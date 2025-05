Volley Mercato: Novara riporta a casa Veronica Costantini

NOVARA - Un altro ritorno per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che riporta in azzurro la centrale veneta Veronica Costantini, classe 2003 e già tre anni in maglia Igor Volley prima nel vivaio (vincendo anche il campionato di B1 nel 2020-2021) e poi in prima squadra (2021-2022) prima di un triennio in prestito.

LA CARRIERA-

Nelle stagioni lontano da Novara, ha vinto la serie A2 con Talmassons (2024) e la Wevza Cup con Roma (2024), partecipando anche alla vittoria del club capitolino nella successiva Challenge Cup 2025. Nel finale di stagione, ha vestito la maglia del Ciutadella de Menorca (Spagna), con cui ha sfiorato il titolo iberico, cedendo solo nella finalissima Scudetto. Con la maglia della nazionale ha vinto l’argento ai Mondiali under 21 nel 2023 e l’oro agli Europei under 22 nel 2024 e attualmente fa parte del roster della Nazionale “B”.

Le parole di Veronica Costantini

« Sono emozionata ed entusiasta di fronte all’idea di poter indossare nuovamente la maglia di Novara, parliamo di una città e di una società con cui ho un profondo legame personale e professionale, perché ho finito lì il mio percorso giovanile e ho vissuto per la prima volta la pallavolo dei grandi proprio in azzurro. In questi tre anni ritengo di essere cresciuta e maturata sia dal punto di vista tecnico sia sul piano umano: a Talmassons ho avuto grande spazio e la possibilità di giocare per vincere la serie A2, a Roma ho ritrovato la massima serie e poi, da ultima, a Menorca con il Ciutadella ho vissuto il gran finale del campionato spagnolo, con un ruolo da protagonista e la necessità di prendermi responsabilità importanti. Ho ottime sensazioni riguardo la stagione che ci aspetta, so bene che Novara è un club ambizioso e non vedo l’ora di entrare in palestra per iniziare a lavorare sodo per costruire qualcosa di bello ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« L’idea di riportare Veronica a Novara è nata dalla consapevolezza che con ogni probabilità in questo momento fosse la sfida giusta per lei e al contempo lei fosse la pedina giusta per completare un reparto centrale solido e ben assortito. Rispetto al suo primo passaggio da noi, è una ragazza cresciuta, maturata, che ha conseguito esperienza giocando partite importanti e venendo chiamata a prendersi in campo responsabilità sia in azzurro sia con i club. Ora lavoreremo per crescere ulteriormente, insieme ».