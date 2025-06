Volley Mercato: Anna Davyskiba nel roster di Monviso

PINEROLO (TORINO)- L'ultimo grande colpo di mercato della campagna acquisti per la prossima stagione è quello dell'arrivo in casa Monviso Volley della schiacciatrice bielorussa Anna Davyskiba , classe 2000, 188 cm, la scorsa stagione a Firenze con i colori del Bisonte, dove ha messo a segno 342 punti in 25 gare disputate.

LA CARRIERA-

Nonostante la giovane età, Anna può essere considerata già una veterana del campionato italiano, in cui gioca da cinque stagioni, caratterizzate da due finali scudetto giocate con il Vero Volley, e anche a livello internazionale con un’esperienza invidiabile, sia con i club (una Cev Cup vinta sempre con il Vero Volley) che con la nazionale bielorussa (con cui ha partecipato all’Europeo del 2021 e ha vinto un bronzo nella Golden League 2019).

Sposata con lo schiacciatore di Modena Vlad Davyskiba, da cui ha avuto nel 2020 la figlia Aryna, Anna al termine della stagione con il Bisonte è volata in Indonesia per partecipare al campionato tra le file del Gresik Petrokimia, un'occasione per tenersi in forma, già sperimentata anche lo scorso anno.

Le parole di Anna Davyskiba

« Sono davvero felice di far parte di questa squadra. Ho respitato una bella atmosfera quando ho giocato da voi, spero che possiamo raggiungere i nostri obiettivi e regalare una bella pallavolo a tutti i tifosi. Non vedo l'ora che inizi la stagione, grazie mille a tutti »

Le parole del direttore sportivo Francesco Cicchiello

« L'accordo raggiunto con Anna Davyskiba ci permette di chiudere con il botto una campagna acquisti molto attiva, ricca di nomi importanti. Anna non ha bisogno di presentazioni, una tra le migliori bocche di fuoco del campionato italiano che si integrerà benissomo con il gioco della squadra che abbiamo formato, dove ritroverà Maual e Battistoni, la cui intesa è già collaudata ».