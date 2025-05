Volley Mercato: Perugia si assucura la slovena Nika Markovic

LA CARRIERA-

Nika, che ha iniziato nel proprio paese con la maglia del Visit Braslovče, si è traferita negli Stati Uniti per giocare tra le fila della Pittsburgh University, laureandosi nell’omonimo ateneo. Torna in patria per una stagione, nel 2020, dove gioca con la maglia del SIP Šempeter, poi arrivano le esperienze in Francia (Vandœuvre Nancy Volley-Ball), Romania (Rapid Bucarest) e infine Giappone (Saitama Ageo Medics).

Le parole di Nika Markovic

« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno, uno degli obiettivi principali della mia carriera pallavolistica. Quindi sono emozionata oltremodo per questa chiamata e sono grata e felice di far parte delle Black Angels nella prossima stagione. Seguo la squadra da anni ormai, ho sentito solo grandi cose sul club e sulla sua professionalità. Per questo non ho avuto dubbi nell’unirmi alla squadra ».

L’opposta prosegue poi parlando del campionato italiano:

« La massima divisione italiana è una delle competizioni più forti che ci siano e sono davvero entusiasta di farne parte e di potermici misurare ».

Nika si descrive così come pallavolista:

« In campo sono una giocatrice entusiasta, emotiva e passionale. Insomma, una che lotta fino all’ultimo punto e che non molla mai ».

Le aspettative per il prossimo anno?

« Fare la mia miglior stagione di sempre, lavorare sodo e avere un grande supporto dai tifosi. Sarò determinata e motivata al 100% per dare il massimo alla squadra e al club e per combattere e giocare come un tutt’uno. Forza Black Angels ».