcolacci . Già da tempo nel mirino della società biancorossa del presidente Giuseppe Pirola, la venticinquenne marchigiana è l'ultimo tassello della squadra affidata ad Enrico Barbolini, un mix perfetto di gioventù ed esperienza, tecnica e fisicità. Torcolacci giocatrice affidabile e determinata, preziosa anche per la sua battuta al salto. La sua capacità di lettura del gioco e la presenza a muro saranno risorse preziose per la squadra nella prossima stagione. Con Silke Van Avermaet e Katja Eckl, Alice Torcolacci formerà un trio di centrali completo, costituendo un’importante e valida opzione di gioco in più.

LA CARRIERA-

Nata a Urbino il 27 febbraio 2000, Alice Torcolacci è alta 184 cm e ha maturato una solida carriera nei campionati nazionali. Dopo gli esordi in B2 con il Team Gabicce nella stagione 2015/2016, ha proseguito il suo percorso con la Teodora Ravenna, contribuendo alla promozione dalla B1 alla A2. Con Ravenna ha disputato cinque stagioni consecutive in Serie A2 fino al 2022, collezionando oltre 130 presenze e mettendo a segno più di 800 punti. Successivamente, Alice ha vestito la maglia della Valsabbina Millenium Brescia per due stagioni di A2 (nel 22/23 insieme a Jennifer Boldini e Josephine Obossa), raggiungendo la finale di Coppa Italia e sfiorando la promozione in Serie A1. Nella stagione 2024/2025 ha militato nella Megabox Ondulati Savio Vallefoglia in Serie A1, consolidando la sua esperienza nella massima serie.

Le parole di Alice Torcolacci

Alice, le tue prime sensazioni da farfalla:

« Molto positive, sono già a Busto Arsizio da un mesetto e mi sto allenando con un primo gruppo di giocatrici del nuovo roster. Alla e-work arena si lavora bene, tutti nella stessa direzione. Sono molto contenta ».

Alla UYBA ritrovi Jennifer Boldini e Josephine Obossa:

« Sì, e mi fa molto piacere. Quelli a Brescia sono stati anni molto belli, ho instaurato un bellissimo rapporto con entrambe e credo sia un valore aggiunto avere un’amicizia anche fuori dal campo ».

Le esperienze più significative delle tua carriera?

« Ravenna la porto nel cuore, sono arrivata giovanissima e mi sono formata lì come pallavolista, poi ci sono stati gli anni a Brescia, in cui ho avuto più responsabilità e ho assaggiato un livello più alto, centrando la finale di Coppa Italia e lottando per la conquista del campionato. Infine la mia prima stagione in A1 con Vallefoglia, una esperienza che giudico positivamente. Mi sono confrontata con atlete di grande spessore e anche questo mi ha fatto maturare molto come giocatrice ».

Cosa ti aspetti dalla nuova UYBA?

« Sarebbe bello ripetere il percorso incredibile della scorsa stagione: ho affrontato la UYBA da avversaria e mi ha colpito per la forza e l’unità del gruppo: si percepiva un perfetto feeling tra tutte le giocatrici. Io sono felice di essere qui, spero di avere più spazio rispetto alla passata stagione e di contribuire anche alla creazione del nuovo gruppo: credo sia un aspetto fondamentale e giudico positivamente la presenza di giocatrici più esperte che potranno sicuramente aiutare le tante giovani presenti in rosa . La mia qualità migliore in campo? Sicuramente sono una giocatrice che non molla mai e che cerca di dare il massimo anche nei momenti più difficili ».

Tre aggettivi per descriverti fuori dal campo?

« Sono testarda, tranquilla e curiosa ».

Oltre la pallavolo c’è anche lo studio vero?

« Sì, mi sono laureata due anni fa in Scienze internazionali diplomatiche e ora sto compiendo il percorso magistrale che dovrei concludere l’anno prossimo ».